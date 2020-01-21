【明報專訊】農曆新年將至，想將節日祝福親手送予摯愛親朋，聊表心意？始創中心今年為大家帶來型格十足的「金『鼠』迎福」幻彩利市封，以來年的生肖「金鼠」為設計主題，透過「金鼠」於迷宮中覓食的不同場景及配合相應祝賀語句，表達對新一年的美好期盼。利市封採用柔和時尚的糖果色為主調，配合精巧細緻的幻彩雷射燙金，加上效果突出的3D立體凹凸壓印技術，把它們拼砌成風車形狀，中央更會巧妙地湊成「福」字。於1月24日前，始創中心Fun享卡會員消費滿50元及1500積分，或一般顧客消費滿300元，即可免費換領「金『鼠』迎福」幻彩利市封。