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Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

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金鼠利市封迎來福氣

【明報專訊】農曆新年將至，想將節日祝福親手送予摯愛親朋，聊表心意？始創中心今年為大家帶來型格十足的「金『鼠』迎福」幻彩利市封，以來年的生肖「金鼠」為設計主題，透過「金鼠」於迷宮中覓食的不同場景及配合相應祝賀語句，表達對新一年的美好期盼。利市封採用柔和時尚的糖果色為主調，配合精巧細緻的幻彩雷射燙金，加上效果突出的3D立體凹凸壓印技術，把它們拼砌成風車形狀，中央更會巧妙地湊成「福」字。於1月24日前，始創中心Fun享卡會員消費滿50元及1500積分，或一般顧客消費滿300元，即可免費換領「金『鼠』迎福」幻彩利市封。

至於商場則變身為福氣滿溢的金鼠樂園，大堂佈滿不同造型的精靈金鼠，活潑可愛，為顧客送上充滿暖意的新春祝福。

■INFO

始創中心「金『鼠』迎福」幻彩利巿封換領

日期︰即日至1月24日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰始創中心1樓顧客服務中心

查詢︰2399 6231

■送「金『鼠』迎福」幻彩利市封及「新春零食包」

始創中心送出「金『鼠』迎福」幻彩利市封及「新春零食包」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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