副刊
Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

家家有禮：與Sanrio 好友逛市集辦年貨

【明報專訊】一眾Sanrio 好友來到銅鑼灣利園區，陪大家迎新年！「福氣滿載迎新春」打響頭炮的有「Sanrio characters新春市集」，由即日起至年卅晚，多款萌度爆燈的Sanrio characters賀年美食及新春禮品等大家帶回家，更特設市集限定$1賀年禮遇，以及多個靚靚影相位，讓大家開心買不停！辦完年貨，大家記得換領典雅貴氣的「迎春接福利市封」，掃描QR Code參加小遊戲更有機會獲得由利園送出、總值$88,000的大利市，過一個盆滿鉢滿的新年！

此外，利園更安排了人氣可愛小豬以新春賀年造型現身，駐場於利園二期兒童區，準備好跟大家合照兼賀新歲！於指定日子只要在場內消費滿指定金額，即有機會免費與可愛小豬拍照，並可得到即影即有相片連相框。

■INFO

福氣滿載迎新春

日期︰即日至2月23日（利園及利舞臺廣場至2月9日）

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：希慎廣場1樓中庭、利園二期2樓、利舞臺廣場地下

Sanrio characters新春市集

日期︰即日至1月24日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：希慎廣場1樓中庭

■送「迎春接福利巿封」連利市袋

Lee Gardens送出「迎春接福利市封」連利市袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

上 / 下一篇新聞

賀年油器滾滾來 家肥屋潤
賀年油器滾滾來 家肥屋潤
千年歷史：宋朝已有「煎堆」？
千年歷史：宋朝已有「煎堆」？
傳承美味：潮州炸物拜天祭祖 最忌滿口油
傳承美味：潮州炸物拜天祭祖 最忌滿口油
韋財雄拜父為師修補關係 變臉王子 光影記臉譜下初心
韋財雄拜父為師修補關係 變臉王子 光影記臉譜下初心
後記：感慨劏房環境差過難民營
後記：感慨劏房環境差過難民營
家居維修法寶 大掃除好幫手
家居維修法寶 大掃除好幫手
知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成
知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成
知多啲：鑽穿燈喉 關電源找師傅
知多啲：鑽穿燈喉 關電源找師傅
福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩
福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩
醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多
醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多
拆解諺語：老鼠形象負面是因為偷食？
拆解諺語：老鼠形象負面是因為偷食？
中藥食療：浸酒內服外用功效 有替代品
中藥食療：浸酒內服外用功效 有替代品
拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮
拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮
解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？
解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？
本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫
本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫
家家有禮：回舊香港除舊歲
家家有禮：回舊香港除舊歲
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
學好繪畫才能隨心創作
學好繪畫才能隨心創作
家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安
家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安
掃貨有禮 猛獅吸水最強
掃貨有禮 猛獅吸水最強
暢遊花樹下 人緣更暢旺
暢遊花樹下 人緣更暢旺
𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭
𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭
桃花牆下打卡 鼠年吉祥
桃花牆下打卡 鼠年吉祥
欣賞黃曉陵花瓣藝術
欣賞黃曉陵花瓣藝術
金鼠利市封迎來福氣
金鼠利市封迎來福氣
新春購物有賞
新春購物有賞
親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？
親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？
蒲公英教室：孩子唔得？係未得！
蒲公英教室：孩子唔得？係未得！
媽媽維特：拖手手扮跳舞
媽媽維特：拖手手扮跳舞
民房四寶：做一個更好的自己
民房四寶：做一個更好的自己
半個瑞典人：莫大的幸福
半個瑞典人：莫大的幸福
國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」
國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」
家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒
家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒
辣媽CEO：年廿八洗邋遢
辣媽CEO：年廿八洗邋遢
論盡教育：教師是專業嗎？
論盡教育：教師是專業嗎？
小蟲救大樹 難為正邪定分界
小蟲救大樹 難為正邪定分界
多角度思考：小時食葉大時播花粉 互惠互利
多角度思考：小時食葉大時播花粉 互惠互利