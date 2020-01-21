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Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

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欣賞黃曉陵花瓣藝術

【明報專訊】派利市為新春不可缺少的傳統，不但有福氣送上的寓意，選用的利市封更能突顯個人品味。東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki及將軍澳中心等商場，今年特別邀請國際級藝術家黃曉陵合作，大玩花瓣藝術，以荷蘭三色堇設計成「豐衣足食」利市封，以「荷包」、「旗袍」、「竹子」、「碗筷」4款縷空圖案，代表「豐衣足食」的賀語，既迎合潮流又不失優雅。

只要於活動推廣日期內，於12個指定商場以電子貨幣單一消費滿$300，或憑The Point by SHKP會員積分／商場VIP積分800分，即可換領「豐衣足食」利市封；於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心及PopWalk天晉滙以電子貨幣消費滿$5000，或憑The Point by SHKP會員積分／商場VIP積分15,000分，則可換領「豐衣足食尊貴禮盒」。

■INFO

換領「豐衣足食」利市封

日期：即日至1月24日

時間：下午1:00至晚上10:00

地點：東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC、荃錦中心、錦薈坊、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

查詢：2628 7399（東港城）、3417 4328（將軍澳中心）

■送豐衣足食尊貴新春利市禮盒

東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki及將軍澳中心等商場，送出豐衣足食尊貴新春利市禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括一套4款「豐衣足食」利市封、幸福甜味香水、帝苑酒店花炫曲奇餅及限量版仿皮利市袋。名額8個，每人可獲禮品一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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