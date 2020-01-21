桃花牆下打卡 鼠年吉祥

【明報專訊】農曆新年快到，大家都想高高興興迎新歲！新鴻基地產（新地）旗下15大商場，包括大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等推出「福鼠賀歲喜迎春」活動，全部非常好意頭：大埔超級城有佔地1500平方呎的「福滿許願遊樂園」，18呎高的「桃花許願樹」豎立場景中，大家可以透過電子互動屏幕許下鼠年新願望，或在過千朵桃花鋪設成的「萬紫千紅桃花牆」前拍下美照；元朗廣場就有「金鼠送福桃花陣」，可愛的金鼠各持桃花和金幣大吉，象徵送福報吉祥。