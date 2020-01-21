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Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

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𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭

【明報專訊】𢭃利市是小朋友新年中最開心的事之一，一直照顧親子需要的D·PARK愉景新城，特意設計一系列時尚型格又不失童趣的「童獅嬉春」利市封，以可愛瑞獅為主題，讓Donut於利市封上高舉起醒獅獅頭；獅頭更可拆卸留念或送贈摯愛親友，寓意摸過獅頭鴻運當頭！利市封大玩型格貴氣配色，配合有趣的祝賀語句，為一眾家庭及小朋友帶來最真摯的新年祝福。即日至1月24日於D·PARK愉景新城累積指定商戶的電子消費滿$1000，即有機會免費換領。

活動期間，商場還舉行「新春美食嘉年華」，讓大家盡飽口福。至於結合STEAM元素的「DIY『獅躍童真』動感揮春」親子工作坊，則可讓小朋友動動手發掘無限創意。於新春活動期間，凡於Donut Village內即日單一電子消費滿$800即可參加，親子一同發掘手作的樂趣。

■INFO

D．PARK愉景新城「新春美食嘉年華」

日期：即日至1月24日

時間：周日至四中午12:00至晚上8:30，周五六中午12:00至晚上9:30

地點：D．PARK愉景新城L1

查詢：3460 5613

■送「童獅嬉春」利市封禮盒套裝及現金券

D·PARK愉景新城送出「童獅嬉春」利市封禮盒套裝及Donut Cafe現金券予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於1月22日中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「童獅嬉春」利市封以什麼為主題？

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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