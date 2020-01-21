𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭

【明報專訊】𢭃利市是小朋友新年中最開心的事之一，一直照顧親子需要的D·PARK愉景新城，特意設計一系列時尚型格又不失童趣的「童獅嬉春」利市封，以可愛瑞獅為主題，讓Donut於利市封上高舉起醒獅獅頭；獅頭更可拆卸留念或送贈摯愛親友，寓意摸過獅頭鴻運當頭！利市封大玩型格貴氣配色，配合有趣的祝賀語句，為一眾家庭及小朋友帶來最真摯的新年祝福。即日至1月24日於D·PARK愉景新城累積指定商戶的電子消費滿$1000，即有機會免費換領。