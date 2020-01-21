掃貨有禮 猛獅吸水最強

【明報專訊】新年又怎少得寓意祝福的利市？恒基兆業旗下商場今年為大家送上不一樣的利市珍藏：花漾利市禮盒連年曆相框，它以富貴艷麗的牡丹及百花為主題，封套以手繪花卉作設計，內有立體造型牡丹，具有傳統年花之美。利市封以大紅大紫兩種吉祥色為基調，配上百花迎春的燙金暗花圖案。從燙金「福」字底下稍稍打開盒蓋，中間有一張2020年曆卡，一變即可化身為坐枱年曆；更可放入一張4R相片，讓你可以把家人或另一半的甜蜜溫馨照放在枱頭。