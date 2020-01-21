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Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

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掃貨有禮 猛獅吸水最強

【明報專訊】新年又怎少得寓意祝福的利市？恒基兆業旗下商場今年為大家送上不一樣的利市珍藏：花漾利市禮盒連年曆相框，它以富貴艷麗的牡丹及百花為主題，封套以手繪花卉作設計，內有立體造型牡丹，具有傳統年花之美。利市封以大紅大紫兩種吉祥色為基調，配上百花迎春的燙金暗花圖案。從燙金「福」字底下稍稍打開盒蓋，中間有一張2020年曆卡，一變即可化身為坐枱年曆；更可放入一張4R相片，讓你可以把家人或另一半的甜蜜溫馨照放在枱頭。

即日至1月24日於恒基兆業旗下商場內，即日以電子貨幣消費滿$800，即有機會免費換領花漾利市禮盒連年曆相框；而1月25日至2月9日期間於恒基兆業旗下商場內即日以電子貨幣消費滿$800，則有機會免費換領醒目趣致的「萬事如意」醒獅抹布，抹布以絨毛條吸水，可重複使用，可愛獅頭造型俘虜一家大小的童心，實用又美觀。

■INFO

恒基兆業商場換領 花漾利市禮盒連年曆相框、「萬事如意」醒獅抹布

日期：即日至1月24日（禮盒）、1月25日至2月9日（抹布）

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2、3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus、屯門時代廣場、沙田中心．沙田廣場及利奧坊

查詢：2908 8111

■送禮盒連年曆相框及醒獅抹布

恒基兆業送出花漾利市禮盒連年曆相框及「萬事如意」醒獅抹布予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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