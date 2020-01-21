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Happy PaMa 教得樂 第277期

Happy Pa Ma

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家家有禮：回舊香港除舊歲

【明報專訊】新年時與親友相見，少不免談及往事。陽光房地產基金旗下MCPOne新都城中心一期商場及SSC上水中心購物商場，今年以充滿舊香港獨特風貌的賀年裝置「新春樂遊懷舊街」及一眾換上春裝的萌鼠朋友，與大家一起喜迎鼠年。MCPOne與SSC分別化身成新都幸運里和上水開心里，內有大戲院、理髮店、照相館、茶檔、涼茶舖等懷舊老店，最適合與親朋好友一起鬼馬拍照打卡；裝置中還加入互動元素，大戲院內特設「鼠年賀歲投影互動遊戲」，大送潮流小家電；還有隨着不同願望而變化的萬花筒許願池，有得睇又有得玩，大小朋友可跨世代感受昔日情懷。

提起童年回憶，當然少不了兒時零食！MCPOne與SSC準備了新春福袋，內有懷舊零食和小玩具，只要於商場消費滿指定金額即可換領；同時可參與經典掟階磚遊戲，掟中指定顏色階磚更可獲贈UA戲院、city'super、LOG-ON、鴻福堂或天仁茗茶等現金券。

「新春樂遊懷舊街」裝置

日期：即日至2月9日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCPOne新都城中心一期、SSC上水中心購物商場

查詢：3669 2788

■送懷舊新春福袋及新年利市封

陽光房地產基金送出懷舊新春福袋及新年利市封予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：1月28日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]

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