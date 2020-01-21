家家有禮：回舊香港除舊歲

提起童年回憶，當然少不了兒時零食！MCPOne與SSC準備了新春福袋，內有懷舊零食和小玩具，只要於商場消費滿指定金額即可換領；同時可參與經典掟階磚遊戲，掟中指定顏色階磚更可獲贈UA戲院、city'super、LOG-ON、鴻福堂或天仁茗茶等現金券。

「新春樂遊懷舊街」裝置

日期：即日至2月9日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCPOne新都城中心一期、SSC上水中心購物商場

查詢：3669 2788

■送懷舊新春福袋及新年利市封

陽光房地產基金送出懷舊新春福袋及新年利市封予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：1月28日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]