本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫

做年度生肖專題 鼠年諗爆頭

另外，每一年我們都會以該年生肖做專題，例如講解與該生肖相關的諺語、特色產品、童裝，甚至是見一見「實物」。例如狗年時，我們便曾經採訪過練狗師一家；羊年時，我們則走盡香港能夠看到小羊的地方。最難忘的是龍年，我和同事們都花盡心思找來一套「龍」服讓小model穿上，然後說說在龍年「生仔潮」下，家長們等醫院牀位、申請幼稚園等排長龍的苦况！而即將來臨的鼠年，又是考起大家的一年，因為翻查資料，有關老鼠的正面陳述並不多，代表的卡通角色數來數去也只有米奇老鼠獨當一面，若非這隻「老鼠」大受小朋友歡迎，相信「牠」一定是十二生肖中最容易被忽略的一個。

猶記得我第一次做這個專題是牛年，如果這是集郵的話，我已足足儲夠了一套「生肖郵票」。當年為我們拍攝牛年特輯的小model如今已是亭亭玉立的高中生，不能不嘆時光真的跑得太快！

【編按：今期稿擠，「升學攻略」暫停一期】

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]