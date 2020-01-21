解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？

習俗二：團年飯後不外出？

傳統習俗，團年飯後一家人不會外出，因為傳說有年獸會在除夕夜出現吃人，因此要留在家中，至初一才出門拜年，看親友是否安全。至近代才興起行花市，由於花與喜慶有關，大家期望行花市可沾上好運。

習俗三：壓祟錢趕走小妖怪？

壓歲錢分為兩種，一種給孩子，另一種給長者。傳統上前者應叫「壓祟」，是用來對付一隻名為「祟」的小妖怪，傳說這妖怪會在除夕夜，於孩子睡覺時，摸他們的頭令他們發燒，變得蠢笨。為防孩子受「祟」侵害，一家人會點燈圍坐，整夜不睡稱為「守祟」，即是大家口中所說「守歲」。後來浙江有一家人發現以紅紙包起8個銅錢，放在小孩枕頭旁，當妖怪來襲時，銅錢會發出亮光，將妖怪趕走，因此以後大家便用這方法保護孩子。而壓歲錢有辭舊迎新、去除邪瘟病疫、祈求長命健康及來年吉祥的意思。至於給長輩的「壓歲錢」，則寓意不再變老，有長命百歲之意。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]