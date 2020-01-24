醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多

香港中文大學醫學院兒科學系博士後研究員衛懿欣，她有份參與貝類敏感DNA疫苗免疫療法的研究，也是以老鼠作實驗，「因為老鼠的DNA和人類的相當接近，達八成半至九成，牠們的內臟及位置也幾乎與人是一樣，只是老鼠沒有膽囊。况且老鼠佔用空間小，不單運送較方便，飼養成本也較低，而牠們的壽命大約是兩年，繁殖期長，若研究是與遺傳有關的，更可以看到不同年代老鼠的變化」。

大鼠小鼠 可作不同研究

雖然我們常戲言甘於冒險嘗試的人是「做白老鼠」，但原來現實中，用作實驗的老鼠不一定是白色。衛懿欣解釋，醫學實驗所用的老鼠大致分為兩種，其中一種稱為「小鼠」（mouse），體積較小，大約是半隻手掌般大；另一種體型較大，稱之為「大鼠」（Rat），身體連尾巴約有前臂般長。而兩種鼠類都分有白、棕及黑色，3種毛色也可用於不同的實驗。「其實是視乎研究的需要，例如其中一種BALB/c白色實驗小鼠，具有白化及免疫缺陷的特徵，牠們的免疫系統容易受外在因素改變，因此適合我參與的過敏研究，這種鼠也被廣泛用於免疫學的動物實驗。而較大隻的大鼠，較易觀察內臟位置及血管等結構，適合與肌肉或骨骼等相關的研究。」

她續稱，即使老鼠的生命短暫，但牠們在實驗期間貢獻良多，所以應該為實驗用的老鼠提供理想的生活，除了要向衛生署申請牌照外，也要跟足每所大學訂立的指引料理牠們，如有專人照顧牠們的飲食、提供清潔無菌的居所等，也為老鼠的居住環境每天提供12小時的光線當作白天，其餘12小時則關燈作為晚間，保障牠們獲得人道對待，「一來是尊重實驗老鼠，二來保持牠們生活環境整潔，可減少污染，亦有助提升研究結果的準確度」。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]