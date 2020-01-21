韋財雄拜父為師修補關係 變臉王子 光影記臉譜下初心

韋財雄（Joe）曾到四川學習變臉，認識一些技藝高超的大師，也認識一些在火鍋店表演的年輕人：「在四川，有些火鍋店有變臉表演，其實是全國都有……在火鍋店變出幾張臉，以及在舞台上做一台戲的變臉，你會如何欣賞呢？這是我想拍紀錄片的原因之一。」Joe說。內地文化和香港落差很大，香港人確實較少接觸中國戲曲。

19歲那年，Joe開始覺得父親老了，感到作為兒子應為父親傳承變臉的技藝，同時也想透過父傳子的過程，修補多年疏離的父子關係。「我和姊姊是在單親家庭長大，和母親一起住；我和父親沒怎樣一起生活過，到我長大，很想了解他多一些。尤其是學變臉，是家傳技藝，傳授時沒有第三者在場，兩個人可以交流不同看法，像我和父親對變臉的看法便很不同。」父親名氣很大，正是一口氣能變出72張臉、到過世界30多個國家演出的韋瑞群，而姊姊則是著名的變臉藝術家韋飛雄。

說到姊姊，他總流露愛護之情。他說小時候母親管教又嚴又惡，他很憂傷，有時會哭起來，幸好有姊姊給他擁抱：「我少年時有一段時間很迷惘，就算中學後升讀演藝學院，也兜兜轉轉和迷惘，但現在我想事情不同了，過去我放了太多情緒在自己身上，多愁善感，我覺得某程度是天生的。」

不跟父親「追數」 探討變臉情緒

Joe現在33歲，走過14年變臉的日子，在家族兩大變臉高手下成長的小弟，學習變臉是否戰戰兢兢？變臉令他如此着迷，超越最初的傳承和親子關係，到底他愛上變臉的什麼？這個走過迷惘的大男孩破笑說：「在傳承父親方面，我沒有壓力！因我有家姐頂住，她已在舞台上獨當一面，在舞台上，她較我更有熱情。」「在變臉藝術方面，我也沒有壓力，因為我不是追求變臉張數的人，我老竇變70幾張，我是否要打破老竇變到100張？這樣變下去，是會悶的。老竇變臉的數目那麼多，我是否一直要追下去？這也沒有可能吧！」

變臉源自川劇，以不同臉譜來表現劇中人物情緒的突然變化，或驚恐，或絕望，或憤怒等。變臉是川劇界引以為傲的一項絕技，一直以來，變臉竅妙都是秘密，由師父私下傳授。Joe說：「變臉在舞台上，不是為變而變，而是每一張變臉，都代表劇中人物內心思想感情。」因為是秘密，所以Joe接受訪問時，也沒有帶臉譜來，怕會露出機關。「我曾在四川看過很棒的變臉大師，我們一般會穿上斗篷，有遮擋，也較好看，但我看過有師傅不穿斗篷，只拿一把扇子或穿上馬甲（像一件背心），就可在人前變臉，內地很多很傑出的變臉藝術家，他們在演出川劇折子戲時會變臉，但香港普遍看變臉仍是追求臉譜張數，追求娛樂性。」

無奈香港演折子戲變臉無市場

跟隨父親學變臉，他了解到父親為什麼努力追求變臉張數：「我和父親走近了，才知他初到香港時，不是沒試過演出折子戲的變臉，但根本沒有市場，大家只追求你變臉的張數，市場關係，他只好走上愈變愈多的路。父親的時代競爭很激烈，有其他人想挑戰他的張數，有競爭就要變更多張臉，一直破紀錄下去……」現在父親72張的紀錄也是世界紀錄啊！「這種又快又變得多的變臉，臉譜就沒有了故事和意思。這只是一個較量，變得多，絕不是我人生考量的範圍。」跟隨父親學藝以後，他發覺變臉其實很複雜，他開始鑽研內地大師的影片，於是透過父親在變臉界的推介，他到四川拜師學藝，也學功架和折子戲，他甚至遇過這樣的大師：「可以無遮掩下，在你臉前慢慢的，就變了一張臉，這種表演手法，我到現在也想不到是怎樣變出來的。」逐漸他由傳承和修補關係，演變成探究和記錄這種色彩燦爛的迷人藝術。4年前，他開始拍攝自己家族變臉的發展、內地變臉藝術家以及師徒關係的紀錄片，現在仍在記錄中。

剪接錄音周身刀 成就斜號族

難得的是，變臉王子竟然也懂拍紀錄片。當年入讀演藝學院，他心儀的是「表演藝術」，「怎料收我的是電影電視學院，其中我最想讀導演，但我成績又不夠叻，學院又沒給我讀導演，分了我去讀剪接，當然這科也好玩，但最終不是我想做的事情」。剪接課程之後，又分了他去念聲音設計和錄音設計，再加上傳承家族的變臉技藝，就成就他現在的斜號族身分。

變臉的傳承和秘技，主要由師徒和家人代代相傳，面對市場衝擊，有人開始討論變臉的秘密是否也應有知識產權保護。問Joe怎樣看傳承呢？他說：「最重要是傳承的事物，其精神仍在；有些人傳承了技術，但當中的精神扭曲，也不是一種傳承。將來，我的變臉作品不一定要在舞台上，將來，變臉紀錄片也可以作為我的一個演出。」絕技是要好好傳承和保護，難得有香港年輕人理解箇中脈絡，記錄傳承的精神和更新的觀念。

■給香港的話

「超越前人、突破傳統、踏上國際舞台，都是理所當然的表演夢；但我相信更重要的，是勿忘初心，變出屬於自己的表演形式和風格，緊隨『相隨心變』的變臉藝術精神，讓觀眾獲得難忘的觀賞經驗。」

■Profile

韋財雄（Joe）

演藝學院電影電視學院畢業。現為斜號族，身兼變臉藝術家、收音和錄音師、剪接師等多職。Joe生於變臉家族，一門三傑，父親韋瑞群和姊姊韋飛雄曾創下雙人變臉102張的紀錄，但Joe不追求數目，到處認識變臉藝術家的故事，注重變臉時劇中人的感情轉變。4年前開始拍攝變臉紀錄片。

文：朱一心

編輯：林曉慧

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