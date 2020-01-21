副刊

人物

下一篇 上一篇

韋財雄拜父為師修補關係 變臉王子 光影記臉譜下初心

【明報專訊】韋財雄是個斜號族，常在片場工作，有時是剪接師，有時是收音師……久不久總會有同事滿臉驚訝的問他：聽講你是韋氏變臉家族的變臉王子，你懂變臉？是真是假？韋財雄於19歲時跟隨父親——變臉大師韋瑞群學藝，初時只是希望傳承變臉藝術和修補父子關係。當日子過去，傳承和修補逐漸轉化為探討和欣賞，4年前韋財雄開始拍攝變臉的紀錄片，希望帶出變臉人物情緒變化的角度。

韋財雄（Joe）曾到四川學習變臉，認識一些技藝高超的大師，也認識一些在火鍋店表演的年輕人：「在四川，有些火鍋店有變臉表演，其實是全國都有……在火鍋店變出幾張臉，以及在舞台上做一台戲的變臉，你會如何欣賞呢？這是我想拍紀錄片的原因之一。」Joe說。內地文化和香港落差很大，香港人確實較少接觸中國戲曲。

19歲那年，Joe開始覺得父親老了，感到作為兒子應為父親傳承變臉的技藝，同時也想透過父傳子的過程，修補多年疏離的父子關係。「我和姊姊是在單親家庭長大，和母親一起住；我和父親沒怎樣一起生活過，到我長大，很想了解他多一些。尤其是學變臉，是家傳技藝，傳授時沒有第三者在場，兩個人可以交流不同看法，像我和父親對變臉的看法便很不同。」父親名氣很大，正是一口氣能變出72張臉、到過世界30多個國家演出的韋瑞群，而姊姊則是著名的變臉藝術家韋飛雄。

說到姊姊，他總流露愛護之情。他說小時候母親管教又嚴又惡，他很憂傷，有時會哭起來，幸好有姊姊給他擁抱：「我少年時有一段時間很迷惘，就算中學後升讀演藝學院，也兜兜轉轉和迷惘，但現在我想事情不同了，過去我放了太多情緒在自己身上，多愁善感，我覺得某程度是天生的。」

不跟父親「追數」 探討變臉情緒

Joe現在33歲，走過14年變臉的日子，在家族兩大變臉高手下成長的小弟，學習變臉是否戰戰兢兢？變臉令他如此着迷，超越最初的傳承和親子關係，到底他愛上變臉的什麼？這個走過迷惘的大男孩破笑說：「在傳承父親方面，我沒有壓力！因我有家姐頂住，她已在舞台上獨當一面，在舞台上，她較我更有熱情。」「在變臉藝術方面，我也沒有壓力，因為我不是追求變臉張數的人，我老竇變70幾張，我是否要打破老竇變到100張？這樣變下去，是會悶的。老竇變臉的數目那麼多，我是否一直要追下去？這也沒有可能吧！」

變臉源自川劇，以不同臉譜來表現劇中人物情緒的突然變化，或驚恐，或絕望，或憤怒等。變臉是川劇界引以為傲的一項絕技，一直以來，變臉竅妙都是秘密，由師父私下傳授。Joe說：「變臉在舞台上，不是為變而變，而是每一張變臉，都代表劇中人物內心思想感情。」因為是秘密，所以Joe接受訪問時，也沒有帶臉譜來，怕會露出機關。「我曾在四川看過很棒的變臉大師，我們一般會穿上斗篷，有遮擋，也較好看，但我看過有師傅不穿斗篷，只拿一把扇子或穿上馬甲（像一件背心），就可在人前變臉，內地很多很傑出的變臉藝術家，他們在演出川劇折子戲時會變臉，但香港普遍看變臉仍是追求臉譜張數，追求娛樂性。」

無奈香港演折子戲變臉無市場

跟隨父親學變臉，他了解到父親為什麼努力追求變臉張數：「我和父親走近了，才知他初到香港時，不是沒試過演出折子戲的變臉，但根本沒有市場，大家只追求你變臉的張數，市場關係，他只好走上愈變愈多的路。父親的時代競爭很激烈，有其他人想挑戰他的張數，有競爭就要變更多張臉，一直破紀錄下去……」現在父親72張的紀錄也是世界紀錄啊！「這種又快又變得多的變臉，臉譜就沒有了故事和意思。這只是一個較量，變得多，絕不是我人生考量的範圍。」跟隨父親學藝以後，他發覺變臉其實很複雜，他開始鑽研內地大師的影片，於是透過父親在變臉界的推介，他到四川拜師學藝，也學功架和折子戲，他甚至遇過這樣的大師：「可以無遮掩下，在你臉前慢慢的，就變了一張臉，這種表演手法，我到現在也想不到是怎樣變出來的。」逐漸他由傳承和修補關係，演變成探究和記錄這種色彩燦爛的迷人藝術。4年前，他開始拍攝自己家族變臉的發展、內地變臉藝術家以及師徒關係的紀錄片，現在仍在記錄中。

剪接錄音周身刀 成就斜號族

難得的是，變臉王子竟然也懂拍紀錄片。當年入讀演藝學院，他心儀的是「表演藝術」，「怎料收我的是電影電視學院，其中我最想讀導演，但我成績又不夠叻，學院又沒給我讀導演，分了我去讀剪接，當然這科也好玩，但最終不是我想做的事情」。剪接課程之後，又分了他去念聲音設計和錄音設計，再加上傳承家族的變臉技藝，就成就他現在的斜號族身分。

變臉的傳承和秘技，主要由師徒和家人代代相傳，面對市場衝擊，有人開始討論變臉的秘密是否也應有知識產權保護。問Joe怎樣看傳承呢？他說：「最重要是傳承的事物，其精神仍在；有些人傳承了技術，但當中的精神扭曲，也不是一種傳承。將來，我的變臉作品不一定要在舞台上，將來，變臉紀錄片也可以作為我的一個演出。」絕技是要好好傳承和保護，難得有香港年輕人理解箇中脈絡，記錄傳承的精神和更新的觀念。

■給香港的話

「超越前人、突破傳統、踏上國際舞台，都是理所當然的表演夢；但我相信更重要的，是勿忘初心，變出屬於自己的表演形式和風格，緊隨『相隨心變』的變臉藝術精神，讓觀眾獲得難忘的觀賞經驗。」

■Profile

韋財雄（Joe）

演藝學院電影電視學院畢業。現為斜號族，身兼變臉藝術家、收音和錄音師、剪接師等多職。Joe生於變臉家族，一門三傑，父親韋瑞群和姊姊韋飛雄曾創下雙人變臉102張的紀錄，但Joe不追求數目，到處認識變臉藝術家的故事，注重變臉時劇中人的感情轉變。4年前開始拍攝變臉紀錄片。

文：朱一心

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

賀年油器滾滾來 家肥屋潤
賀年油器滾滾來 家肥屋潤
千年歷史：宋朝已有「煎堆」？
千年歷史：宋朝已有「煎堆」？
傳承美味：潮州炸物拜天祭祖 最忌滿口油
傳承美味：潮州炸物拜天祭祖 最忌滿口油
後記：感慨劏房環境差過難民營
後記：感慨劏房環境差過難民營
家居維修法寶 大掃除好幫手
家居維修法寶 大掃除好幫手
知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成
知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成
知多啲：鑽穿燈喉 關電源找師傅
知多啲：鑽穿燈喉 關電源找師傅
福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩
福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩
醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多
醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多
拆解諺語：老鼠形象負面是因為偷食？
拆解諺語：老鼠形象負面是因為偷食？
中藥食療：浸酒內服外用功效 有替代品
中藥食療：浸酒內服外用功效 有替代品
拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮
拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮
解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？
解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？
本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫
本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫
家家有禮：回舊香港除舊歲
家家有禮：回舊香港除舊歲
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
學好繪畫才能隨心創作
學好繪畫才能隨心創作
家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安
家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安
掃貨有禮 猛獅吸水最強
掃貨有禮 猛獅吸水最強
暢遊花樹下 人緣更暢旺
暢遊花樹下 人緣更暢旺
𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭
𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭
桃花牆下打卡 鼠年吉祥
桃花牆下打卡 鼠年吉祥
欣賞黃曉陵花瓣藝術
欣賞黃曉陵花瓣藝術
家家有禮：與Sanrio 好友逛市集辦年貨
家家有禮：與Sanrio 好友逛市集辦年貨
金鼠利市封迎來福氣
金鼠利市封迎來福氣
新春購物有賞
新春購物有賞
親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？
親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？
蒲公英教室：孩子唔得？係未得！
蒲公英教室：孩子唔得？係未得！
媽媽維特：拖手手扮跳舞
媽媽維特：拖手手扮跳舞
民房四寶：做一個更好的自己
民房四寶：做一個更好的自己
半個瑞典人：莫大的幸福
半個瑞典人：莫大的幸福
國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」
國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」
家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒
家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒
辣媽CEO：年廿八洗邋遢
辣媽CEO：年廿八洗邋遢
論盡教育：教師是專業嗎？
論盡教育：教師是專業嗎？
小蟲救大樹 難為正邪定分界
小蟲救大樹 難為正邪定分界
多角度思考：小時食葉大時播花粉 互惠互利
多角度思考：小時食葉大時播花粉 互惠互利