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家居維修法寶 大掃除好幫手

【明報專訊】新年將至，很多人除了大掃除，也會審視家中何處需要小修小補。自己動手維修家居或組裝家具，怎少得「架生」幫手？螺絲批、士巴拿以外，有些工具亦不可或缺；若要安裝層架收納物品，金屬探測器和平水尺更是不可缺少，否則隨時鑽牆鑽壞電線搶火，或令層架高低邊，後果可大可小。

不管是螺絲鬆了、水管壞了，還是安裝椅子桌子，都需要有適當工具幫手。不過，有了工具，也要有使用的相關知識輔助，否則得物無所用。例如常見螺絲孔滑牙，或螺絲頂部坑紋磨蝕導致滑頭，不懂當中竅門，難以起出螺絲。

螺絲滑頭 大力鉗逆時針起出

對付螺絲滑頭，裝修師傅、建造業工藝兼職導師吳永強教路：「用大力鉗箝緊螺絲頭，用力逆時針起出螺絲。」他又認為預防勝於治療，「上螺絲時，螺絲批用力壓向螺絲才扭動，可預防螺絲滑頭；起螺絲時，螺絲批固定在螺絲頂的坑紋，用槌仔輕力一邊敲打螺絲批一邊逆時針轉，傳入震盪力，震鬆包圍螺絲的物料，螺絲較易起出」。

螺絲孔滑牙又想上緊螺絲呢？吳永強表示：「木材質地的孔，可用牙籤填補虛位，視乎螺絲孔的大小，在12時、8時和4時位置攝入牙籤，收窄螺絲孔。至於金屬物料的孔，則可改用較粗的螺絲。」裝修服務平台「裝修佬」家居維修DIY班導師安東尼另有建議：「用鋼膠搓揉混合後填入螺絲孔，再上螺絲。待鋼膠變硬就能穩固螺絲，缺點是日後難以起出。」

除了螺絲批、大力鉗，工具箱還要添置什麼工具？視乎用家不同需要，以下為部分常用工具。

●士巴拿、鶴嘴鉗：更換浴室設備

士巴拿或鶴嘴鉗（又稱水泵鉗），常用於裝嵌或更換水龍頭等浴室設備。士巴拿宜用來扭動六角形物件，鶴嘴鉗適合扭動大口徑的螺絲母，如洗水盆去水隔氣底座。

●平水尺（水平尺）：裝層架左右平衡

想在牆上安裝層架時，要注意層架左右是否平衡，如稍微傾斜，影響外觀之餘，物件或會向下傾一邊掉落，易生危險。安東尼表示：「平水尺是量度水平的必要工具，通常有3條玻璃管，分別測量水平（俗稱平水）、垂直（企水）和45度角（斜水）。測量時玻璃管內的氣泡如在中央，代表量度位置適中。」

●螺絲批：買套裝齊批嘴

選購套裝較方便，一般有齊十字、一字、星形、六角等多種規格批嘴。

●電鑽：分3種 依材質硬度選用

多種家居維修工具中，挑選及使用電鑽最考學問，選購前宜先了解當中特性，否則隨時買錯工具，甚至不懂操控而引致危險。電鑽主要分為電動螺絲批、衝擊鑽及油壓鑽。

電動螺絲批：俗稱電批，具順逆時針平轉模式，安東尼表示：「主要分4V和12V兩種，4V主要用來扭螺絲，組裝家具極方便；12V電批更換相應鑽嘴，可鑽木、磁磚等硬度較低的物件。」

衝擊鑽：具打鑿或敲擊功能，轉速高，可鑽金屬、木材材質。

油壓鑽：具打鑿及順逆時針平轉模式，機身較笨重，由於衝擊力大，可鑽石屎、石材等堅硬材質。加裝一個四坑轉索頭的轉接器，可配搭不同鑽嘴，鑽金屬、玻璃、磁磚、木材也沒問題。

如在石屎牆上安裝大型或複雜層架，要使用油壓鑽鑽多個螺絲孔，未必人人可以應付，如沒相關經驗，建議還是找專業師傅安裝。

●金屬探測器：探測喉管電線

安東尼提醒，鑽牆前應先用金屬探測器，確認內裏有無喉管及電線。選購金屬探測器時，要留意探測器可量度的深度及材質，不同材質可量度的深度都不同，「石屎牆需要量度深度最少達10厘米，10厘米內沒有金屬才在該位置鑽孔，會較安全」。

●膠塞：上螺絲前打入

在石屎牆鑽孔後，需要打入膠塞才能上螺絲，因應不同負重需要，膠塞直徑分為5毫米（白色）、5.5毫米（紅色）、6.5毫米（綠色）和8毫米（藍色）4種，膠塞直徑愈大，能承受愈大重量。膠塞直徑要與鑽孔直徑相同，一般家居常用綠色膠塞（又稱二分膠塞），配合8或10號螺絲使用。

●鋼膠：修補喉管滲漏

具修補及黏合功能，質感似黏土，使用時切出適量搓勻，填補在所需位置上，乾透後極為堅硬，並可打磨、鑽孔及上漆，適用於修補木材、金屬、玻璃或塑膠等物料。

如喉管漏水，搓勻鋼膠填補在漏水處，便能暫時防止漏水。安東尼建議選購防水的鋼膠，可修補水喉組件，用途更廣泛。

●玻璃膠：填補磁磚隙縫

用於填補會接觸水的隙縫，如企缸或馬桶底座與磁磚之間隙縫，宜選具防霉能力的玻璃膠。

●液體釘（釘膠）：可代替鑽孔

欲安裝輕巧置物架、毛巾架，但沒有電鑽？使用強力黏合劑液體釘（Liquid Nails）可代替鑽孔，據某品牌官網介紹，液體釘每平方厘米負重達34.5公斤，適用於木材、石材、混凝土、磁磚、金屬、塑料、玻璃等多種物料，使用方法與擠玻璃膠相似。

●水喉膠布 包裹螺旋紋免漏水

安裝牆身水喉配件，如水龍頭，使用水喉膠布包裹螺旋紋可防止漏水，安東尼說：「一般要繞30圈或以上，扭入另一部件時膠布才能有效封密『牙位』，防止漏水。」

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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