副刊

飲食

下一篇 上一篇

傳承美味：潮州炸物拜天祭祖 最忌滿口油

【明報專訊】同樣位於廣東省內的潮州地區，有着獨特的節慶和美食文化。擁有53年歷史的百樂潮州酒家，其行政總廚許美德笑稱，分享文化是潮州美食得以發揚光大的主因：「潮州人十分好客，飲茶和享用美食是每天必做的事，同時每家每戶都會下廚製作美食互相餽贈。這樣一來，誰家手藝優劣，大家心裏有數，這會推動大家研究怎樣把食物做得更好，也樂於互相學習和傳承手藝。小時候放學回家或經過左鄰右舍，桌上一定放滿各種食物，我最喜歡以炸油粿作下午茶。」

春餅忌陰陽色 油粿餡多皮煙韌

節慶美食潮州春餅、黃金炸油粿和普寧芋絲卷就在這些餽贈和祭祀活動中擔當重要角色。在喜慶和時年八節（春節、元宵、清明、端午、中元、中秋、冬至和除夕）更是不可或缺：「從臘月十六尾禡至正月十五元宵期間，潮州人基本上每兩三天就有一次拜天祭祖的活動，各種賀年食物就不停製作。」

許師傅在上世紀90年代初回到家鄉潮州協助親友開設潮州酒家時，曾用上3年時間研究和比較各家食譜，加以整理以便傳承。「所有炸物最重要的要求是乾爽，控制油溫一定要做好，如果吃得人滿口油的話難令人滿意。春餅長條狀最重視顏色均勻漂亮，忌炸出陰陽色或者黑黑的，吃時要表現出冬菇和綠豆餡料的香味。炸油粿除了色澤以外，還要求在表皮上看見珠狀氣泡，餡料要豐富飽滿，外皮煙韌又有番薯味是為上品。至於芋絲卷對材料的要求則相對簡單，只要芋頭質素高，夠粉夠香，就不會出大問題，不過工序最多，而且包完之後先切後炸，要確保不會散開，那就對技術有要求了。」

■Info

◆百樂潮州酒家

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1002號舖（銅鑼灣店）

查詢：2577 1163

上 / 下一篇新聞

賀年油器滾滾來 家肥屋潤
賀年油器滾滾來 家肥屋潤
千年歷史：宋朝已有「煎堆」？
千年歷史：宋朝已有「煎堆」？
韋財雄拜父為師修補關係 變臉王子 光影記臉譜下初心
韋財雄拜父為師修補關係 變臉王子 光影記臉譜下初心
後記：感慨劏房環境差過難民營
後記：感慨劏房環境差過難民營
家居維修法寶 大掃除好幫手
家居維修法寶 大掃除好幫手
知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成
知多啲：先鑽導孔防移位 上螺絲一氣呵成
知多啲：鑽穿燈喉 關電源找師傅
知多啲：鑽穿燈喉 關電源找師傅
福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩
福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩
醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多
醫學實驗：跟人類DNA相近 「做白老鼠」貢獻多
拆解諺語：老鼠形象負面是因為偷食？
拆解諺語：老鼠形象負面是因為偷食？
中藥食療：浸酒內服外用功效 有替代品
中藥食療：浸酒內服外用功效 有替代品
拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮
拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮
解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？
解構習俗：習俗一：年廿八洗邋遢？
本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫
本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫
家家有禮：回舊香港除舊歲
家家有禮：回舊香港除舊歲
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
學好繪畫才能隨心創作
學好繪畫才能隨心創作
家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安
家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安
掃貨有禮 猛獅吸水最強
掃貨有禮 猛獅吸水最強
暢遊花樹下 人緣更暢旺
暢遊花樹下 人緣更暢旺
𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭
𢭃利市摸獅頭 鴻運當頭
桃花牆下打卡 鼠年吉祥
桃花牆下打卡 鼠年吉祥
欣賞黃曉陵花瓣藝術
欣賞黃曉陵花瓣藝術
家家有禮：與Sanrio 好友逛市集辦年貨
家家有禮：與Sanrio 好友逛市集辦年貨
金鼠利市封迎來福氣
金鼠利市封迎來福氣
新春購物有賞
新春購物有賞
親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？
親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？
蒲公英教室：孩子唔得？係未得！
蒲公英教室：孩子唔得？係未得！
媽媽維特：拖手手扮跳舞
媽媽維特：拖手手扮跳舞
民房四寶：做一個更好的自己
民房四寶：做一個更好的自己
半個瑞典人：莫大的幸福
半個瑞典人：莫大的幸福
國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」
國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」
家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒
家庭有教：寫封感恩信 趕走壓力負面情緒
辣媽CEO：年廿八洗邋遢
辣媽CEO：年廿八洗邋遢
論盡教育：教師是專業嗎？
論盡教育：教師是專業嗎？
小蟲救大樹 難為正邪定分界
小蟲救大樹 難為正邪定分界
多角度思考：小時食葉大時播花粉 互惠互利
多角度思考：小時食葉大時播花粉 互惠互利