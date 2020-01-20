新年油器食得精 煎堆切半唔爆表

營養師盤點6種傳統油器的熱量，究竟哪種最邪惡？哪種最「抵食」？自家製會否健康一點？

邪惡油角 吃3件等於1碗飯

綜觀6款賀年油器，每100克熱量約在426至591千卡之間。其中煎堆看似最「輕盈」，但因為一個分量大，頓時由最輕盈變成最邪惡。註冊營養師黃兆章表示，以每個煎堆60克計，熱量約256千卡，相當於1碗飯。因此，建議與別人分享，避免吸收過多熱量。另一個陷阱是慈姑片和芋蝦，以為是高纖蔬菜好健康，但一經滾油洗禮，一粒約27.5克的芋蝦，熱量145千卡，食兩件已相當於約1碗白飯。

除了煎堆及芋蝦，註冊營養師萬侃表示，油角亦是較「邪惡」的賀年油器，3件的熱量與1碗白飯相若。「油角內有椰絲、花生、砂糖，以1件約重15克計，約含70至130千卡。」賀年油器都屬高脂肪，容易令體重上升，增加患心臟病、糖尿病風險。

高溫油炸 增反式脂肪

另外，坊間這些大量生產的油器，會否用上萬年油（翻用食油）也值得關注。萬侃指出，萬年油會釋出致癌物質，重複使用食油或油炸時間過長，會產生反式脂肪。

有研究發現，高溫油炸會增加反式脂肪。刊登於2016年Food Chemistry的研究指，食油在高溫下先後加熱180℃和220℃，結果發現每100克食油增加了3.67克反式脂肪。黃兆章表示，反式脂肪增加血液中的壞膽固醇，減少好膽固醇，因此患有心血管疾病人士應避免食用。

一件起兩件止 每日最多150千卡

既然油器屬高脂肪食品，甚至暗藏反式脂肪，過年要禁食，豈不掃興？萬侃表示，新年應應節，這些油炸食物盡量「一件起，兩件止」。黃兆章則建議，切忌把油器當作正餐，每日應以150千卡為上限，以一件145千卡的芋蝦為例，每日只適宜食1件，想再食油角就要留待明天。如果嘴饞食多了，就要從其他食物着手減量，以防熱量超標。他以蘿蔔糕為例，以蒸代煎，一件蒸蘿蔔糕熱量約76千卡，脂肪3克，較煎的少約三成熱量及四成脂肪。他又提醒，食蘿蔔糕時盡量不要添加XO醬或辣椒醬，因1湯匙XO醬含90千卡及236毫克鈉，1湯匙辣椒醬則含15千卡及417毫克鈉，還是少食為妙。

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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