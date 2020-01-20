衛生處方：初一「生財富足」 健康迎鼠年

新年前辦年貨大多會大手入貨，並盛滿米缸和在米缸貼上一張寫上「滿」字的紅紙，寓意豐衣足食。不少家庭更存放罐頭和急凍香腸及丸類食物以備不時之需，但這些醃製肉類的脂肪和鹽分較高，經常進食或會引致肥胖及高血壓。想儲備健康食物，可於購買預先包裝食品前閱讀營養標籤，選擇脂肪、糖和鈉含量較低的食物，例如以清水浸罐頭吞拿魚代替油浸，非油炸即食麵亦屬較健康選擇。另外，大家可預先購買急凍魚柳、去皮雞髀肉、豬柳、蝦仁等食材，儲存於冰格中，方便隨時食用。

根據傳統習俗，新年第一餐吃清淡的素菜，以避免「殺生」。如果想吃質地較軟的食物，可選擇麥皮，並加入高鈣低糖豆漿、杞子及無添加糖的乾果作早餐，不但顏色豐富，也寓意新一年甜甜蜜蜜。另外，可以用新鮮番茄、生菜絲和腐竹（寓意生財、富足）製作湯麵，可以攝取豐富膳食纖維和蛋白質。

新春期間吃團年飯或開年飯，菜式一般包括豬肉、原隻雞及原條魚。我們習慣剩下頭和尾的部分，寓意「年年有餘」和「好頭好尾」。大家留意食用豬肉和家禽時，要先去掉皮層脂肪，以減少攝取飽和脂肪（飽和脂肪除提供熱量外，更會使體內壞膽固醇水平上升，增加患上心血管疾病的風險）。

新春「行」大運 踏單車𢭃利市

連續數天假期容易令人變得懶洋洋，除了到處拜年、吃不同糕點及團年飯之外，很多人喜歡留在家中或到電影院看新春電影，「多吃少動」自然令體重上升。在吃方面，外出用膳時可選擇「星級有營星肆」（「星級有營星肆」搜尋器︰restaurant.eatsmart.gov.hk），點選以蔬果為主的「蔬果之選」菜式及含較少油、鹽和糖的「3少之選」菜式，以增加膳食纖維，並減少油、鹽、糖分攝取，部分有「營」菜式更備有優惠。在動方面，可考慮飯前步行至食肆，用餐後提早一至兩個車站下車或直接步行回家，以助消耗熱量和控制體重。另外，大家可考慮於新春假期的早上急步「行大運」30分鐘，又或相約朋友踏單車或打羽毛球也是不錯的團年活動。

希望以上建議有助大家「營」接健康愉快新一年！

文：盧庭威（衛生署營養師（健康促進）、澳洲註冊營養師）