花茶果仁陳皮海味 8禮賀年 「營」春送福

■推介1：花果茶/茶葉 無糖甜在心

添加糖分的飲品，如汽水、果汁和樽裝涼茶等，五花八門又可口，卻會悄悄令你步向肥胖、高血糖和高血脂的風險。茶葉、茶包和無添加糖的茶飲，是補充水分的健康選擇，而且豐儉由人，適合送禮或自用款客。清茶（特別是綠茶）含抗氧化營養素，增強抵抗力，又抗衰老，但含小量咖啡因，或會影響睡眠。至於花草茶或花果茶，如玫瑰花、菊花、蝶豆花、薄荷葉和杞子乾等，既無添加糖，絕大部分亦不含咖啡因，而且冲泡後賣相美觀，作為賀禮非常得體。

■推介2：果仁果乾 香口飽肚

要找既健康，又香口和甘甜的零食，似乎很困難。其實健康與美味的組合，不就是常見的果仁與果乾。果仁蘊含豐富的多元不飽和脂肪酸和蛋白質，幫助降低壞膽固醇的同時，可增加飽肚感。而無添加鹽或其他調味的果仁，鈉質含量低，擔心血壓高的人士亦可以享用，但小心患有痛風和腎病人士就不宜食用。

至於果乾，跟鮮果一樣高纖，最好選擇無添加糖的種類（細讀包裝上的成分表便可以分辨得到）。溫馨提示，果仁和果乾容易吃不停口，建議購買獨立小包裝，或將食用分量預先取出，而糖尿病和腎病人士需要小心食用分量。

■推介3：參茸海味 低脂滋補

傳統而矜貴的參茸海味，一向是辦年貨的熱門選擇，滋補之餘，營養價值也不錯。例如海參，雖然算不上有直接降膽固醇的功效，但它是低熱量食材，亦不含脂肪和膽固醇，因此對控制體重和血脂人士屬理想選擇。蝦乾、蝦米、櫻花蝦含有鈣質，對骨質和血壓有一定好處，而它能為菜式調味的同時，更不會增加過量鈉質。值得一提的是，所有海味的脂肪含量都不高，等同送親友多一份健康心意。

■推介4：陳皮 煲粥煲湯添美味

燉陳皮可說是近年時興養生的冲調飲品，惟坊間出售的製成品，大多用上大量冰糖或黑糖熬製而成，若經常飲用，可令體重上升。不如考慮把當中主要食材——陳皮，作為名貴的送禮佳品。曬製陳皮過程沒有添加糖或鹽，而且味道甘香，用以冲泡飲用或加入粥品、湯水，甚至加在菜式中都十分美味，更無過甜或過鹹的健康負擔。

■推介5：水果 配合時令品質佳

水果有益健康，作為送禮物品既實際也體面。應選購時令品種，因當造水果品質較佳，價錢也較為物有所值。而冬季至春季的時令水果包括士多啤梨、提子、蘋果、柑和西柚等，由於各人對水果喜好不同，宜先了解對方的口味再入手。如果支持低碳生活，大可以找尋本地生產的農產品，免除不必要的運輸碳排放，實行環保辦年貨。

■推介6：特色醬料 精選低糖低鈉

同樣是近年送禮新寵的特色醬料，當中不乏較健康的選擇。醬料最忌高鹽和高糖，而簡易分辨方法就是閱讀營養標籤，比較兩款或多款心儀醬料，盡量選擇鈉質和糖分含量較低的產品。其中中式的菇醬、麻醬和薑黃醬，西式的松露醬和油醋，都是不錯的選擇。

■推介7：滋潤湯包 合桃栗子代肉

滋潤湯水向來深受女士和長輩喜愛，所以餽贈湯包（乾貨裝或即飲裝）也不失為理想的賀年禮物。傳統湯水會加入肉類以增加「甜味」，但近年有不少湯包刻意加入更多如合桃和栗子等素食食材，令湯水即使不加肉類亦不失滋味，而且更低脂，更健康。

■推介8：非油炸麵條 全穀麵粉製較高纖

有人以麵線長度比喻長壽，因此麵食也成為熱門新年禮物之一。除了經過油炸的種類，如即食麵、油麵和伊麵屬於高脂外，大部分麵食的營養價值也相若。但值得留意的是市面上一些加入了「健康」成分如菠菜和紅菜頭的麵食，實際上蔬菜成分比例不多，不足以令麵食的營養價值增加。想更加健康，可選擇以全穀麵粉製成的麵，其纖維量會比較豐富。

文：關建慧（聖雅各福群會註冊營養師）

編輯：蔡曉彤

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