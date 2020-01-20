讀者Mail Box：銀杏合桃椰子油 「補腦」無實證

答：銀杏、合桃和椰子油是坊間盛傳的「補腦恩物」，尤其椰子油更有「治百病」的傳說，但實際上卻未有足夠科學研究證實能預防腦退化；相反，椰子油含大量飽和脂肪，攝取過量反而增加心血管疾病及腦部血管病變的風險。

攝取過量椰子油 血管當災

早年曾有研究指銀杏葉內的萃取物（240mg）有助改善認知障礙症患者的記憶力及減慢惡化程度，但銀杏本身含有影響神經系統的天然毒素，進食過量會中毒，嚴重可能失去知覺甚至死亡。而合桃有助補腦的說法，則是因為「以形補形」的謬誤，其預防腦退化的成效並未有醫學實證。

認知障礙症是因大腦神經細胞病變，引致大腦功能退化的疾病，一旦開始退化便無法逆轉。建議60歲以上、有家族遺傳或曾中風人士，應接受全面的認知障礙症風險評估，並盡早採用3大支柱預防及延緩腦部退化，包括攝取均衡營養、腦筋鍛煉及健腦運動。

鍛煉腦筋 搓麻將學外語

充足的腦筋鍛煉，多培養新興趣或學習新事物如搓麻將或學習外語等，令腦部經常有適量挑戰，能活化大腦連繫。同時適當的體能運動例如帶氧運動等，有助提升腦部活動能力；如能配合健腦運動例如太極和健腦操等，更能增強腦筋靈活，預防腦部退化。

文：陳鎮中（內科專科醫生）