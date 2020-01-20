醫賢心事：拜年有壓力

好意關心惹尷尬反感

長輩出於關心，在見面時免不了會關心一下年輕人的近况，熱門問題圍繞着年輕人的事業和感情。新工好唔好做？人工好唔好？近來有沒有拍拖？相信大家對這些問題心裏亦有一番感受。這些表面上是很「皮毛」的話題，但裏面其實牽涉很多個人感情。這些個人感情有時候連自己也未及好好處理，更不要說在各親戚面前「交代」了。

除了話題本身的敏感程度，當長輩「關心」了某人，大家的耳朵也自然地「豎起」，注意力瞬間落在「受訪者」身上。即使話題不是特別敏感，面對這種被聚焦的感覺，很多人也會覺得尷尬，變得表情僵硬，不知怎樣應對，有時甚至會產生不滿、憤怒的情緒，覺得長輩在侵犯其私人生活。

敏感度不足 初一變赤口

再者，近日社會氣氛撕裂，親友在社會問題上的看法可能分歧頗大。當某個親友在眾人面前以各種直接或間接的方式表達自己的意見，其他人也得被動地接收信息。這時候，張力便漸漸累積，輕則是大家不願溝通，重則引起爭論，使氣氛緊張尷尬。

不同年紀的人，對透露自己近况、想法等有不同的敏感程度。大家即使是親友，我們亦很難預計對方是否願意跟我們討論自己的事情。其實查問親友近况，原意是表達關心，但如果沒有注意對方的接受程度，便會被誤解為「八卦」，弄巧反拙。而不同年紀的人，因為成長背景不同，價值觀不一樣亦是十分正常。即使每人也有表達自己意見的自由，但若選擇了錯的場合或錯的對象，便容易引起不愉快的情况。

農曆新年本是讓親友相聚的好時機，但是否能夠達到預期效果，便要考考大家對別人感受的敏感程度呢！

文：何浩賢（精神科專科醫生）