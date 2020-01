星期日文學‧兒童繪本文學：閱讀叢林中驚現的亮麗花海

歷年雖未真讀萬本書,但經手編目處理的書實也過萬,當中,繪本的美麗畫作與睿智哲理,簡直是閱讀叢林中驚現的花海!讓人醉心。在我無奈地要離別這所一手創建的繪本館時,我只能蹲在書架前,輕聲跟書群說:「對不起!我無法繼續再照顧你們了。」

讀過好書,人是會對書產生感情的,何况是那麼嬌美幼嫩斑斕卻又充滿神思的繪本們!既然無法守候在書旁,那更值得做的事,應該是把它們介紹給廣大讀者,讓所有人都懂得去訪尋,無論是自己讀,還是帶孩子讀。因此以下會介紹幾位我喜愛的繪本作者,帶大家走馬看花,至於要細讀慢賞,就請自行走進閱讀的叢林吧!

最美好的哲學家Leo Lionni

小時候,總讀過螞蟻和蟋蟀的寓言故事,大意是螞蟻勤做工,儲糧好過冬,蟋蟀夏天只顧唱歌,最終冬天餓倒雪地。但這位一九一○年荷蘭出生,後移居意大利,最終落戶美國的繪本作家Leo Lionni,其作品Frederick卻反其道而行,小老鼠Frederick在其他四隻老鼠忙着儲糧過冬時,卻閒散發呆,其他老鼠問道:「Frederick,你做乜唔做嘢呀?」Frederick卻答:「我有做呀!我喺度為寒冷黑暗嘅冬天收集陽光。」老鼠們繼續工作,又見Frederick呆望草地,於是又問他在做什麼,Frederick答道:「我喺度為灰色嘅冬天收集顏色。」老鼠們忙個不停,見Frederick貌似半夢半醒,便責怪道:「Frederick,你喺度發緊夢呀?」Frederick答:「唔係!我喺度收集緊文字,因為冬天嘅日子太長太多,好快我哋會發現自己無話可說。」

故事發展到後來,當然不是Frederick餓倒雪地。冬天初臨,老鼠們窩在洞裏過着豐足的生活,可是漸漸食物耗盡,周圍石壁幽暗冰泠,老鼠彼此之間對話無多,於是便記起Frederick,繼而問他拿陽光、顏色和文字。Frederick叫大家閉起雙眼,然後敘述陽光的金黃、大自然顏色的多變,並且出口成詩,以四隻老鼠比喻一年四季的美妙變化,不多也不少。Frederick象徵着人類的想像力、創造力和意志,其力量龐大,讓人能堅持下去,捱過淒冷困乏的寒冬,等待春天的到臨。

瞥眼Leo Lionni的許多作品,其畫面看似「小學雞」,但其以簡單的故事闡明深刻哲理之技藝使人驚艷。又例如其曾獲美國文學獎Lewis Carroll Shelf Award的作品Inch by Inch,敘述僅長一吋的小蟲,如何以其聰明才智誘騙一頭知更鳥不吃牠,但實質焦點並不在這小蟲究竟有多聰明,而是牠如何能以一吋一吋的努力,戰勝危機。還有Swimmy,講述一條與別不同的黑色小魚Swimmy,不愁於為何自己與同類的紅色小魚不一樣,還在經歷其他小魚全被大魚吃掉的慘痛遭遇後,在孤獨中體驗世界的有趣與奇妙,及至再遇上一群躲在海草與石頭陰影中的紅色小魚,Swimmy邀請牠們出遊,但紅色小魚們卻懼於大魚來襲而未敢前行,Swimmy卻堅持尋求克服困難的方法,最終想到讓大家靠在一起游,使之看來像一條紅色大魚,而牠自己則游在魚群中,成為這條大魚的眼睛!

Leo Lionni著有四十多本童書,更是首位使用拼貼藝術製作兒童讀物的繪本作者,他的正職是廣告設計師,就連福特汽車也是他的客戶,後來更成為《財富》雜誌的藝術總監,即便如此,他更認為自己是一位藝術家,創作類型橫跨繪畫、雕塑、攝影等。的而且確,繪本的詩意與文學性是字與畫的融合與對話。Leo Lionni的首本童書Little Blue and Little Yellow以從雜誌撕下來的圓形黃與藍紙碎來構思,成就的卻是一本談種族共融的簡而深繪本。

無人不識的繪本大師Eric Carle

比起Leo Lionni,美國繪本大師Eric Carle的作品更能捕捉兒童的閱讀興味,因此也較為世人所認識。基本上去任何一家有賣繪本的書店,都可買到他的作品,其中譯本在華人童書圈亦廣為流傳。Eric Carle最有名的作品是The Very Hungry Caterpillar,及至二○一四年,此書已被翻譯成超過六十種語言,網上甚至有以此作品二次創作而成的rap歌。The Very Hungry Caterpillar故事十分簡單,甚至可用「毛蟲變蝴蝶」一言以蔽之,但由於書本設計上有一個一個被毛毛蟲吃出來的在蘋果、梨子等食物上的小洞,讓孩子的小指頭有機會在洞裏鑽來鑽去扮演毛毛蟲,十分吸引孩子們喜愛玩樂的童心。此外,書裏這條剛出生、一直喊肚餓鍥而不捨找食物的毛毛蟲,也與孩子們的日常生活經驗脗合。至於能變蝴蝶這種可突變的生命形態,也能激發孩子的好奇心與想像力。不過,我其實更喜歡他的其他作品,例如"Slowly, Slowly, Slowly," said the Sloth、Papa, Please Get the Moon for Me和The Mixed-Up Chameleon等等。

"Slowly, Slowly, Slowly," said the Sloth的故事與Frederick有點相似,描寫一個忙碌眾生不能理解的角色,但主旨不同。我對sloth樹懶這種動物的認識,始於迪士尼動畫Zootopia(港譯《優獸大都會》),要知道迪士尼動畫的節奏經過精心計算,且往往十分明快,但當樹懶一出場,卻徹底打斷了整齣電影的節奏,那緩慢的對白和動作,簡直看得連觀眾也呆掉,激起你焦躁不耐煩的心情。"Slowly, Slowly, Slowly," said the Sloth故事中,樹懶繼續緩慢地過小日子,緩慢地爬過一條樹枝、緩慢地吃一塊葉、緩慢地入睡、緩慢地醒來,無論日與夜,甚至打風落雨,樹懶亦不改其本色,以至其他動物忍不住要質問牠:「點解你咁慢?」「點解你唔出聲?」「點解你咁悶蛋?」與「點解你咁懶?」樹懶對於這些問題,一直緩慢地思考着,最後,牠答道:「的而且確,我係慢、係唔出聲、係悶蛋……但我唔係懶,只係呢個就係我,我鍾意好慢、好慢、好慢咁做事。」有說Eric Carle以此故事勉勵世人慢活,但我更認為作者其實鼓勵人們別管世俗目光,堅持活出自己本色。

The Mixed-Up Chameleon同樣在講述尋找自我這命題,chameleon變色龍,當然背景是什麼顏色,自己就變成什麼顏色來自保,豈料當牠參觀過動物園後,就開始質疑自己的能力,覺得自己又小、又弱、又慢,並希望自己變得像北極熊般強大、像紅鸛般帥氣、像狐狸般聰明等等,願望成真了!但變色龍是否因此而變得開心呢?可又不是,而且還把自己變成四不像,及至一頭小蒼蠅飛過,牠感到十分飢餓,但由於自己不再是變色龍,但又什麼都不是,以至連一隻小蒼蠅也捉不到,因此,牠轉而希望可變回自己,才終得吃小蒼蠅。

除關乎「自我」這對小孩子成長十分重要的命題之外,親情、友誼等都是Eric Carle喜愛書寫的題目。Papa, Please Get the Moon for Me講在小女孩心目中,爸爸是可以滿足她任何願望的,包括摘下天上月亮來跟她遊玩。雖則在現實世界,孩子這樣的要求會被指摘為既過分又荒謬,但Eric Carle卻以幽美的色彩和突破規範的書籍設計技巧來達成小女孩的願望,於是乎故事與畫與書全力合奏出一首父愛之歌,真摯動人之餘,更使小朋友甚至成人讀者每翻頁都有驚喜。

Eric Carle的畫作永遠色彩斑斕,令人一眼就辨認出是他的作品。Eric Carle於一九二九年在紐約出生,但他年幼時曾隨父母回德國家鄉生活,豈料因此經歷沉重慘痛的二次世界大戰,十五歲時更被德國政府徵召前往修築延綿六百三十公里的齊格菲防線(Siegfried-Line),其父亦因參軍而身心嚴重創傷。及至一九五二年他終得償所願回到出生地,並於The New York Times任職平面設計師,後更與Leo Lionni一樣投身廣告界。雖然年幼時曾經二戰創傷,但Eric Carle卻得保童心,創作了超過七十本童書,獲獎無數,全球銷售額更過千萬,可見其受歡迎程度。

人性的質詢者Shel Silverstein

Leo Lionni和Eric Carle僅僅是芸芸繪本作家群中兩個值得注視的名字,其實還有許許多多優秀而著名的繪本作者。當中包括以The Giving Tree聞名的美國作家Shel Silverstein,雖然他的畫作僅得寥寥幾筆,甚至沒有顏色,但故事的深遠意味與黑白寂靜的畫面卻相當配合。The Giving Tree講述一棵永遠樂意付出的樹,伴着原本天真無邪的孩子成長,但人類長大之後,卻漸只懂向樹不斷需索,為一己私利,將對方的付出視為理所當然。你可以將此書解讀為一個關乎愛與付出的故事,也可以理解為對人類與大自然關係落得今日如此田地的闡釋,更可以認為故事是在鞭撻人性的黑暗與人類的無知。無論如何,一本好的文學作品,總能有多重解讀。

而其實我更喜歡Shel Silverstein的另一作品Lafcadio: The Lion Who Shot Back,一頭原野中自由自在的獅子,被獵人視為危險生物,繼而合理化其任意獵殺剝皮拆骨的行為,沒想到槍支忘了上彈,獵人成就了獅子會咬殺人類的預言。獲得了獵人槍支的獅子,竟然在反覆練習下成為神槍手,反擊所有來襲的獵人!豈料卻給馬戲團團長相中,邀請獅子前往城市中的馬戲團生活,得享名利富貴與榮譽。獅子雖不知此等為何物,但卻記掛着首個被牠殺掉的獵人所說過的棉花糖之滋味,因而答應前往。加入馬戲團後,這獅子被賜予了Lafcadio這名字,也活得愈來愈人模人樣,飲飽食醉,以至漸對生活感到苦悶。就在這時,馬戲團團長委派Lafcadio參與一項新鮮刺激的任務——前往非洲獵殺獅子!當Lafcadio來到獅群前,牠/他被老獅子認了出來,質詢牠/他何以要殺害同胞;人類也威脅Lafcadio若不殺獅,便要被殺。你猜,Lafcadio會如何抉擇?Lafcadio: The Lion Who Shot Back一書涉及的議題,包括人類對其他生物的偏見、種族認同與衝突、自然與城市的差異、人類無法被滿足的欲望而衍生的殺戮等,讓人回味無窮。

