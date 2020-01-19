無定向學堂：當塗鴉遍地開花 玩得夠聰明？

當有機構收入場費大搞Banksy作品展，起名「天才或破壞王？」，將塗鴉放入「這件事是值得肯定還是應該禁止」的問題框架中，作為香港第一代塗鴉藝術家的MC仁就說：「仲討論事情對不對、乖不乖、合不合法，在西方是很落後，現在談的是玩得有多聰明。」

一˙塗鴉犯法？

為免大家誤墮法網，在這次學堂開始之先，我們搬出法例再講。在香港警務處網頁《關於公眾集會／遊行的通則》當中，有一段與塗鴉相關的法例：「根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第8條，沒有擁有人或佔用人同意下，任何人不得以粉筆或漆油在任何建築物或牆壁上書寫或留下記號，或將之弄污或毀損其外觀」，法例列明，「任何人有以下行為，可處罰款$500或監禁3個月」。

那麼塗鴉是不是就等於犯法呢？在警務處網頁又有另一個答案，其中一篇名為《警署圍牆被人塗鴉？》的報道，在屯門警署外牆出現「滅罪壁畫」，「透過塗鴉和滅罪掛牆壁畫的展覽，向區內居民推廣禁毒、小心財物和打擊黑社會的防罪信息」，由青少年中心的塗鴉隊導師為警署外牆「粉飾」，還附有一張圖片，阿sir都玩埋一份，「屯門警區指揮官蔡建祥一嘗『塗鴉』樂趣」（圖a）。而且這樣的活動還不是孤例，還有一篇報道題為「抗毒滅罪新嘗試 元朗警署任塗鴉」。

警察邀請青少年參加塗鴉比賽，讓MC仁忍不住想，如果有一日警察捉了一個在街邊塗鴉的年輕人，「他說細個你請我畫過，那不是警察自打嘴巴嗎？」。

二˙塗鴉作為抗爭？

「先進國家的警察已有塗鴉專責小組，他們建立關於塗鴉圖片的資料庫比藝術世界還要多。事情已變成抗爭，是表達訴求的抗爭，由手痕畫畫，到人類歷史上首次最多人自願進行的藝術運動，不止香港，全世界都是。」

要從遠古開始追溯塗鴉，可由洞穴手掌印說起，不過現代塗鴉文化的發展則可將美國視為發源地，上世紀六七十年代少年幫派由寫上大名來劃地盤「撻朵」，演變成表達自我的手法，在建築物、橋底，特別是在地下鐵系統噴漆留名，到警察大力打擊杜絕，MC仁：「塗鴉的發源地，一早就沒有了塗鴉，變了歷史陳迹。」

然而表達自由的革命並未止息。《紐約時報》將Naomi Klein所著的No Logo推崇為「社運聖經」，MC仁說這本書亦被奉為「塗鴉聖經」：「No Logo是一本商標史的書，引伸出世上所有公共空間除了官方的路牌、交通標誌等，就餘下廣告，其實沒任何屬於公共的空間。塗鴉者認同書中一些理論，去到最後是對抗資本主義的社會，如果說軟性抗爭，塗鴉是非常好的和平手段。」近年塗鴉作品已列入博物館收藏範疇，名牌將之吸納入產品設計特色，「現在會談玩不玩得聰明、在表達平台上玩得有多聰明」，不過回到街頭／公共空間，「如果當Graffiti是個社會運動，人人都做得，只要你有勇氣去做，就係㗎啦嘛，是很革命的」。革命甚至不是落手才開始，光在這裏想像塗鴉如何畫起，已展開了對城市空間與自由的思想練習。

三˙「小江」實驗與想像空間

台灣研究Graffiti的教授畢恆達以「鬼飛踢」代替塗鴉這個帶點負面意義的翻譯，MC仁介紹一個不成文的規定，是「不能go over，即是在別人的作品上做任何事，這是基於表達自由，若非便是表示侵犯或主動挑戰，那人會在城市中、自己能力範圍內，找出你的作品打交叉，那就是battle了。」那麼塗鴉有沒有什麼禁忌？他說常有人問自己最想在哪個地方塗鴉，「我的答案是領導的臉上，這能引伸很大的想像空間，如果『老毛』都被潑黑色，加粒墨得唔得先？如果問這個問題都唔得。這件事是很顛覆的，有禁忌就唔係自由世界啦。」他認為最大禁忌，是「貼個價錢上去」，「像現在的Banksy作品展（無作者授權）收200幾蚊看收藏家的東西，本來在Graffiti的角度是歡迎你duplicate（複製）、publicize（宣揚）件事㗎嘛，在公共地方做，有人複製在別的地方再畫，這對於一個graffiti artist是歡迎的，怎會倒轉說成有個價錢，講知識產權？」

說到複製再複製，不禁令人想起都市傳說「小江」，他道：「還不及曾灶財瘋狂」，笑言「寫小平正啲啦」，「重複寫同一個名，看邏輯、玩法就會知係咪識玩的人，是經驗人士還是實驗人士，他是實驗人士，未去到經驗，若是經驗人士，應該會愈玩愈精，有沒有預計迴響？到什麼數量才會真正震撼？還是寫不到的地方都寫到？」很多人想像塗鴉是曇花一現的創作，但MC仁說「革命也不是永遠衝動，用得好會否更有力量？」簡單寫句口號夠直接，但能引起觀看者的聯想更有趣味，「令觀者知道作品除了為畫畫，還有其他價值。唔係求其，係有諗過，不是手痕亂畫，只為發泄。」

4大元素

1. 寫什麼

原本塗鴉是一種簽名，「每個塗鴉者的名字是個tag，簽名叫tagging；噴畫噴出一幅，叫piece，那就很有意識不僅是簽名，而是圖像化了」。但香港因社會運動湧現的噴漆，很多不為留名，再問下去，問題變作代表誰而寫，「若是代表自由、代表政府不敢代表的，就是一個common self（共同的自我身分）」。

2. 工具˙器材

噴漆並非塗鴉的唯一工具，貼紙也是一種：「連儂牆做到晒啦，對我來說都是sticker bombing，貼上去讓一個地方變成壁報板。」《塗鴉》一書中有李澤文所撰〈塗鴉類型學〉，把塗鴉分為五種來討論，包括源自紐約Tagging的噴漆文字塗鴉；在巴黎被發揚光大的Stenciling（模版），在紙皮或鐵皮上切割出要上色的圖像，再用噴漆噴上牆；惡搞，如藝術家Zevs曾在中環塗上溶解的Chanel商標；而2009年曾出現的VIIV貼紙是Sticker bombing例子之一，現在我們對這個方式更不陌生；還有可綜合各種技法的大型壁畫。

MC仁提到塗鴉者會選擇不易被追蹤來源曝光身分的噴漆，不過亦有人會自製獨特顏色，甚至會在完成塗鴉後除去噴嘴，「費事畀人（隨手拾起噴罐）加兩筆，扭曲創作」。世界各地的塗鴉者與執法者亦在進行「道高一尺魔高一丈的自由抗爭遊戲」，有些外牆像海綿，「有些牆會令顏料滲進去，成罐油寫唔到一隻字」，卻又有酸性材料能蝕入玻璃留下更長久的痕迹。「Space Invaders就不用油漆，貼牆最好用階磚，是好好玩的惡作劇。」

3. 選址

白塗寫政治標語更能引發觀眾聯想，讓MC仁印象深刻的作品之一，是人鏈在獅子山上發出那一點點手機亮光，製造矚目的視覺效果同時，可被輕易拍下照片在網絡流傳（圖b）。配合場地來點幽默感，他有另一個想像，如果警署門外地上是一句「行番上行人路」，又會產生怎樣的效果？

今天的塗鴉，也早發展至虛擬手法與空間，除了撤退後不留痕迹的光塗鴉，亦有人在Google Earth做手腳，在某處地景上留下「為人民服务」（圖c），宛如創作出巨型作品，卻又藏在隱密處等待使用者意外發現。

4. 搶眼度

塗鴉人講求「如何用最少資源獲得最大的公共視線」，從技法而言，例如畫成像把文字吹脹的泡泡字，只是勾邊描出輪廓，比直接書寫更易佔據大面積空間，與時間競賽，這個做法省時間也省油。MC仁即席畫出兩個漢字組成的圖案，「這是throw up，用最少線條畫最大面積；而fill in就是填滿線條內的顏色」，他在這個圖案的雙線勾邊中間打些橫線，是比填滿整個字慳油的做法。「又可加白邊highlight、加陰影，都是平面設計技術」。羅馬字母與漢字有差別，「英文要圖像化，而漢字圖像化，其實漢字字體設計、書法已經做了，可依書寫的邏輯設計。從筆劃上去想，線條得兩種，直線就玩直線，曲線就玩曲線」。

另外一些塗鴉會見到用箭嘴延伸圖案，「這可以豐富一個簽名，因為最初用的artist知道在街上見得最多是箭嘴，放在地鐵上又有動感」，事前起稿也很常見，「像在美國塗地鐵是夜晚摸黑畫，怎可能拿着電筒邊照邊畫？有手稿一定出到靚嘢，冇就錦上添花」。但技術以外，搶眼亦靠意念，配合空間、手法，與對表達自由的思考，「畫地鐵是將它視作在城市周圍行走的畫布，而不是為畫花人哋㗎車，是有非常強烈的表達意欲在背後」。

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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