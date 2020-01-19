街知巷聞：禾徑山村 行樟樹群 敲叮噹石

鮮見的參天巨樟陣，成為了遊人專程踏足這條鄰近新建公路卻依舊靜謐的小村的原因。

如樂高莊園的路 如銅響的叮噹石

從坪洋村離開，在前往禾徑山村之前，我們先順道觀摩兩村之間一塊山友都不會陌生的叮噹石。直到完全離開坪洋村後回頭一看，村尾的牌坊才告訴我們，最後走過的那段路，原來是一條「踏步徑」。小徑的地面如馬賽克般砌着粉色石塊，西方莊園的錯覺，還是靠種在兩側品種劃一的樹木營造。雖然我叫不出它的名字，但在小時候許多個下午無人的客廳地板上，那一盒我反覆組合又拆掉的樂高積木裏，就有着跟它模樣相同的植物配件。記得我總是喜歡把它們整齊地栽成直線，兩排直線之間，道路就自然顯現，好讓樂高人能夠順利抵達設計好的終點，沿途欣賞的風景也沒偏差，就像那一天如願離村的我們，最終也被小徑帶到叮噹石的所在，得以將石頭敲響。

離開踏步徑，向前走不久，左邊又見踏步徑的另一牌坊，兩側寫有對聯「坪洋無岸登高處 髻上紅花映約旗」，後方即見可「登高」的階梯。拾級而上，不用喘氣就能到達小山頂，眼前可見空寂的公路，偶爾才見兩三輛車駛過，放眼遠方，是被綠色布簾覆蓋似的堆填區，山巒連接天空的分界有貨車如螞蟻爬行。

繞過小路，眼前就是叮噹石。拾起小石敲擊驗明，叮噹石也不是每個位置都能敲出如銅般沉厚響聲，石上凹痕處處，都是前人嘗試的印記。彭玉文說，這些大石香港各處也有不少，「你得閒敲吓，可能就能發現新景點了」。

深呼吸樟樹香

走進禾徑山村，沈思和彭玉文二話不說，便從路邊一個張開的缺口直奔林木間。參天的樟木樹群包圍着我們，仰頭看見天空很高。彭玉文是樟樹迷，每到一條村，都會嘗試指認那裏的樟樹，跑去摸摸它。他說樟樹在嶺南文化中佔有非常重要的地位，有益風水、藥用，也能用以製造耐用器具，也就叫我深呼吸一口，說他讀過一部日本小說，其中一段描述樟樹能夠療癒人受傷的身體和心靈，雖是虛構，卻叫他深深着迷。可惜我嗅覺不夠靈敏，聞不到什麼，他於是安慰說，三、四月再過來，氣味會更濃烈。他回憶說，他曾拜訪寧波一間兩旁種滿二十棵樟樹的學校，因為樹齡年輕，只有四五十歲，走過的人都能沐於濃濃樹香之中，「一走過，嘩成個人好醒神的」。他說，香港除了尖沙嘴海防道，就只有禾徑山擁有如此茂密的樟樹群，而且這裏地底全是泥土，樟樹可以任意延伸生長。

請來天后的伯公廟

經過村裏的伯公神壇，沈思說這裏面除了伯公，還請來了天后娘娘，情况鮮見。天后是沿海地區著名的神仙，水上人稱她「阿媽」，相傳能保佑人海上平安，在這裏出現有點稀奇，沈思推測因為村旁邊這條香園圍公路車來車往，如川流，村民為求平安請來天后「鎮住」。

禾徑山村如今人口稀少，遇見扶梯入內打掃的村民劉伯伯，他說這神壇幾年前重建，「以前好似打邊爐（的大小），有瓦有垣的，塌下去，沒法子就整過囉」。他與很多村裏的同代人一樣，年輕時曾坐船到英國打工，後來因為年紀大又耐不住當地寒冷天氣回流，他說現在村裏大多是老人家，很多人都已搬離，也有好些移民外國後沒回來。眼前大片的地從前種禾，後來被政府買下填平，以前村裏還有果園，種荔枝，也種黃豆、花生、芋頭，「一年一造咋，禾就兩造，家下無囉，邊個耕田啊？唔係辛苦啊，無水啊，好難生，山豬咁多野豬又多」。回來後，他在村裏過着清靜的日子，每天早上出村飲茶。

文、圖 // 潘曉彤

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生態圈‧香園圍公路的大膽設計

在香園圍公路尚未鋪接橋面，仍在興建橋墩時，我曾爬上禾徑山對面矮山，看挖土機怪手一下子清除雜樹林，推土機輾出長長筆直黃泥路；走落闊大黃泥路面，探查被挖直小河。在應該慨嘆「是誰令青山也變，變了俗氣的嘴臉；又是誰令清溪也變，變了濁流滔天」時，我卻欣賞起天塹變通途，迅速到口岸的好處。今日下一站松園下對正口岸，所以在響石山下來，便跟大家說，沿橋底前行，可直到松園下。不料橋底橋面皆無通人之路，唯有折返。

規劃署2006年提交的香園圍公路設計，長山隧道南出口高架公路是直下橫山腳新村、馬尾下、簡頭圍，才西轉入公主山接龍山隧道的。能想得出這種大膽設計，理由只有一個，就是車路是架空的，又沒有佔用村民屋地，在香港又不是從未見過。常識是，架空道路之路面雖不佔地面，但橋墩是連在地面的，建橋墩是要在橋下地面開路的。如果規劃者不可能沒有這種常識，那便是只考慮純工程科學及經濟成本，欠缺人文關懷。我推測上司曾有點擔心，問規劃者，村民會否反對？規劃者說，如果村民不反對呢？上司說，也是也是，如果他們不反對，我為假設的問題而改道，那就浪費公帑，有損我能幹英明。當我們連毀家滅區的誤判也都原諒了，當然也應包容這位上司。

「斷我龍脈」工程恐凍過水

負責工程的建築公司，遠比規劃署富含人文關懷。公司網頁列出一項使命：要讓受工程影響者，覺得不是啞忍接受的被害者，要讓他們參與，感覺有份，賦權增能。建築公司內藏俊傑，熟讀香港史，了解新界人重視風水。港英政府曾經因為鄉民一句「斷我龍脈」，而把工程叫停、改道甚或終止。這次工程最重要部分，就是把一座山體完全縱切鑽洞，鑽出空前絕後漫長隧道。斷龍脈是貫穿胸腔，今次是由頭頂天靈蓋入，斜鑽，由左腳掌湧泉穴出。富有史地知識的俊傑，深知此山極有靈氣，號為神山，古神景境也，縣誌曾記，此山五個山頭之間，曾有翔龍縈繞穿插。俊傑評估，這種大膽設計，如果在七八十年代推出，有多大就可鬧多大。今日雖然風氣有轉，但風水猶存，變數難料，只好步步為營，實行賊佬試沙煲，先向本區人士宣布會做鑽挖工程，看有什麼反應。用什麼方法宣布才顯得並不尋事挑釁？俊傑不忘使命，採一石二鳥計，舉辦鑽挖器命名比賽，歡迎區內人士參加。

竟然給規劃者說中，公布後未收到異議，只有來自區內中小學生的參賽作品。話說有一小學教師，向參賽小組說明章程，鑽挖器須取女性名字，又出示地圖，請學生大聲讀出會被鑽挖的幾座大山的名字：龍山、公主山、長山，說希望這資料能幫助大家。終於有一個最聰明的學生，交出後來獲獎名字。俊傑為此寫了一段擲地有聲的解說辭，在頒獎禮上頌讀：

「猛獅沉睡百年已醒，一躍成龍在天飛，是為翔龍。漢室公主劉解憂、唐代公主李文成，分別和親烏孫及吐蕃，締結兩地情誼，使血脈相連，政經文化融為一體，一國之下，共享富強繁榮。香園圍公路，為貢獻盛事深有榮焉；鑽挖器命名翔龍公主，以銘誌任務堅定初心。」

文 // 彭玉文

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掌故‧全港最壯觀風水林

禾徑山村是打鼓嶺鄉的古村之一，由傅、劉、葉三姓人氏聚居，葉氏是由附近的蓮麻坑遷過來。過去這裏是沙頭角鹽田一帶往返深圳墟和縣城必經之道，附近建有長山古寺，由於這裏山徑穿過禾田處處，山村得以為名。在1819年編的嘉慶《新安縣志》，已把禾徑山村歸入官富司管屬客籍村莊。反而1866年和神父的《新安縣圖》和1898年接收新界的港府輔政司駱克報告，是沒有這村的紀錄。

禾徑山二百歲神木

禾徑山村過去沒有公路連接，雖然並非邊境禁區，礙於土地貧瘠，人口最鼎盛時的1950年代，也只有百多居民。由於當年生活艱難，農田失利，村中居民大多移民外國。在1990年代初期，港府建造新界東北堆填區，建了連接堆填區的「禾徑山路」，公路在村旁經過，使山村的交通開始方便。

禾徑山村的風水林是香港最為壯觀的。村後共有十多株巨樟，應是建村時所植，超過二百年以上樹齡，其中有兩株被譽為禾徑山神木，一棵樹徑為2.3米粗，另一棵也有2.1米，已被登記為「香港古樹名木」。

此外，早年的村中父老請來堪輿師，在該村的西側土名大龍陂之處，廣植一排風水樹，把西北的坳口遮擋，以求「塞水口」之用，以祈人口平安。這排風水樹，十多年前我曾在香港電台「風水林」故事中拍攝過，但是這次到訪，已不復見了。

禾徑山村山腰曾建有一座天后神壇，保佑四季風調雨順，但現今已遺蹟難覓。近年在香園圍口岸的公路建築時，村民在村口擴建伯公神壇，在壇內上層供奉天后，底層則為護佑伯公，祈求平安。

文 // 沈思

【Ways of Ruralist Seeing（7）】

編輯 // 蔡曉彤

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