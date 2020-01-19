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2020年1月19日星期日
星期日生活
星期日現場：我們將要死了 你們就來拿氈子
年宵賣種子
沒有乾貨的維園花市 剩番什麼？
周日話題：大選之後 終於歸於平淡？
什麼人訪問什麼人：加入國際救援 戰亂地區幫得就幫
圖文城市：鐵幕維多利亞城
七情上面：靜待身心變化的轉機
三松閣：有限的人生才有意義？
在大學教植物學：番石榴之惑
chungkin express：漂流教室III—從零和到共和
阿貓阿狗：#63禮物
童軍跳彈牀：做節
movie chic movie style：《叔‧叔》香港酷兒電影新里程
Bringing up movie：光復生存
家明雜感：《星夢女神：茱地嘉蘭》要平凡，還是不朽？
影片簡評：《星夢女神：茱地嘉蘭》 IIA
咩世界：第137期 ／斷捨離
單元連載
星期日文學‧兒童繪本文學：閱讀叢林中驚現的亮麗花海
劏房達人杜鵑 最好的房屋政策 是提供選擇的權利
讀食時光：煮過南乳齋 收爐度新歲
ways of seeing：氣候災難 超前捕捉
街知巷聞：禾徑山村 行樟樹群 敲叮噹石
無定向學堂：當塗鴉遍地開花 玩得夠聰明？
未來城市：民間年宵如何永續？
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movie chic movie style：《叔‧叔》香港酷兒電影新里程
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【明報專訊】在戲院播放的《叔‧叔》預告片，見兩個大叔行來行去，又背住鏡頭坐在一起看大海，連一句對白都沒剪出來，眨吓眼就完，可能令人有一個感覺是，都不知故事說什麼，不知有什麼好看。
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星期日現場：我們將要死了 你們就來拿氈子
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