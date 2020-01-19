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movie chic movie style：《叔‧叔》香港酷兒電影新里程

【明報專訊】在戲院播放的《叔‧叔》預告片，見兩個大叔行來行去，又背住鏡頭坐在一起看大海，連一句對白都沒剪出來，眨吓眼就完，可能令人有一個感覺是，都不知故事說什麼，不知有什麼好看。

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