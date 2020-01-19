什麼人訪問什麼人：加入國際救援 戰亂地區幫得就幫

當日新聞報道中國推薦了5名香港青年公務員到聯合國工作，說是提升國際視野。我們眼前的Joe畢業10年以來，跟着國際人道組織和跨國企業的CSR部門，跑遍南美、非洲和中亞，Samson這位政治學教授問他「阿富汗是否failed state」、「塔利班的社區組織怎樣」、「美國的國際制裁有用嗎？」Joe就說出他在當地的觀察。Joe應該是最有所謂「國際視野」的同輩，是嗎？但從他身上你永遠聽不到這4個字。

大學畢業10年來Joe都是一隻無腳的雀仔。他轉過兩次工，明愛這間傳統的國際NGO和美國礦業公司Freeport，曾被派駐喀麥隆、剛果（金）、印尼、智利和阿富汗，最難頂的時間是駐守公司位於美國的總部鳳凰城。

「我的確是比較有興趣在『戰亂』地區生活……由加入國際救援這一行的第一天，已沒有想過要拯救世界。」不想鼓吹這是什麼偉大或exotic的事，對於Joe來說一切都是順理成章。中學畢業後到美國John Hopkins大學，本科讀國際關係，這本來不是奇事，最有趣的是第二主修是人類學。「這是最宏觀又最微觀的組合。」Samson身為政治系教授，也自認不了解國際關係：「總是很多現實主義的理論，但又不能實際的做田野研究，只能觀察國與國或組織之間的行為。」但人類學着眼的就是從微觀處make strange familiar，或者make familiar strange。

剛果（金）搞年宵賣種子

研究院他在美國念非洲研究，同時因為小學在加拿大生活過學過法文，他就對法國的非洲殖民地感到好奇。「一開始我只是想了解戰亂地區和非洲，要了解最貼地的辦法又最容易就是加入國際救援行業。」2009年畢業，明愛的 International Development Programme把他帶到剛果（金）首都金沙薩。這裏又要先請Joe給我們簡單介紹及澄清，金沙薩是剛果民主共和國的首都，以前是比利時殖民地；一條剛果河之隔的剛果共和國則是前法國殖民地。

初出茅廬，本來他在金沙薩的總部只是負責執頭執尾。有時在街上跟人聊天，嘗試認識當地人的生活。「當地人很習慣白人的存在，但看見黃種人的樣子他們有時會以帶種族歧視的方法打招呼，例如叫你做中國狗；有時我會用法文跟他們打招呼，他們見到亞洲人會說法文都很驚訝，話題就這樣打開了。」

不過半年左右，他就臨危受命，搭上飛機往剛果民主共和國與盧旺達邊境的小城Goma，正式做項目經理。「1994年盧旺達大屠殺後，很多難民internally displaced persons（在國內流離失所的人），他們現在回家了，以前務農為生，但今天失去所有生產工具，我的工作就是帶領團隊幫這些回家的人重新安頓，重新耕作，投入新生活。」他的任務，就是搞個剛果版的種子年宵市場！

他的目標是讓村民在受資助的情况下，買到合適的種子種植。於是他在當地市場找來一班種子販售商，給村民一些購物券，讓他們在年宵市場中買種子。這樣聽起來說易不易說難不難。易是因為其實都是一些中學生大學生上莊搞活動的技能：人潮控制、take stocks、印代用券、劃分檔口、入錢收錢，其實一點也不複雜；難的是這些全球通用的技術，到了文化、社會條件完全不同的地方，該如何執行？

所以搞年宵市場之前，Joe的團隊需要做幾種市場評估，才會決定用什麼方法介入：「例如當地市場是否夠強大？夠不夠存貨？補貨速度快還是慢？供應種類和質素如何？如果市場不夠強大，反而會引起其他問題，例如通脹。」

那為何是派代用券而不是直接派種子，或者派錢？「幾十年前的食物援助通常都是派實物，但發現會有其他問題，如不合用會出售，或者參加者沒有尊嚴；代用券則是給參加者選擇的權力。後來我們在阿富汗不同地區做project，向居民做調查時，有些村落的居民會建議派實物，因為派錢的話塔利班會來徵稅；在阿富汗的其他地方就完全沒有問題。」國際救援組織從其他國家空降而來的項目經理，擁有的是各種實際的執行能力，但這些能力如何與地方智慧和文化接合，這才是箇中的大學問。

Joe說：「其實香港人做呢行應該好勁，因為香港人懂得很仔細地計劃，同時又有彈性。當時開會時我說：『我們就跟着計劃做吧。』團隊答我：『不可能按計劃發生的。』我說：『什麼不可能！我們已經有Plan ABC和應變計劃了。』」其實同上莊搞活動和搞婚禮差不多。

解決好日常好悶的問題

「很多人都問我國際救援的工作是什麼。其實無咩做，只是每日都有一堆好日常好悶的問題要解決。」Joe提到一套2015年的電影A Perfect Day，我剛巧有看過，電影就是說在巴爾幹戰爭時，一隊國際救援人員身在波斯尼亞，他們發現水井底有條屍體，於是花上一整天找一條繩移走屍體。「套戲好貼切，我們的工作要解決的事好low-level，但去到這些地方不知為何咁難解決。」

後來Joe自動請纓到另一條北部的村落Dungu做開荒牛，愈看愈多當地情况，他開始感到有點迷失：「我開始懷疑國際救援其實是問題一部分。即使剛果已經沒有戰爭，但依然很窮，我們到哪裏做糧食項目，當地人就走過去。我們其實無法解決制度問題。」辭去了明愛的工作，他依然留在剛果，為美國礦業公司Freeport建立在當地的企業社會責任項目。

在剛果3年後，Freeport請他到美國鳳凰城總公司，以更宏觀的角度建立一套在發展中國家開礦的影響評估機制，直至他又按捺不住了，今次他接到一件往智利的新任務。

智利原住民村搞開礦

Joe的公司計劃在智利擴張一個小型礦場，他負責帶領當地社會影響的評估。礦場範圍內不少是智利的原住民，他的工作主要是諮詢當地居民意見，邀請他們參與整個過程。Joe放半年假時在阿根廷學的西班牙文，終於大派用場。

這些建設項目的影響評估不止智利有，連香港社區重建都有。本來想問Joe如何做好影響評估？「最重要是聆聽，真心聆聽。最好的做法是建立很好的社區關係。」剛到智利，他第一件事是找出誰是社區領袖，親自去拜訪他們。「我會去好多活動傾偈和握手，認識誰是持份者。但又不止是握手，不是扮嘢，而是要理解他們的世界觀和思考方法。」

礦區內有一條原住民村，只有一個人住，其餘千幾人早已出城工作，「但對他們而言村是不可或缺的spiritual home，智利每年有兩個天主教聖人的慶典，當日已離鄉別井的千多人都會回村慶祝，村裏有一間16世紀的教堂，他們希望能繼續做彌撒。我的問題是如何可以尊重村的spiritual importance，又可以繼續運作開礦？要認識他們。首先要理解村對他們的重要性，為什麼如此渴望返村，他們的精神需要、文化身分是什麼？在起礦的前提下，可以為他們做什麼？而通常除了文化訴求外，還有其他經濟訴求如就業、教育培訓，有時可能起間醫院、學校，或者答應他們起礦等於創造就業機會。這方面其實都是交換」。

我們說，啊，你是在私人企業做社會企業責任（CSR）部門。「我很討厭這個字，但你形容是對的。因為我做CSR其實不是基於責任或者任何道德價值，最後實際上是一個商業策略，令當地村民不討厭個礦。因為起一個礦跟起基建不是幾年的事，需要很多投資，礦場的生命周期最少50年，還會不斷延長，更要令到當地的居民覺得個礦的存在是好的。說到最後，搞這麼多事都是為了不想工人會罷工，或者居民上街燒車。」

阿富汗受保護「舉步維艱」

在礦公司待了7年，Joe其實不時想回到國際救援組織，跟志同道合的團隊一起工作。2018年底他回到明愛出任「代課老師」，「這一行業流失率很高，人手不夠，於是我成為代課老師，哪裏有項目就到哪裏代兩個月課」。起初他在尼日利亞受Boko Haram影響的地區做項目，2019年被派往阿富汗，想不到一代就是一年。

跟Joe聊天其實會有很多不敢開口的想法。例如Samson和我有時會開品味很差的玩笑：「非洲的首都在哪裏？」「土耳其的阿拉伯人……」以政治不正確來「賣弄」自己的國際視野有多差勁。今次我問出口的是另一個政治不正確的問題：「阿富汗危險嗎？你去工作的地方危險嗎？」工作以外旅行走遍南美和非洲的Joe說：「這麼多年以來，最危險一次是在秘魯旅行時被搶劫，但那完全是自己傻，沒有做好資料蒐集便闖進治安最差的區。身為國際救援組織的工作者，很多時候都是被高度保護的，例如在阿富汗首都喀布爾，我們工作起居都在一個保安嚴密的compound，沒有保護下不能外出，最多只能坐防彈汽車，去兩間指定餐廳和一間超市買餸，或到其他國際組織的辦公室，步行是完全不可能。其他國際組織管得更嚴，下令不准離開compound，有時我不明白這樣如何理解當地情况。」離開喀布爾到達巴米揚或其他基地時，他會盡情四出走走、遠足。

Joe的行李箱不大，差點可以手提上機，但裏面總會有咖啡、手磨、濾紙和aeropress，一星期冲兩杯咖啡放鬆自己。「只要我煮到自己喜歡的食物，我就會感到這是家。上年農曆新年我跟一班外國同事一起做餃子、炒飯、蒸雞。餃子皮都是自己搓，其實很多東西都可以由頭做；薑葱好易搵，而且中國人到處都是，豉油好易買，自己釀都得！總之去超市行下再決定煮什麼，近來最大的成就是煮泡菜。」有天他在阿富汗的超市發現了雞肉做的午餐肉，就好奇買來試。另一個煩惱是他每次都會從香港帶杯麵出發，但行李箱空間有限，到底應該什麼時候吃才能將吃杯麵的快樂最大化？應該是開心時用來慶祝，傷心時用來安慰，沮喪時用來鼓勵，抑或平均分配，一個月吃一個？

無腳的雀仔都想有個家

其實說Joe返香港的說法並不準確。他的父母已搬去廣東省，弟弟人在英國，在香港沒有一個實體地方的家。由小時候移民加拿大回流到美國升學再在非洲中亞南美浪蕩，無腳的雀仔終於想長出腳來。他終於想停下來，計劃今年讀人權法。「10年來我從沒想過要拯救世界。一開始只是好奇，自己來自安穩的地方，想認識人類學書上經常談到的非洲，於是我用最易入行的方法踏足非洲。在這裏我理解到人性的共同，再偏遠的地方都是慶祝生日舉辦葬禮，世界盃時一起為自己國家的球隊打氣。但當人性共通，為何實際情况相差那麼遠？那就是制度的問題，這是國際救援解決不了的。我發覺自己欠缺一套工具解決制度問題，例如我認同智利原居民的訴求，但他們的投訴不夠策略性，找不着重點，我覺得我可以幫他們。」

在1月1日出發往元旦大遊行的路上，Joe說，但那始終是智利人的問題、是剛果人的問題，都是「他們」的問題。「如果我一日不定居下來，一日都只是在解決他人的問題。」然後他說，我33歲了，其實都想成家立室。

我們就一起隱沒在遊行的人群中。

■受訪者

何耀祖（Joseph），大學念國際關係和人類學，最宏觀和最微觀的組合。畢業後受僱於國際機構，派駐非洲、中亞、印尼和南美。最近無腳的雀仔終於想長出腳來。

■訪問者

袁瑋熙（Samson），在美國讀本科、英國念研究院的政治學學者。會故意傳「土耳其人是阿伯拉人」的新聞給趙雲；趙雲，社會學學生、城市研究者、說故事的人。

文//趙雲

圖//曾憲宗

編輯//林曉慧

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