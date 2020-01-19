沒有乾貨的維園花市 剩番什麼？

白玫瑰代表的，是獨立記者黃雪琴，她曾發表文章描述參與去年6月9日香港百萬人遊行的見聞，「至少這一天這一夜，我看到無數沸騰的無懼的靈魂」。廣州警察隨即找上她的家人，至10月17日被警方帶走，3個月後的1月17日傳出已獲釋的消息；在「709」大搜捕中被捕的律師王全璋，因「顛覆國家政權」判囚4年半，代表他的是風信子，花語是堅定和注視，更令人聯想起妻子李文足尋夫數載，去年6月始得到探監機會，這個農曆新年一家團圓無望，李文足仍在守候；而因「分裂國家罪」被新疆法院判終身監禁的維吾爾族學者伊力哈木，就配以一個仙人掌的故事：仙人掌內心柔軟易傷，上帝不忍，賜予堅硬盔甲，維族人長期背上污名，為其人權發聲、推動族群和解的伊力哈木「就是那個解下盔甲的人」。

12種花 12個人

以至劍蘭、桔梗、太陽花、銀柳、康乃馨、火鶴、桂花，各有代表人物，攤檔都會有售。支聯會主席李卓人說，希望買花人不忘維權人士。花檔亦有呼應香港運動的元素，擺放的兩盆桃花可掛上紙條，成為「連儂花」。

若要選一種花送給香港人，李卓人選的是太陽花。「在我心中，這是現在香港人需要的一種花。我們需要朝氣、盼望，太陽花總是集體朝着一個方向，就像共同嚮往一些事，而香港人這年就齊心嚮往一個自由的香港。」

行花市是沾個好意頭，轉轉運，如今這些花卻代表失去自由的人，感受花的意義，似乎已不僅限過年、情人節那種喜氣。回顧一年來最矚目的花海，卻與死亡有關，是在金鐘街頭民眾為悼念梁凌杰所獻的白花。灣仔的花檔檔主說梁離世之後，天一光，人們排隊來買白玫瑰，後來賣光了，便各種鮮花不論平貴都有人買，只要是白色，致送給素不相識的一個人，當場送的不少甚至是用紙巾摺成的花；後來還有太子站拆不盡的花壇。這與逛花市恰好相反，桃花千挑萬挑，挑一棵顏色枝葉都佳的，只想將最美的祝福送給自己。

鮮紅彼岸花

讓人難忘的，還有近日被貼上牆的彼岸花。本地漫畫家門小雷早前創作了連格作品，倒下的屍體，護目鏡、頭盔與血泊之間，開出鮮紅的彼岸花。有說彼岸花的花語各國皆異，在一些地方代表吉祥，在別的地方卻意指分離與死亡；亦有說紅色彼岸花開在地獄，白色的開在天堂。門小雷筆下還有墮樓、墮海不見面目的人，花雖艷麗，隱藏是人心中對自殺／被殺事件的恐懼。

「點都要行年宵」

這年與花有關的大事都不太「老嚟」，但當維園花市所賣的花被賦予與維權有關的意義，年宵與花市也比往日的喜慶意涵更深重。乾貨攤檔取消後，區議會或民間自發舉辦的多區「和理宵」不獲批准舉行，就像支聯會的變通，李卓人說創意「是被逼出來的」，「政府不想人聚集，初二不放煙花，維園只賣濕貨，政治元素退場，年宵都唔畀你做，看到政府有多虛怯」。其他年宵活動有移至農莊舉辦、有店舖合作推出優惠、有攤位變街站，「點都要行年宵」的堅持，已超越想行大運的個人心願。

12種花、「連儂花」之外，他們亦動腦筋去想如何依舊能銷售民主女神像的產品，於是在女神像上增添一個插花的位置，「讓鮮花可以伴着她」。初聽李卓人介紹，我想像會不會是在舉起火炬處放花，猶如塗鴉藝術家Banksy的作品Love is in the Air，產生年輕人手中擲出鮮花那樣的力量？原來設計比較簡單，是在女神像背後加工。花代表的人物身陷囹圄，香港悼念場面亦充滿悲痛，與死亡、囚禁關連，看似不好意頭，但花始終附帶柔軟美麗的念頭，想要祝福，想要紀念，願一切更美好。

文//曾曉玲

編輯//蔡曉彤

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