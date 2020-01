沒有乾貨的維園花市 剩番什麼？

白玫瑰代表的,是獨立記者黃雪琴,她曾發表文章描述參與去年6月9日香港百萬人遊行的見聞,「至少這一天這一夜,我看到無數沸騰的無懼的靈魂」。廣州警察隨即找上她的家人,至10月17日被警方帶走,3個月後的1月17日傳出已獲釋的消息;在「709」大搜捕中被捕的律師王全璋,因「顛覆國家政權」判囚4年半,代表他的是風信子,花語是堅定和注視,更令人聯想起妻子李文足尋夫數載,去年6月始得到探監機會,這個農曆新年一家團圓無望,李文足仍在守候;而因「分裂國家罪」被新疆法院判終身監禁的維吾爾族學者伊力哈木,就配以一個仙人掌的故事:仙人掌內心柔軟易傷,上帝不忍,賜予堅硬盔甲,維族人長期背上污名,為其人權發聲、推動族群和解的伊力哈木「就是那個解下盔甲的人」。

12種花 12個人

以至劍蘭、桔梗、太陽花、銀柳、康乃馨、火鶴、桂花,各有代表人物,攤檔都會有售。支聯會主席李卓人說,希望買花人不忘維權人士。花檔亦有呼應香港運動的元素,擺放的兩盆桃花可掛上紙條,成為「連儂花」。

若要選一種花送給香港人,李卓人選的是太陽花。「在我心中,這是現在香港人需要的一種花。我們需要朝氣、盼望,太陽花總是集體朝着一個方向,就像共同嚮往一些事,而香港人這年就齊心嚮往一個自由的香港。」

行花市是沾個好意頭,轉轉運,如今這些花卻代表失去自由的人,感受花的意義,似乎已不僅限過年、情人節那種喜氣。回顧一年來最矚目的花海,卻與死亡有關,是在金鐘街頭民眾為悼念梁凌杰所獻的白花。灣仔的花檔檔主說梁離世之後,天一光,人們排隊來買白玫瑰,後來賣光了,便各種鮮花不論平貴都有人買,只要是白色,致送給素不相識的一個人,當場送的不少甚至是用紙巾摺成的花;後來還有太子站拆不盡的花壇。這與逛花市恰好相反,桃花千挑萬挑,挑一棵顏色枝葉都佳的,只想將最美的祝福送給自己。

鮮紅彼岸花

讓人難忘的,還有近日被貼上牆的彼岸花。本地漫畫家門小雷早前創作了連格作品,倒下的屍體,護目鏡、頭盔與血泊之間,開出鮮紅的彼岸花。有說彼岸花的花語各國皆異,在一些地方代表吉祥,在別的地方卻意指分離與死亡;亦有說紅色彼岸花開在地獄,白色的開在天堂。門小雷筆下還有墮樓、墮海不見面目的人,花雖艷麗,隱藏是人心中對自殺/被殺事件的恐懼。

「點都要行年宵」

這年與花有關的大事都不太「老嚟」,但當維園花市所賣的花被賦予與維權有關的意義,年宵與花市也比往日的喜慶意涵更深重。乾貨攤檔取消後,區議會或民間自發舉辦的多區「和理宵」不獲批准舉行,就像支聯會的變通,李卓人說創意「是被逼出來的」,「政府不想人聚集,初二不放煙花,維園只賣濕貨,政治元素退場,年宵都唔畀你做,看到政府有多虛怯」。其他年宵活動有移至農莊舉辦、有店舖合作推出優惠、有攤位變街站,「點都要行年宵」的堅持,已超越想行大運的個人心願。

12種花、「連儂花」之外,他們亦動腦筋去想如何依舊能銷售民主女神像的產品,於是在女神像上增添一個插花的位置,「讓鮮花可以伴着她」。初聽李卓人介紹,我想像會不會是在舉起火炬處放花,猶如塗鴉藝術家Banksy的作品Love is in the Air,產生年輕人手中擲出鮮花那樣的力量?原來設計比較簡單,是在女神像背後加工。花代表的人物身陷囹圄,香港悼念場面亦充滿悲痛,與死亡、囚禁關連,看似不好意頭,但花始終附帶柔軟美麗的念頭,想要祝福,想要紀念,願一切更美好。

文//曾曉玲

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao