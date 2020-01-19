維園花市沒有乾貨，民間自己年宵自己搞，難產或變陣都有，西營盤「街站」熱鬧非常，而銅鑼灣搬上樓的「私人派對」，有檔主就覺得似平常市集，是好是壞，都是新年新探索。就算維園只能賣花，攤檔亦創出憑花寄意的點子，鹿鳴將代表維權人士的12種花放進畫裏，還加進送給同行者的白色小菊花，含蓄地解釋心意，「就係好似希望咁樣嗰啲嘢啦」。

港人到台灣觀選之旅，是否也為感受希望？鄭美姿形容香港人在台灣似經歷大火的樹熊，向當地友人展示傷痕，有療癒的感覺，亞然就分析選戰熾熱氣氛歸於平淡之後，兩黨未來何去何從。

編輯S提醒今期是《星期日生活》第888期，問要不要學台灣政客阿魚祝讀者發大財，但他運勢似乎麻麻，又面臨「罷韓」行動，好似唔係幾好意頭。什麼人訪問什麼人的主角Joe走遍喀麥隆、剛果（金）、印尼、智利、阿富汗，為國際組織及企業工作，在剛果（金）搞過賣種子的年宵市場，看到覺得好warm，既然橫看8字是無限，配着封面這幅溫暖的畫，就在此預祝讀者，心裏的希望長亮不滅，日子順心舒泰。

編者話//曾曉玲

圖//鹿鳴

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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