星期日現場：我們將要死了 你們就來拿氈子

「Jia Ling！」我朝一個嬌小的身影喊。她也看到我了，三步併作兩步走上前，我們一高一矮兩個人，兩年未見，就在蜂大咖啡的門前，高度很不搭配地緊緊一摟。接着她把頭仰起，看進我的眼睛裏，正色地問：「Mei Zi，你好嗎？」

是一個同樣來台觀選戰的行家跟我講的，他說香港人在這裏，都變成了澳洲森林大火下的樹熊——滿身傷痕、神色倉皇地，念念我們原本那一片尤加利桉木林。而我最害怕的，就是人家殷殷的慰問，這猶如再一次提醒我，你家的大火啊，燒得可真猛。

我望着她，不知從何說起。

「反滲透」是癡人的夢話

走入這家鬧哄哄的老咖啡館，在一台巨型烘豆機前深深吸一口氣，我和Jia Ling坐了下來。1月11日的早上，往蜂大咖啡朝聖的，幾乎都是遊客。我倆張羅一會，各點了自己口味的黑咖啡，還有吐司雙蛋，這位相識多年的台灣（單）車友，帶點困惑的說：「今天早上排隊半個小時才能投票，以往可不是這樣。」

我知道她的丈夫去了韓國瑜的造勢晚會，按捺着不敢多問。她嘆一口氣說：「我站在票站裏，猶豫很久，把候選人的資料和政綱重新再看一遍……才終於把票投了。」

對不少人來說，要在香港區選中票投陳梓維（會考零分的九十後政治庶民），也絕不猶豫。故此台灣人在蔡英文和韓國瑜之間的猶豫，香港人又怎能明白。她說，是民進黨12月時推出的《反滲透法》，重擊了她對小英的支持。事緣這條法案早於2016年已獲蔡英文指示制定，被視為台灣的防衛法，主要想防範「境外勢力」的滲透。

不過，法案一直不湯不水，不了了之。直至香港反修例運動去到高峰，蔡英文政府再重推，最後於上個月急急通過。朋友Jia Ling說：「他們都不符程序，跳過一個委員會，就逕自二讀三讀，最後通過了。」曾幾何時，香港亦是重視程序公義的地方，可這四個字現在於我眼中，有如過眼雲煙。

她覺得此法一通過後，台灣就變了，變得人人互不信任，也不敢按着本該有的自由，跟中國大陸的人事生意進行交往，「那是一種白色恐怖！為何我們的政府，會把這種陰霾引入來台灣？」我問她，覺得台灣有被大陸滲透嗎？她灰心的說：「這一刻，我覺得反滲透比滲透更加擾民啊。」

我定睛望着她，赫然發現香港跟台灣的距離，原來真的有一個宇宙那麼遠。我直言，香港是處於一個完全被滲透的狀態，而這項偉大工程早於九七前後已經具規模地進行，我看見的是一塊海綿完完全全被染色，當中的白色恐怖、黑色恐怖，已深入我們的生活了。「反滲透」三個字是癡人的夢話，這概念是太遙遠的星光，動不了已燒毁的尤加利桉木林的分毫。

「那麼你最後如何投票了？」

「猶豫很久之後，還是投給小英。因為想起香港，亡國感就湧上來。」

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變成了一隻滿身傷痕的樹熊

5個月之前的8月12號凌晨，Jia Ling曾給我發了一個臉書信息，半夜一點幾，她焦急地問：「剛看到港警在地鐵襲擊民眾，好驚心啊，你千萬要小心！」那次是防暴警察在太古地鐵站的電梯上，用警棍追打一大群巿民和示威者。有警員在不足兩米的距離，朝着香港人的背面開槍。這一幕香港人看到了，你當時大概都哭過了，也一併把台灣人嚇倒了。我等到兩點幾，才回覆她的慰問，重看信息，我第一句這樣寫：「我非常傷心……」

只是重看這句回答，我都忍不住要哭了。那夜深宵，這名台灣朋友再回覆我說：「我們看的都難過了，香港警察把民眾當成黑道的追打！天祐香港，香港加油。」

坐在蜂大咖啡，說起了香港，是她先控制不住。「我看到你們有些公公婆婆出來守護孩子，然後吃催淚彈、被捕、被打，怎麼可能啊……」她的眼淚一直掉到咖啡杯裏，看着外人為我們流淚，當下是倍感哀傷。她說：「我們都看不下去了，你們身在其中是如何生活？」

我覺得自己變成了一隻滿身傷痕、神色倉皇的樹熊，轉換着用國語，去把森林裏的高溫、一場焚燒了7個幾月的大火，一點一點的說出來。人類讓我把痛苦和傷勢展示，她哭了，我也哭了。我從背囊裏摸出來一包韓國瑜造勢晚會袋裝紙巾，大家分着把它用光。

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接着Jia Ling跟我道歉，她說：「對不起，我覺得台灣把香港消費了。我們的政府除了口講支持，究竟還有沒有向香港做過實質的東西？」

一時之間我答不上來。但我想起了之前一晚，小英造勢晚會裏的故事：

仍然有夕照的時分，我就到了凱達格蘭大道，人潮明顯比不上韓國瑜的造勢晚會。有個胖胖的男生，買了三個小英造型的毛公仔、一條電話繩、幾塊「2020台灣要贏」的粉紅色襟章。我用國語說：「你買了很多嘛！」他語塞，支吾以對。我隨即轉用廣東話問：「香港人嗎？」男生鬆一口氣說：「係呀，好多朋友想要。來睇大選，梗要買啲手信。」我拍拍他手臂，彼此會心微笑。

我在人群中，看見另一個男生，他戴着黑色口罩，把一條鮮黃色甚為搶眼的「香港人撐住呀」／「We are Hong Kongers」毛巾，搭在膊頭。這次我開口就用廣東話問：「可以影相嗎？」他笑：「我就係想你影呀！」

有好幾個中年男女，排隊想跟一幅小橫額拍照。是另一個戴着黑色口罩的男人，舉起「光復香港／時代革命」的旗幟，他似乎甚受歡迎，也樂得成為佈景板。大叔大媽舉起拇指跟這八個字合照，然後向舉旗者鞠躬：「香港人加油啊，我們都心痛了。你們要好好支持下去。」

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港人被同情 到底不熟悉

我不敢說香港人向來有一個強勢的形象，但接連得到其他人的慰問和同情，到底不是一個熟悉的畫面。而我肯定在什麼地方，見過「光復男」這支橫額有售，於是問他道：「你是在台灣買到這個的嗎？」他用國語說：「不呀，我在北角一間cafe買的！」

「光復男」原來是台灣人，在香港工作好幾年。他說自己是和理非，不少遊行都有上街，但不敢走前，因為怕影響工作簽證，「所以都戴着口罩呀，就是怕相片流回香港。否則我在台灣說什麼做什麼，根本用不着害怕。回來以後，才覺得有自由的空氣」。

他在港工作幾年，一直覺得不太融入香港，直到連串的反修例示威，他終於覺得自己跟香港人連線了，「我們理念相同，追求的民主自由一樣。」他以前不在乎是否能取得香港居留權，但這次之後，感受不同了，「我覺得自己也是香港人，跟這個地方有連結」。

對上一次台灣大選，「光復男」沒有回家投票。他坦白：「因為那時覺得勝算很大，我那一票不重要。但今次不同，香港啊，令我生出了強烈的亡國感，我實在害怕，這次不選，以後就沒機會了。」頓一頓後，他再補充：「身邊的朋友，全都回家投票了。」

他說自己花了好幾年時間，都學不好廣東話，但經歷這7個月之後，他終於掌握到學廣東話的竅門。「我每天就是看直播、上街就是喊口號，不知不覺間，講廣東話就變得自然了。」

「光復男」說，他要讓台灣人知道香港的情况，希望兩地人可以互相守護。「這面旗啊，我會不時帶在身邊。」

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「xiang gang jia you」像蓋屍

我跟Jia Ling說，那個夜晚，在造勢晚會上，香港警察的暴力片段、香港人的血、香港人的淚，不時在大會的屏幕上播放。主持人總是提起香港，因為我們成為了一國兩制最失敗的示範。她問：「太殘忍了，你覺得難受嗎？」

她這樣問的時候，我竟然感到一股溫熱卡在喉頭。

話說那個夜晚，10點一到，所有大光燈、擴音器的聲浪，一下子戛然而止。那是由於台灣法例規定，總統大選前一晚的10點鐘，是所有宣傳活動的死線，直至投票結束，也不能再公開拉票。

夜幕低垂，造勢晚會由上一刻的歡呼叫喊，變成下一刻的靜謐蟲鳴。我沿着凱達格蘭大道離開，一路上起碼有四五群人，分佈各處，大力搖晃「光復香港／時代革命」的黑色旗幟。人在台北，身上沒穿記者的反光衣，我一時情切，大聲喊了一句：「光復香港！」誰料人群中的香港人鑽動了，聲嘶力竭的回喊聲，如海水淹蓋了凱道。

不願離開的，大部分是香港人。我們由「光復香港」到「五大訴求」、還有Stand with Hong Kong，都流水一樣滲透了這條長長的、不屬於我們的街道。甚至有人爆出了一句「解散警隊」，立即就有台灣人問：「這個口號是叫什麼？」

我最後一個印象，是有個台灣人突然把咪高峰塞給我，他問我可否站上草叢，用廣東話「領唱」。我假裝世界只剩下自己，把頭按得低低的，用廣東話大喊「香港加油」，接受着一呼百應的國語回話：「xiang gang jia you！」

我望着Jia Ling說道：「那種感覺就是，我們都要死了，你們就拿來氈子，把我們好好覆蓋。」雖然每次聽到人家說，香港向台灣示範了一國兩制的失敗，都讓我心頭一凜，但如果展示傷痕和痛苦，可以警醒他人，大概也是一種意義賦予的過程。「傷痛好像突然變得有意義，想不到，這也是一種療癒。」

圖．文//鄭美姿

編輯//馮少榮

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