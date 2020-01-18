尖沙嘴燒鳥料理隱藏菜單 宮崎煙熏雞私密炭火香

棉登徑有不少日式食肆，但論獨特精緻，KIDO木戶的確令人眼前一亮。店面設計成日本小劇場的模樣，配上古色古香的簷篷，連門口位置也刻意建得比較矮小，客人要彎腰走進，感覺就如走入日本房舍一般。首先看見的是吧台上的仿古瓦片簷篷，站在吧台後的是餐廳日籍總廚木村潤一郎，他來自九州宮崎，正準備為客人奉上具宮崎地道風味的燒鳥料理和串燒。

這裏主打明爐炭火，採用備長炭，雞肉選用來自奈良、自由放養的大和妃子雞（原名大和肉雞）。看着木村師傅和他的團隊成員一邊努力地燒，雞肉的香味一邊徐徐升起，緊接的還有雞腎、雞翼等。咬一口，肉質滑嫩，肉味香濃。而表皮烤得焦香的雞肉丸，外脆內肉汁豐富，混合蛋黃一起吃，非常香滑。除了一般雞肉料理，這裏還有一道富有宮崎特色的神秘煙熏雞。這個宮崎炭火煙熏大和妃子雞並不在菜單上，不過如果你懂得叫，木村師傅就會在你面前即場替切件雞髀肉醃味，當備長炭轉為白色時，即代表爐溫最高，師傅先烤椰菜再烤雞肉，此時再淋上一勺雞油，火勢一下子升高，雞肉在大火中滋滋作響，雞油滲透出來，香氣逼人之餘也充滿炭火味。吃時蘸紅色的柚子胡椒醬，更別具風味。

祖傳著名炸雞 秘製酸甜醬點睛

炭烤雞肉料理固然是主打，但也記得不要錯過這裏的南蠻炸雞。不少人到宮崎都會到當地著名餐廳Ogura品嘗，此店的創辦人正正就是木村潤一郎的父親，因此兒子自然秉承了這道祖傳秘方的名菜——「總廚木村先生家族秘傳宮崎南蠻炸雞1956」，當年推出時風頭一時無兩，令木村老先生也被譽為「God of Chicken」。木村師傅說這道南蠻炸雞原本是給自己餐廳員工吃的，與普通炸雞不同的是加入自製的tata醬。蘸一下微微酸甜的tata醬，為酥脆又香嫩的雞肉增添另一種滋味，吃起來清新而不油膩。

大阪串炸各有配醬 豚肉蔬果卷清淡

日本各地的串燒和串炸料理各有不同，例如大阪的串炸會配合各種醬料，這裏供應的松露揚薯波就配上酸甜的燒汁，揚蝦串則有紫菜麵糊醬，減輕不少油膩感。若想吃得清淡點，可以試試福岡特色蔬菜卷，木村師傅說福岡串燒的主要食材為豬肉，還會搭配各種蔬果。「這種蔬果卷串燒是10至15年前開始流行。因為串燒在以前較受中年男士歡迎，如今想吸引多些年輕人和女士來吃，所以才出現這種類型的串燒。」店中的韭菜芝士豚肉卷及牛油果豚肉卷，豬肉與韭菜、牛油果都十分搭配，誰也搶不了誰的風頭。

■木戶

地址：尖沙嘴棉登徑8號凱譽G12號舖

查詢：2104 6855

文：李榆佳

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com