洗劑計住落 熱風除菌 聰明洗衣機 遠離化學物

洗衣液柔順劑可省一半

這部聰明的洗衫專家，是由Siemens推出的WN54A2A0HK，屬首部加入全新「i-Dos 2.0智感精算洗衣液注入系統」的智能洗衣乾衣機。i-Dos技術之前用在普通洗衣機上，今次首次在洗衣乾衣機上使用，能夠偵測衣物重量，再利用混濁感應器（Turbidity Sensor）來分析衣物的骯髒程度，從而計算注入的洗衣液及柔順劑的劑量。今次的清潔液注入器經過重新設計，除了提升注入劑量的精準度，用家亦可將整個注入器拆下來清洗，既能減少衣物上殘留有機物的風險，也能清除因積聚過多洗衣液及柔順劑而引致的污垢。根據廠方聲稱，i-Dos 2.0可節省約50%的洗衣液及柔順劑用量，小數怕長計，都慳到不少錢。

洗衣前 70℃熱風吹45分鐘

除了i-Dos 2.0技術，這部三合一洗衣機的另一賣點，是設有熱風除菌（Hygiene Care）洗護衣物程序，正式清洗衣物前先以70℃熱風吹45分鐘來除菌。為免衣物纖維因而受損，在發放熱風的同時，亦會加入小量的水來濕潤衣物。廠方聲稱可去除99.99%大腸桿菌及金黃葡萄球菌，亦免除因加入消毒劑而引致化學物質殘留的問題，相當適合有小朋友的家庭。

90℃水清潔滾筒內外

當洗衣機用了一段時間，不少人會用清潔劑來清潔滾筒，將內裏污垢洗走。廠方開發時亦考慮過這個情况，特別加入絨毛／滾筒清潔（Drum Care）模式，只要使用這個模式時將水溫調校至90℃，洗衣機便會自動清潔及消毒滾筒，而且不單止顧及滾筒內壁，連滾筒外部亦會用熱水清洗。清洗完之後再風乾，以減低洗衣機內部出現水垢及霉菌的風險。

香港人一向繁忙，不想慢慢花時間等待洗衣，一般都會用快洗功能。WN54A2A0HK亦提供「Wash & Dry 60'/Super 15'」功能，顧名思義就是清洗連乾衣特快60分鐘和純洗衣15分鐘程序，早上起牀發現忘記洗衫，都可以立即放入機內啟用洗衣乾衣程序，梳洗好、歎完個早餐，便有乾淨衣物返工。另外，WN54A2A0HK亦設有預設程序完成時間，用家只要設定好清洗模式及想完成的時間，之後便因應模式的洗衣時間提早開機，直至你預設的時間完成，方便想下班回家立即處理已清洗衣物的用家。

作為一部高階的洗衣乾衣機，除了有最新的智能洗衣乾衣程序，運作時的音量亦是重點。WN54A2A0HK使用iQdrive無刷式變頻摩打，以獨立摩打連接皮帶來帶動滾筒轉動，這個設計可把機件的損耗降至最低，方便維修之餘，更重要是相對於傳統直接驅動式設計的洗衣機更為寧靜；配合機身特別螺旋紋防震側壁設計，以及氣壓式拉力避震系統，能減少洗衣過程中的震動及噪音。

■規格

洗衣量：10kg（洗衣）、6kg（乾衣）

超快洗衣程式：15分鐘

脫水轉速：每分鐘400至1400轉

體積：84.8×59.8×59cm

售價：$9990

查詢：2511 2323

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com