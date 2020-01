【明報專訊】美國劇場早有以LGBTQ為題材,有份推動相關的認識及關注。1968年首演的The Boys in the Band講述同性戀者在一個生日派對之故事,當時票房有驚喜收穫,惟劇中演員現實中維持長時間沒有「出櫃」。《我們最快樂》的演員張錦程及導演黃龍斌不約而同提及1990年代初的Angels in America,劇目呈現紐約爆發社會仍很陌生的愛滋病,故事涉及宗教、猶太人種族、冷戰共產爭鬥等大議題,天使與鬼魂的角色更觸及內心對往生的恐懼與懊悔。作品後來由HBO改編成電視連續短劇。