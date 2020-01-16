叛逆中大玩復古味 型格休閒牛仔look

復古風於近年強勢回歸，不只是大型連鎖時裝店，就連許多國際知名大牌，都喜歡將以往流行的服飾元素融入設計，營造出各種充滿懷舊風味的特色造型。一向以年輕叛逆形象打響名堂的Diesel，在加入大玩復古風的行列之時，也不忘將現代元素融入設計，利用前衛獨特的面貌吸引大眾。以2020早春系列為例，工裝褲、短褲和上衣等單品均飾以迷幻和黑白印花，結合不同色調和材質的布料拼接，以及休閒寬鬆的剪裁，呈現獨特的復古質感，不失品牌經典的時髦輪廓。在長身外套、拼接皮褸和直筒牛仔褲的設計上，更加上了由無數個英文字「Copyright」堆砌而成的斜條印花圖案，一連串排列工整而密麻的字詞，除了是現今網絡資訊氾濫的象徵，亦是品牌對無處不在的抄襲文化作出反諷。

無數copyright上身 反諷抄襲文化

此外，丹寧一向是Diesel的標誌元素。為使其經典的牛仔服飾擁有革新面貌，今次系列特別為品牌的五袋（five-pocket）直腿牛仔褲改裝：女裝的D-Reggy被加上手繪圖案，裂紋線條和磨損細節，在水洗藍染牛仔布的映襯下，散發活力破格的氣息；男裝的D-Marcs則經過磨損水洗的處理，配上不同丹寧布料的拼接和對比樣式的條紋，重現hip hop潮流的街頭風采。兩種褲型都分別在大腿和後方口袋位置飾有「D」字的刺繡，為隨性不羈的剪裁設計添上一絲復古味。

今次系列亦特別推出了名為「三人為眾」的服飾類別，當中的男裝和女裝均由飛行員外套，電單車外套和丹寧外套3個部分組成，每個部分都可自由拆卸和重新拼合。丹寧和皮革的巧妙結合，加上品牌經典的紅黑撞色效果，每個細節都流露出粗獷瀟灑的搖滾風格。

查詢：Diesel 3101 2880