Daddy sneakers為靈感 運動鞋 功能時尚兼備

Daddy sneakers又名為chunky sneakers，渾圓鞋頭加上厚大鞋底，看起來呆板笨重的設計，源自於1990年代流行一時的運動鞋。當時很多品牌為了獲得大眾青睞，爭相推出功能和外觀兼備的鞋款，除了在鞋底用上厚重舒適的氣墊，更在鞋身注入大量色彩和線條元素，事隔多年看上去會覺得土氣，只有老一輩「阿爸」才會穿上腳，但在當年這種設計可說是充滿未來感，十分時髦。到近年潮流逆轉，不論服裝、首飾或鞋履設計，都喜歡從1990年代尋找靈感，Balenciaga早年推出的Triple S正是daddy sneakers的始作俑者，厚實笨重的設計深得一眾時尚達人歡心之餘，更成功掀起「醜鞋」熱潮。

源於1990年代流行運動鞋

今次GEOX推出的Phonica運動鞋，就是參照了daddy sneakers挺身厚實的設計。鞋身以絨面技術織物製成，加上多重的顏色配搭，以及亂中有序的線條設計，令球鞋外形充滿層次。作為休閒健康鞋履的佼佼者，GEOX擁有多項製鞋專利技術，今次的Phonica就採用了品牌獨家的橡膠鞋底，設有防水層壓與透氣面料，讓球鞋內部能自然調節溫度，確保穿者享受運動鞋的時尚外觀同時能讓雙腳長時間保持舒適通爽，貫徹品牌一向重視功能性的設計理念。

查詢：GEOX 2295 3988

文：Angel Hong

編輯：廖偉龍