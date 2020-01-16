細說愛爾蘭暗黑傳統 薄紗上藍色刺繡 唯美浪漫

喜歡Simone Rocha，因為她筆下那唯美浪漫卻又暗黑叛逆的格調。從她的設計之中，能感受到一眾主流品牌少見的前衛氣息，相信與其靈感來源不無關係。Simone Rocha不會停留於唯美浮誇的服飾表面，當中有她想要傳達的與衣服之間的情感連結。Simone Rocha的作品糅合愛爾蘭的傳統、英倫的古怪，以及香港的中西文化薈萃，再透過截然不同的詮釋方法，帶出獨特的創作意念，在層層堆疊的柯根紗下，埋藏着一個又一個故事。

剝落牆紙轉化藍色刺繡 稻草纏繞柯根紗

2020春夏系列的靈感，源於愛爾蘭和愛爾蘭鷦鷯男孩（The Wren Boys）。傳統上，The Wren Boys會在聖斯德望日（St Stephen's Day）捕獵鷦鷯，帶着他們用石頭砸死的小鳥、逐家逐戶敲門唱歌，以獲得賞錢——這項早已被愛爾蘭禁止的暗黑傳統，被Simone Rocha重新詮釋，搬上時裝舞台。服飾上的印花圖案，是The Wren Boys拜訪過的房屋的室內佈置，剝落的牆紙轉化為真絲平織綢緞上的印花；淡藍色的刺繡點綴於象牙色薄紗之上。當中的「草編」細節，取材自The Wren Boys的稻草人裝扮。手工繩結裝飾的圍裙，以乾草和酒椰樹纖維製成，可作為腰封裝飾，層疊纏繞在刺繡柯根紗服飾上。Simone Rocha亦巧妙地將原始感的稻草元素與簽名式的珍珠融合，在手袋上綴以不規則流蘇，突顯出愛爾蘭的繩結工藝特色，以獨有的另類浪漫方式，表達出對愛爾蘭的深厚情感。

銀髮族的少女情懷

整個系列設計貫徹過往的「宮廷式」風格，蓬鬆的柯根紗配以泡泡袖、百褶邊、喱士、花卉刺繡等細節，Simone Rocha再次使出拿手好戲，將古典元素融合一起，炮製出一件件夢幻甜美的少女裝束。誇張的廓形線條與比例，更一直是她的標誌設計，透過衣服來掩飾女人的曲線。Simone Rocha視衣服為雕塑，再任由身體改變衣服的形態，而她筆下的服飾，雖然流露着濃厚的少女情懷，卻是為所有年齡女性而設。騷場上可見模特兒並非清一色的年輕女孩，當中還找來銀髮族「婆婆級」模特兒走騷，突顯衣服的可塑與無界限。Simone Rocha的設計之所以迷人，除了充分運用富有女性特質的面料和剪裁設計，展現獨到的溫柔與優雅，相信還有她經過自身觀點消化的創作精神。

查詢：Simone Rocha 2526 8250

文：Vivian Lau

模特兒：Sonya K.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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