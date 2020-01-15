花款多多：Gin吧太鬼馬

1. 西班牙G&T 玩「乒乓」

驟眼看是古舊的乒乓球室，「鍛鍊身體」霓虹燈高高掛，實際上卻是主打西班牙式gin & tonic的酒吧。老闆Juan來自gin & tonic盛行的西班牙，自然帶來不少家鄉貨色，如巴塞隆拿經典的Master's London Dry gin & tonic、梅諾卡島具熱帶水果香的Xoriguer gin & tonic，佐酒小菜也離不開各式tapas。2014年開業時，香港的gin市場尚未成熟，經Juan着手進口，店內現有逾300款gin藏量。 （圖1）

Ping Pong 129 Gintonería

地址：西環西營盤第二街129號

查詢：9835 5061

2. 分子雞尾酒「出浴」

2013年開業，香港首家主打gin的酒吧，由擅長做分子雞尾酒的調酒師Antonio Lai主理。除了150款gin藏量，更特別的是店內的旋轉蒸餾儀，可製作一系列自家重新蒸餾的gin，風味獨特，如使用黑芝麻、日本紫蘇、斑蘭、羅勒和香茅等，亞洲風情滿溢。數招牌作，不少得Antonio拿手的分子雞尾酒例如「KGB」（Kyoho Grape Bathtub），將巨峰提子味的gin泡沬、茶味「魚子醬」置於一個小「浴缸」中，趣味盎然。（圖2）

ORIGIN

地址：中環雲咸街48號地下

查詢：2668 5583

3. 醉人「候診室」

別被「waiting room」門面給騙了，走入Dr. Fern's這名植物學醫師的「候診室」，是一間提供400多款gin及雞尾酒的gin bar，當中不少gin取材自本地植物，甚至將gin與茶「泡」製出gin & tea，例如以Porter's Old Tom Gin、紅茶、玫瑰花水、草本植物等製成的The Secret of Longevity，杜松子味道濃郁之餘不失果香。最近Dr Fern's更自家生產名副其實的Dr. Fern Gin，採用5種柑橘屬植物，花果香洋溢。 （圖3）

Dr. Fern's Gin Parlour

地址：中環皇后大道中15號置地廣場

地庫B31A號舖

查詢：2111 9449

文：宋霖鈴