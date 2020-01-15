Wine：全港首間gin酒蒸餾廠 香醇本地手工gin滿杯勇猛

這10年來，手工gin熱潮自英國擴散至全球，小型廠房如雨後春筍，生產自家手工gin。香港呢？Gin bar近年來開了又開，兩年前以本地白蘭花製成的「白蘭樹下」gin，推出時亦相當受注目，可惜因為難以取得酒房牌照，即使取材香港，還是要運到荷蘭蒸餾。但今天，要品嘗香港製造的手工gin、想親身探究蒸餾過程的奧妙，到柴灣一趟便行。

走入Two Moons Distillery的柴灣廠房，創辦人Ivan Chang和Dimple Yuen按一按遙控，解除霧化屏幕，外形閃耀奪目的「女神」──銅壺式蒸餾器Luna便透過玻璃亮相。單是這件「銅體」，已可品味一番。在德國以人手製作的Luna，全身以銅打造，銅與酒精相碰，可去除蒸餾酒過程中生出的雜質；巨大渾圓的蒸餾鍋、凹凸不平的表面，增加酒液與銅接觸的面積，使完成品更醇更乾淨，其名字Luna（月球），便因其形狀而來。單是訂製她，已等上1年時間。Dimple形容：「這個地方可以無咗我，無咗佢（Ivan），但不可以無咗Luna，否則就沒有好的gin。」

12種草本植物成分 順滑有力

Gin是一種製作門檻不高的酒，它的定義相當簡單，只要在無味的基酒中，加入辛香、花香、木香集一身的杜松子，浸一段時間或經過蒸餾，已能製成基本的gin。不過，對曾任職調酒師的Ivan和Dimple來說，口味單一大路的gin太無趣了：「gin其實不是只有大牌子，我們2017年起開始研究小批量生產的手工gin。與在酒吧時不指定牌子的gin & tonic那些gin相比，好大分別，好飲好多。」

他們不斷加工市面上買到的gin，加桂花、加紅棗、加辣椒，你能想到的植物、香料，也能蒸餾進gin裏頭。Dimple指：「gin的發揮空間好大，想做偏fruity的、具聖誕感的、森林風的都可以。外國甚至有人用龍蝦殼蒸餾，做出能配合海鮮的gin。Gin是很expressive的spirit，可看出蒸餾師的想法。」容許創意發揮的包容度和靈活度，正是gin吸引他們的原因，Ivan續說：「試到一個地步，我們就想何不生產自己的gin？我們想做出不需調成gin & tonic，就咁飲都可enjoy的gin。」

於是二人飛到gin文化盛行的英國，在gin school上課。初期在老師監督下做的gin，就是現時Two Moons出售的Signature Dry Gin雛形。

經過上百次調整，他們最後選定12種草本植物，做出順滑有力、層次豐富的dry gin。意大利杜松子、烏克蘭芫荽籽、馬達加斯加雲呢拿豆莢、美國鮮檸檬皮、印度綠荳蔻、波蘭鳶尾根、巴西粉紅胡椒和零陵香豆，中國的南北杏、甘草、柑皮和乾玫瑰花瓣，來自世界各地的12道風味，經Luna蒸餾起來，分佈在gin的頭、中、尾段。Dimple指：「先在杯上聞聞，會聞到偏citrus的清新花香、果香，那是檸檬皮、乾玫瑰花瓣、柑皮、粉紅胡椒的味道。喝一口，是中段的nutty杏味，像甜味但卻不是糖，因為蒸餾過程蒸餾不了糖分，那是果仁的甜，來自雲呢拿豆莢、零陵香豆和南北杏。後段則出現辛香的spice，不少得杜松子的味道，還有傳統gin中與杜松子一起出現的芫荽籽，我們都想respect這個經典pairing。最後是根莖類，包括能把味道結合得更好的鳶尾根和餘韻悠長的甘草。」12種味道，恰如其分，沒有誰搶誰的風頭。「我們想做出所有原料很harmonize、很相襯、很平衡的味道，不想只highlight其中一種。」想試試味道更偏鋒的gin？就要待他們實踐其他製酒大計了。

攞牌不容易 2月起開放參觀

Ivan表示，學做gin固然不容易，經常試新gin、做實驗是等閒事，「但這視乎我們勤力與否，是自己的控制範圍」。相比起來，要獲得政府發放酒牌，才是設廠的最大挑戰，他嘆道：「和啤酒、紅酒不同，蒸餾酒的酒精濃度超過30度，算是烈酒，要打100％稅。我們是香港第一間廠攞牌做gin，海關擔心我們沒打完稅變走私，他們甚少處理類似情况，所以大家像在互相學習，互相磨合。」而根據法例，烈酒製造範圍更是限制範圍，只許酒廠員工或授權人士進入，難怪Luna只能藏身在玻璃後，閒人止步。

幸好他們細心構思霧化玻璃設計，讓來賓安坐在廠房中舒適的吧台，便可欣賞Luna芳容，順道與友好直接飲用gin，或試試較清新易入喉的gin & tonic。Two Moons Distillery將於2月起開放參觀，愛酒之人不妨留意。

文：宋霖鈴

編輯/陳淑安

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