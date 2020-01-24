侏羅紀SUV升級 駕乘舒適度直逼房車

平治於2015年開始改動旗下車系命名方式，原有的M-Class改名為GLE-Class，所以今次測試的新一代GLE，其實就是「第四代M-Class」。1997年首代M-Class面世，令人留下深刻印象的是該車提供不俗的越野性能，為當時仍屬新嘗試的豪華SUV市場定下性能指標，不過之後SUV市場發展愈來愈重視公路行走表現，故此廠方近年已甚少強調M-Class/GLE-Class的越野基因，甚至為回應市場反應，推出車頂線條流麗的混合型姊妹型號——GLE Coupe，進一步令GLE成為一部傾向on-road表現多於越野用途的城市SUV。

車身加碼 3排座位「7人乘」

新一代GLE第一個令車迷留下印象的是座位佈局，車廠首次為此車系加入後排座位，令它成為一部可供7人乘坐的豪華SUV。受惠於車身軸距比上一代增加了80毫米，令車廂空間感比舊款有明顯改善，第二排座位的腿部空間增加了69毫米（達到1045毫米），同時有足夠位置加入第三排座椅，令載客實用度大為提高。不過要留意的是，第三排座位的空間感始終不及同尺碼可載7人的多用途車（MPV），成年人進出後排需要有靈活身手，因此最好還是當成是「小孩專用座」。

另一個受惠於車廂空間變大的賣點，就是第二排座位加入全電動調控功能，這本來只在頂級旗艦房車才有的設備，竟然出現在SUV之中，這令GLE的整體豪華程度得到進一步提升，也令置身中排的乘客感受到更舒適貼心的乘坐氛圍。

操控富大車感 駛入橫街要留神

根據過往試駕M-Class/GLE-Class的經驗，都是頗為輕鬆愜意，但來到這一代，其車身尺碼已達需要「進一步留神」的水平（車身闊度增加至1947毫米），故此將車駛入橫街窄巷或是郊區山路時，就不得不額外小心了。這也難怪，當SUV產品愈出愈多，GLE之下還有GLC及GLA，假如車身尺碼不向上調升的話，就會跟同廠其他SUV車系重疊（尤其是GLC）。GLE目前的身分已是平治SUV系列中的高級型號，筆者甚至覺得就香港的道路環境而言，GLE已算是同廠SUV中的S-Class，至於尺碼更巨型的GLS，除非你真的有過境用車的需要，否則就不太適合在香港使用。

引擎加輕混能裝置 加速流暢

有一項令筆者有點意外的是，廠方提供的測試型號GLE 450 4MATIC，配置的引擎是屬於直列式6氣缸佈局（直6），而不是平治近年常用的V形6氣缸佈局（V6），到底箇中原因是什麼呢？為此特意上網翻查資料，原來平治重回直6引擎的原因是新開發的引擎，比V6機器更節省零件數量及重量，這令廠方的工程師有更大空間配置新型的引擎動力輔助系統，例如今次使用在GLE的除了渦輪增壓器，更有一套電力推動的「輕‧混能」系統。透過這電力系統，GLE 450的加速感覺變得更加平順流暢，如果駕車經驗夠多的話，便會發現它有如一部擁有更大排氣量自然吸氣引擎的頂級車，沒有一般渦輪增壓型號在加速過程初段出現的突兀感，總體感覺非常線性順滑。

在試車時不難發現，即使配置3公升渦輪增壓引擎的GLE 450車重超過兩噸，巨大車身仍能夠有如5公升級自然吸氣引擎型號般平滑加速，比舊款同級排氣量的V6引擎更具質感。要記住，新舊款GLE的排氣量雖然相若，但加速時的表現除了講求爆炸力，作為高級載客用車，更應該着重加速過程中的流暢度是否平順，在這環節上，新款明顯比上一代優勝。在駕乘質素這環節，配置新款直6引擎的新一代GLE 450，亦似乎比同級其他V6對手表現較佳，這再次印證了新世代SUV更注重舒適駕乘感多於越野性能的發展趨勢。

■平治GLE 450 4MATIC規格

車型：5門7座位SUV

引擎：2999c.c.，直6，渦輪增壓

馬力：367hp/5500-6100rpm

扭力：500Nm/1600-4500rpm

傳動：9前速9G-TRONIC波箱

驅動：四輪驅動

加速：0-100km/h，5.7秒

極速：250km/h

耗油：8.3-9.4L/100km（平均）

長闊高：4924 × 1947 × 1772mm

軸距：2995mm

車重：2220kg

售價：$879,000起

查詢：Zung Fu 2895 7339

文：莊達民

編輯：梁小玲

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