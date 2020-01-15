Watch Out：一年之「計」在於春

Patek Philippe 首創周曆

在芸芸日曆功能中，萬年曆一度成為Patek Philippe的專長，後來品牌1996年首次推出年曆表，每年只需於3月1日校正，而品牌最新的Calatrava 5212A-001腕表則加入周曆功能，星期與日期以外，亦可展示周數。腕表搭配銀調乳白色表面，3時位置設日期顯示窗，5枚指針均設於表盤中央。黑色王室式白金指針指示小時及分鐘，短錘形指針指示星期，第二枚錘形指針沿表面盤邊緣展示周數與月份。（Patek Philippe Calatrava周曆腕表$250,400）

F.P.Journe 恆星時年曆

在Only Watch 2019慈善拍賣取得驕人成績後，F.P.Journe將當時的拍賣原型腕表推出量產版本Astronomic Souveraine腕表。以精鋼製成，腕表具備陀飛輪和三問報時功能，品牌創辦人François-Paul Journe以他兒子Charles在15年前繪畫的星象畫作為靈感設計新表。腕表3時位置設標準時間盤，第二時區以藍色指針指示。9時位置則有恆星時小表盤，上方有一道藍色的細長視窗顯示日出和日落，左右兩旁金屬機關會根據晝夜延長或縮短。腕表背面具備時間等式顯示及被黃道十二宮環繞的完整日曆顯示裝置，大家亦可在背面欣賞陀飛輪的運轉。（F.P.Journe Astronomic Souveraine腕表 885,000瑞士法郎，約7,082,700港元）

A. Lange & Söhne 跳分跳時跳日

品牌首款配備精確跳字顯示的Zeitwerk腕表在2009年面世，10年後品牌在原本機芯外圍加上瞬跳環形日期顯示，成為Zeitwerk Date新表。腕表的創新技術在於4時位置的額外按鈕，每當按下按鈕，離合器會分開小時環和跳字裝置，同時校正小時。同樣的設計也應用到8時位置的日期校正器上，在鬆開按鈕時產生切換日期的動力。（A. Lange & Söhne Zeitwerk Date腕表$730,000）

Montblanc 全齒輪驅動

提起Montblanc的第一印象總是書寫工具，但其腕表也不容忽視，Heritage系列萬年曆腕表搭載以3年時間研發的全新機芯MB 29.22，配置萬年曆顯示。有別於大部分使用槓桿推動各種功能的萬年曆，此機芯僅配置齒輪，讓使用者可直接透過表冠雙向調校腕表，使用更方便簡單。品牌亦研發安全機制，防止使用者在晚上9時至凌晨3時調校腕表而損害機芯；另配置實用的雙時區功能，特別適合經常旅行的都市人。（Montblanc Heritage系列萬年曆腕表15,200歐元，約131,600港元）

Vacheron Constantin 勝在超薄

萬年曆一向是VC的重要機芯功能，新Overseas超薄萬年曆搭載1120 QP機芯，這款自動上鏈超薄機芯結合萬年曆和月相，2100年前也毋須調校，在厚度僅為4.05毫米的機芯內集合了276個零件，讓人讚歎。銀調表盤配玫瑰金表鏈，融合品牌馬爾他十字標記的立體表圈。腕表用上新的表帶替換系統，毋須工具即可快速轉換表鏈或表帶。（Vacheron Constantin Overseas超薄萬年曆腕表$720,000）

Baume & Mercier 兩個關鍵詞

Clifton和Baumatic是品牌腕表的兩個關鍵詞。前者是腕表系列名，說的是腕表設計，後者則是機芯名，代表近年發展機芯的用心，Clifton Baumatic萬年曆腕表正是近年最厲害新作。品牌在Baumatic BM13-1975AC-1機芯加入萬年曆裝置，自動考量到月份及閏年周期，在2100年3月1日之前完全不需手動調校日期。機芯擁有高達5天的動力儲存，能抵抗大部分日常生活中的磁場效應，令腕表維修保養周期延長至7年，遠超一般腕表的3年保養。（Baume & Mercier Clifton Baumatic萬年曆腕表$178,000）

文：Tung Cheung

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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