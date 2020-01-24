教大GPS：學足15年 大學仲要學英文？

日常溝通 學術寫作大不同

中學、大學的英文其實大有分別。中學主要集中聽、講、讀、寫，這4種技巧用於日常生活溝通；大學的學術英文則是讓學生更有效地完成其學位課程，大學課堂內除了着重展現學生的口語技巧，例如演講介紹和日常與教授及朋輩交流外，對於學術寫作也有嚴謹的規則。在大學學術英文的層面上，語法詞彙固然重要，但更重要的是寫作上層次結構要清晰，理論和例證要融合，個人觀點要有客觀的佐證。要達到此學術寫作要求，大學生必須懂得引用合適的文獻來闡釋自己的立場，並明白深化他們在中學時所學到的英文範疇的重要性。

筆者一項研究，比較917名大學一年級生的中學文憑試英文科和大學學術英語科的成績，結果發現，兩者只有在語法和詞彙運用（language）及議論技巧（argumentation）有正面的相互關係；在文章結構（structure）和文獻引用（citation）方面並不存在顯著連繫。

篩選合成 批判閱讀 難倒5**級學生

筆者另一項研究探討超過1000名大學一年級生，由高中過渡至大學時有哪種英語技巧需要提升。問卷調查結果顯示，在文憑試內英國語文科考獲佳績（第5**級）的學生，認為文獻引用及寫作技巧在大學英文中最具挑戰性。另外，雖然他們不認為閱讀技巧需要提升，但在個人面談中表示，他們在學術寫作時，從文獻中選擇合適的論點引證個人觀點最感艱深，而這些篩選合成（synthesizing）和批判閱讀（critical reading）技巧在中學時期都未學過，坦言自己需要摒棄曾在中學時背誦公式語句的習慣。結果反映了即使在文憑試英語水平優異的學生，也感到學習學術英語並不容易。

英語在香港高等教育中佔有重要一席位，以上研究結果分析，好讓大學高層和教授更了解大學一年級生的英語水平和學習需要。在政策方面，不論學生在中學文憑試英國語文科考獲佳績與否，所有本科生都必須修讀英文課程，為學術英語奠下穩固的基礎。在課堂教學方面，教師可以向學生講解中學英文與大學英文的分別，明白有哪些曾在中學學到的英文可以在大學運用，有哪些需要深化，為大學生訂下更明確有效的學習目標和方法，以順利完成大學課程。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）、方思雅（香港大學文學院應用英語中心高級講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第276期]