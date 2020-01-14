半職爸爸：爸爸的形象

「我不需要爸爸完美」

由於從來沒有，所以會有更多想像，而且，都是非常美好的想像。遇到某個人生轉折，這個人不免會想：如果我有爸爸就好了！

在想像之中，有爸爸和沒爸爸是有巨大差別的。這種想像中的差別，在有爸爸的孩子看來有點不可理解。這些孩子會說：「其實呢，我爸爸一點也不特別，他不顧家，不有趣，不會陪我踢球，平時上了班，不在家，假日他約朋友去玩，也不在家，有時還會罵人罵得很兇，爸爸其實並不如你想像中那麼完美！」

「是這樣嗎？」沒爸的孩子這樣說。不過，他內心仍然會想：「我並不需要爸爸完美，我只需要一個爸爸，他不必陪我踢球，其實，我只需要他存在。」

沒爸的孩子需要一個叫做爸爸的「形象」。對其他人來說，這「形象」不能用不能吃，會質疑那是否真的那麼重要，但對沒爸的孩子來說，那是非常重要的！

跟朋友談起，才知道他5歲時失去爸爸，一直由媽媽養大，這件事，成了他內心一個不可磨滅的疙瘩。父親即使作為一個「擺設」，這個「擺設」仍是有着不可低估的作用。

「喜歡我這個爸爸嗎？」

記得女兒出生，我常常虛怯地問自己：「這孩子會喜歡我這個爸爸嗎？」其他新手爸爸是否問過這個問題，我不知道，也許，很多爸爸都曾經這樣問：自己這樣平平無奇，好像天使一般的孩子會喜歡如此庸俗平凡的爸爸嗎？

後來，我發現，孩子之所以是天使，是因為在絕大部分我所認知的情况，他們都能夠喜歡他們平凡至極的父母。父母和子女之間，最令人感到震撼的不是父愛和母愛，而是孩子竟然會愛上父母，哪怕他們有時疏於照顧，哪怕他們養育孩子時經常犯下錯，哪怕他們貌醜、肥胖或者毫無成就。雖然無數實例證明孩子對父母的愛才是無私和偉大的，但每次想到這個事實，我仍然感到極其不可思議。

作為爸爸，原來不必擔心自己在孩子心目中的「形象」，因為，你只要活着，你只要存在，就有一個「形象」。你可以是無所不能的爸爸（在孩子的心目中），你也可以是一個糊里糊塗的爸爸，前者偉大，後者親切，無論如何，你都因為你是你自己而得到無價的愛。

作為爸爸，幸福是，你只要存在，你在某個人心目中就有一個位置。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]