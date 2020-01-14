此外，追蹤新城市廣場Instagram或微信官方帳號，可參加「新年祝福投壺」挑戰。招財萌貓化身願望籤筒，配上各種新年願望，只要投中求籤筒1次，即可贏得精美禮品；投中3次更可贏得餐飲禮券。

■NEW YEAR BLESSING INSTAPOP緣起．祝福打卡館主題裝置

日期：即日至2月16日

時間：早上10:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場1期2樓（近UNIQLO）、250A號舖（近American Eagle Outfitters）及3期3樓天橋（近Sa Sa）

查詢：2608 9329

■送利市封尊貴禮盒

新城市廣場送出「『瀛』春接福利市封」尊貴禮盒（一套2款共12個利市封配以12款幸福緣「喜」夾）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額18個，每人可獲禮品一份。截止日期：1月21日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]