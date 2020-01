【明報專訊】兩隻人氣新星企鵝Pete and Gulu從南極首次來港,在皇室堡準備了豐富的新年大餐!「皇室堡×Pete and Gulu華麗新春盛宴」中,Pete and Gulu入鄉隨俗,化身成萌鼠吉祥物,並準備6個打卡位款待大家!