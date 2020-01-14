文化園地：「嘗」達芬奇最後晚餐 與蒙娜麗莎合體

文︰許朝茵

藝術融入互動裝置

「想‧像達文西500周年展」是由香港創新基金、奧海城及意大利國家級達芬奇博物館──Leonardo3博物館合作舉辦，是首次於亞洲區舉行的大型達芬奇主題展覽。稱得上國家級博物館，當然對達芬奇有一定的研究，展覽包括分析及翻譯他的手稿，最後以新科技製成機械模型或互動裝置。例如達芬奇其中一幅名作《最後的晚餐》，隱藏了很多奧妙，包括以雞蛋黃作為顏料，從而創造出蛋彩；而展覽便利用VR虛擬實境體驗，讓玩家可透過VR，進入畫作內，仔細欣賞畫中的特別技術。

除了《最後的晚餐》，當然不能缺少達芬奇的另一名作《蒙娜麗莎》，場內所設的8米高蒙娜麗莎巨型馬賽克裝置可說是焦點之一，只要站在「我的蒙娜麗莎微笑」拍攝區影相，便可把你的樣貌與蒙娜麗莎合成，製作獨一無二的「蒙娜麗莎的微笑」，而大會將收集到的照片上傳到在商場內的大型電子屏幕，以馬賽克形式讓大家成為油畫作品的一分子。而每收集到一張照片，信和集團將會捐出5元予Smile With Us HK作為慈善用途。

學大師建「自承式橋」

雖然場內有多個互動展覽項目，不過對於小模特兒來說，原始的積木玩意，仍有十足的吸引力。大會亦將由達芬奇設計的「自承式橋」化作模型，立時吸住小模特兒的目光。「自承式橋」是達芬奇設計的多條橋樑中，最簡潔及最精巧的一個，由多個圓形木條組合，每條木條設有扣位，之後將3木條以「一橫兩直」相互緊扣，重複多次，便成為拱橋。小模特兒在試玩時，很快掌握要訣，成功組裝，更一玩再玩。

達芬奇生前涉獵多個範疇，在他的《飛行手稿》中，顯露了他對鳥類的觀測結果和飛行概念，在當時而言是一個嶄新的思維，更影響日後飛行工程的科研路向。今次展覽中亦有多個與飛行有關的項目，包括受孩子歡迎的「動感飛行」，參加者把感應器戴在手腕上，之後屏幕會出現一隻飛機，參加者利用感應器控制飛機來穿越高山，得分最高者便勝出。另一個與飛行有關的項目是「會飛的螺絲釘」模型，構思來自當年達芬奇留意到楓樹種子墜落時，會在空中旋轉，因而推論出利用壓縮空氣可轉化為動能，在空中飛行；因此他構思出以獨特造型的「螺絲釘」向下壓向空氣，令它向上升。這個外形新奇有趣的模型，除了吸引不少小朋友注視，也為孩子增長知識。

達芬奇在解剖學中的名作《維特魯威人》，亦在今次展覽中登場，《維特魯威人》是達芬奇參考了另一名古羅馬建築師有關建設的黃金比例，再設計出人體的完美比例，而在今次展覽中，參加者可透過人體掃描器，測試一下自己是否接近完美人體比例。

■INFO

「想‧像達文西500周年展」

日期︰即日至2月16日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰奧海城2期地下主題中庭

[Happy PaMa 教得樂 第276期]