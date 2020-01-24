KUROMI換新裝陪你拜年

【明報專訊】集淘氣和可愛於一身的KUROMI一反搗蛋調皮的常態，伙拍好友BAKU、NYANMI和KONMI以首次登場的全新粉紫色造型來到置富Malls，更換上賀年新裝於「置富Malls．KUROMI 玩轉新春樂庭園」與大家拜年！馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城4大開運打卡場景中，最搶眼要數馬鞍山廣場「KUROMI吉運臨門新年村」中的1.8米高舞獅造型KUROMI，還有2.5米高超巨型風車及金色KUROMI皇椅呢！