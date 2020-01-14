好去處：郵輪上大玩「槍戰」衝浪 觀海滑梯快感無極限

文︰李祖怡

海洋航行者號於2014年完成翻新，最近又斥資約7.6億港元升級設施，加入全新玩意，包括水上滑梯、雷射對戰遊戲等，並重新設計兒童和青少年活動空間等區域。對大小朋友來說，都是刺激有趣的活動！

滑梯俯衝喊破喉嚨

全新設施「完美風暴水上樂園」（The Perfect Storm）位於船尾，共有兩條3層高的旋轉水滑道，費用全免。部分水滑道以透明管道設計，可以一邊體驗俯衝的快感，一邊欣賞無邊無際的大海。記者試玩，旁邊的小朋友都引頸以待，到底誰會較快滑到地面呢？速度因人而異，在旁的工作人員提醒我們，一旦在滑梯中途停下，可用手輔助往前溜。

膽小的記者手放胸前，準備滑下，暗暗心驚：「不要滑太快就好了……」記者一邊大嗌壯膽，一邊數着秒數分散注意力。轉彎後速度稍為減慢，滑道微微傾斜向上，然後順勢來一個向下俯衝。經歷約30秒叫破喉嚨的體驗，終於來到出口，還未定過神來，但基於安全理由，也要馬上起身離開。

雷射對決鬥智鬥力

郵輪上另一個全新設施為「雷射對決：Z星球爭霸」，設於真冰溜冰場。凡身高100厘米、5歲或以上即可參加。約5人組成的小隊穿上星際裝備，拿起無痛安全的雷射槍進入迷宮與敵軍對決！大人和小朋友在這裏大可放心用雷射槍瞄準盔甲，掃射敵人，把敵對陣營打得落花流水。

記者靠牆找掩護，喜孜孜狙擊敵方的時候，冷不防背後受到偷襲，最終也不敵落敗。短短十數分鐘的對戰，不單考驗智力和團隊合作，還要消耗體力左閃右避，玩畢也有點喘氣呢！

遊戲空間 中小童放電

翻新後的海上歷奇青少年中心，打造成為玩樂、互動的遊戲空間，有球類、圖書、桌上遊戲、電玩遊戲等，讓6個月至17歲兒童和青少年盡情「放電」！船上更設有育嬰室，另一邊為3至5歲小孩的專屬區域，小型波波池、玩具車、嬰幼兒發聲玩具等應有盡有。

教練指導 新手也可衝浪

其他主要設施如甲板衝浪、迷你高爾夫亦相當受歡迎，大人細路玩得樂而忘返。迷你高爾夫等球類運動適合一家大小同場較量，一展身手。對着一望無際的藍天揮桿，迎來習習海風，特別寫意。想刺激一點，考驗一下平衡力，不妨試試郵輪上的甲板衝浪（FlowRider），由模擬衝浪機製造出來的人工浪，可體驗衝浪的快感。即使新手也不怕，因為旁邊有教練指導，可選擇臥趴或站立在衝浪板，但前者較易掌握。

郵輪採全包式價格，除特別消費項目外，價錢已包括大部分飲食和娛樂，可安心盡情吃喝玩樂，包括暢玩溜冰、按摩池、攀石牆、籃球等設施，晚上則可在大劇院欣賞歌舞演出，為整天畫上句號。演出期間，樂隊更邀請觀眾大展歌喉，唱了一小段We Are The Champions。

■INFO

海洋航行者號

˙7月由香港出發，到訪廣島、神戶、大阪及高知

9晚日本之旅（內艙房：每位9878港元起，未連稅）*

˙9月由香港出發，到訪宮古島及沖繩

5晚日本之旅（內艙房：每位7623港元起，未連稅）*

包括：住宿、餐飲及娛樂設施，部分餐廳及岸上觀光團需自費，船上使費以美元為主

*註：上述優惠至1月31日

查詢︰3018 8978

網址︰www.royalcaribbean.com.hk

■旅遊錦囊

日本簽證：持有效特區護照或BNO免簽證

匯率：1美元約兌7.8港元

■有片睇︰

bit.ly/35u6bC7

[Happy PaMa 教得樂 第276期]