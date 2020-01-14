活動推介：「角落小夥伴」俏鼠造型開派對

商場L1設有期間限定店，優先發售Sumikkogurashi環保購物袋、鼠年造型新年佈置飾物、20吋公仔及多款精品。此外，大家以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The ONE Club會員憑指定積分，可免費換領「角落小夥伴幸福滿載利市封」及「角落小夥伴手拉車購物袋」。

The ONE×角落小夥伴 角落新春派對

日期：即日至2月16日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭及地下露天廣場

查詢：3106 3640

■送角落小夥伴利市封及手拉車購物袋

The ONE 送出「角落小夥伴幸福滿載利市封」（一套8個，共兩款）及「角落小夥伴手拉車購物袋」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：1月21日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第276期]