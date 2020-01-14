鑽進不同產地 為啡農驗眼 醫生咖啡師 冲調一杯光明

店主是剛從醫務所下班、提着公事包進門的譚孟堃，每年從繁重的眼科醫生工作中，抽空飛往不同產地採購咖啡豆，並為農民驗眼。除了帶來味蕾的愉悅，眼前黑漆漆的咖啡，也是帶他關懷遙遠國度的神秘通道。

「尼加拉瓜的咖啡總令我有點掙扎，當地政府腐敗，農民在受苦，即使那杯咖啡只值82分，我都會欣賞。他們在逆境中都可以做到，這並非必然。」Knockbox Coffee Company店主譚孟堃（Patrick）說。

「2015年之前，我只跟人說自己是個文員，沒必要讓人知道我日間是做醫生的。」Patrick斟了一大杯水，準備好要說好多故事。他以前總想將兩個身分分開，穿起醫生袍時，不想病人聞到身上有咖啡味，懷疑他去做兼職；當咖啡師時，則不想客人因為他有另一個身分，影響對他咖啡的評價。

倫敦遇隱世高手 開展咖啡之旅

這位眼科醫生的咖啡之旅，始於約10年前一場奇遇。2009年，Patrick到倫敦一所醫院進修及工作。在醫院附近，時常遇到一架賣咖啡的木頭車，總愛喝上一杯，並與檔主Gwilym Davies聊天，誰不知檔主原來是隱世高手，還在那一年摘下World Barista Championship冠軍。一場奇遇，開啟Patrick探索咖啡的興趣。回港後，他仍惦記英倫獨立咖啡館的文化及氛圍，遂用公餘時間鑽研咖啡，更考獲不同國際認可資格，並創辦現時位於旺角黑布街的Knockbox Coffee Company，今年更將會開設中環分店。後來他不滿足於只低頭冲咖啡、烘豆，更追本溯源，到訪不同產地探索咖啡豆的種植、處理方法，蒐購優質咖啡豆。「我從日間的醫生工作中抽時間去，一方面當作體驗，一方面想追蹤咖啡行業的發展。」他說。

鑽研咖啡 講究如讀博士

起初鑽研咖啡，只因一顆獵奇的心，但往洞裏挖，竟發現大千世界。「醫學界博大精深可以分科，接觸咖啡後發現這行業亦如是，學問之講究、範疇之多，猶如讀一個博士學位課程。喜歡機電工程可以向濃縮咖啡機方面研究，鍾情化學可以鑽研咖啡豆烘焙及水質，欣賞人文風情可以讀咖啡館文化。於醫學界，你所做的只是跟着別人的足迹，只要不行差踏錯，跟着路走就可去到某個位置；但咖啡不然，咖啡產業的世界就像一個森林，沒有路，走着走着便成了一條路。」

斜視眼女孩 改變「隱身」想法

他多年來隱藏醫生身分，鑽進咖啡界探秘，但在2015年出現轉捩點。「2015年，我在哥倫比亞當Cup of Excellence（卓越杯精品咖啡比賽）評審後，在農莊遇見一個兩三歲、有斜視眼的小女孩，跟她自拍後，發現相中的她，瞳孔反射出白點（正常應為橙色），這種情况最嚴重可以是癌症徵狀，可是當時我沒有帶任何儀器在身，不能為她做簡單的診斷。那時我才醒覺，我竟然忘了自己的天職！」他惋惜地說。

此後，Patrick想辦法將兩個不同專業結合，每年去不同產地，如薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜幾個中美洲國家買咖啡豆時，便多留一星期為當地啡農驗眼。「咖啡農民多住在高山地區，因種植咖啡的位置多高達海拔1000至2000多米，他們易因長時間暴曬而患上眼疾，或因衛生條件不理想而受感染，可是因貧窮、位處偏遠，較難看醫生。我在當地沒有醫學執照，不可行醫，但可以為他們做檢驗、衛生普查、教育及轉介，派當地藥房有的藥。」此項計劃與香港大學公共衛生學院合作，該學院每年會派一兩名修讀public health碩士課程的醫學生跟Patrick同行，將在當地蒐集的數據用於研究。「走訪不同產地，令我變得謙虛很多。好像回到原始，發現人類對眼睛的需求是基本需要，用來看路、工作、生活、掙錢，不似香港人追求視力清晰，又要望手機，原來很吹毛求疵。」

除了眼科知識，Patrick亦會從咖啡品鑑和評審角度，向啡農提出改善建議，幫助他們提升咖啡種植的質素，賣得更多錢，改善生活。「多年來走訪不同產地的農莊當咖啡豆買手，大概知道其他國家的處理法，這些正是他們缺乏的知識。」

也門緣分 驚險運豆記

眾多產地中，在他心中佔特殊地位的是也門。「也門是一個至今仍處於戰亂的地方，政府被叛軍佔據，咖啡無法出口。」他曾透過一個住在也門的朋友寄送，品嘗過也門咖啡豆。2018年，他店內的咖啡師Laughing Wong勝出香港區比賽，相隔3個月要出戰World Barista Championship，打算以也門咖啡豆、戰爭為主題應戰，「可是當時也門戰爭愈演愈烈，港口淪陷，速遞人員無法抵達，我們無法取得參賽的也門咖啡豆。當時唯有託當地朋友偷運到也門附近的阿曼，再經速遞公司運至香港。過程很驚險，沿途透過facebook messenger聯繫朋友，遙距指導他去到不同位置搭棚、曬乾咖啡果子等不同處理步驟，最終在比賽前得到一造我們customize的也門咖啡豆」。

他喜歡也門咖啡，因為曾參考咖啡擴散史，據說咖啡樹最初是在埃塞俄比亞野生，後來被帶到也門（當時的阿拉伯）繁殖，所以也門是第一個種植咖啡並將之商品化的地方。可惜因各種原因，也門數百年來沒有人再種咖啡，但當地有很多有待發掘的咖啡品種。他說：「希望也門結束戰爭後，我有機會到訪也門，將我多年來認識的後製技術在那裏發揚光大，試試那裏咖啡的味道。」

咖啡的世界裏，好像總有無限秘境，有待他去探索。

■給香港的話

「為何倫敦的咖啡業百花齊放，而香港總是被大財團連鎖店壟斷？我希望引進好喝的咖啡，一方面多謝生產者的努力，一方面想讓人知道香港的咖啡達到世界水平。」

■Profile

譚孟堃（Patrick）

眼科專科醫生、精品咖啡店Knockbox Coffee Company店主，美國精品咖啡協會、歐洲精品咖啡協會認可咖啡師，美國CQI認可杯測師，Cup of Excellence首位港人評審。www.knockboxcoffee.hk

文：吳穎湘

編輯：梁小玲

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