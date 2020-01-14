揀啱工具 極速KO廚房油污

有16年家務助理經驗的長者安居協會管家易星級家務助理呂慧然表示，對付油污、油垢不能硬碰，須選用適當清潔劑才可輕易抹掉，以下是她分享的去油污貼士。

1. 清潔劑各有所長

呂慧然指出，清理廚房常用的清潔劑主要有3類——洗潔精、梳打粉及洗衣液。「煮食後在廚具上塗抹洗潔精，一般可輕易地用海綿百潔布抹走油污。可是，當面對抽油煙機扇葉、煲底上長年積累的油垢，即使花盡氣力也很難抹走。」她說對付廚具上的油垢，須用水混入清潔材料浸泡，但洗潔精或特強去污液都不是理想的清潔材料，「有人甚至會加入漂白水浸泡，不但難以除油，還會散發難聞氣味及損害廚具的塗層」。

工業用梳打粉刺激皮膚

「滿是頑固油垢的廚具，可加入適量梳打粉開水浸泡，約半小時後油垢會逐漸融化，之後就可輕易抹走。」她提醒，要避免使用五金店出售的工業用梳打粉。「工業用梳打粉會刺激皮膚，應該用超市或雜貨店出售，供烘焙用、性質較溫和的梳打粉。」呂慧然說洗衣液及洗衣粉的去油垢效能亦十分理想，而且用後不會散發難聞氣味。「把3至4湯匙分量的洗衣液或洗衣粉，倒進一盆約10至20升的水中，然後把抽油煙機扇葉、金屬保護網等滿佈油垢的部件浸泡約半小時，油垢會逐漸被分解。」她提醒完成浸泡程序後，冲水時用百潔布或鋼絲刷抹擦可輕鬆地抹走油垢。

洗衣粉+37℃水 分解深層油垢

有「火博士」之稱的香港科技大學化學系講師陳鈞傑也表示，洗潔精只可融化廚具表面的油污，而且使用時要施力抹拭才有顯著效果，用來對付經長時間累積而成的厚厚油垢不太有效。至於洗衣液和洗衣粉，他解釋一般含有稱酵素的生物催化劑，浸泡廚具時加入，可滲透進油垢的深層把其分子分解，之後可輕鬆地把它擦走。陳鈞傑提醒水溫太熱會影響催化劑效能，建議水溫約37℃。另外，他說工業用梳打粉（純鹼）一般含碳酸鈉（sodium carbonate），酸鹼值約pH13，或會損害皮膚。而烘焙用的款式一般含碳酸氫鈉（sodium bicarbonate），酸鹼值約pH9，相對安全。「選購時可留意包裝說明所標示的化學成分。」

2. 善用工具省力保安全

抹布、百潔布、鋼絲刷都是廚房重要潔具，但非人人都懂得善用。呂慧然指出，切勿用太大塊抹布，因面積大使用時反而不靈活，過水後扭乾亦花費力氣，建議剪裁成約半張A4紙大小的面積。海綿百潔布吸水力強，可沾上大量清潔泡沫，方便日常清洗煮食後廚具上的油污，但用來捽抹頑固油垢時，海綿會把力量卸走，她說用傳統沒海綿的百潔布較有效。「薄身百潔布方便清理廚具上的空隙，而牙刷和棉花棒亦可有效清潔當中的隙縫。」當用百潔布抹不鏽鋼廚具時，太大力會刮花表面，她說可考慮用摩擦力減弱了的陳舊百潔布。「鋼絲刷摩擦力強，可用來清理抽油煙機扇葉、金屬保護網上的油垢。但力度要適中，否則會破壞金屬保護網上的塗層。」若想令保護網回復亮麗潔白，可嘗試用牙刷配合牙膏輕刷。

用伸縮拖把避攀高

她又提醒，選擇工具時要注意安全。不少人會站在膠櫈或摺櫈上清潔牆壁，但此方法有失足跌下的風險，建議抹高位的廚櫃及天花板時，盡量不要攀高，可用沾上清潔劑的毛巾包裹窗刮或除塵伸縮拖把來清理。另外，她又指清理抽油煙機前須關上電源，拆下扇葉等部件前可參考說明書以防弄壞。「清理光管表面要小心弄破或脫落，關掉電源後可用除塵紙及濕紙巾輕抹表面，開啟電源前可用抹手紙徹底抹乾。」她補充，用熱水清洗廚具時要注意安全，建議戴手套以免燙傷，並切勿用來清理膠質器具，否則會變形。

3. 清潔後保養 抹乾包起

呂慧然表示，不少人清潔廚房後，都在牆壁、廚櫃及廚具上留有水滴，這樣或會滋生細菌。她說抹手紙吸水力強，不但可抹乾廚具表面的水滴，亦可抹掉殘餘污垢。而牆壁、廚櫃和地板則可用除塵紙來抹乾。清理油污刻不容緩，每次煮食後應盡快清理灶頭附近的油污，以免積累成油垢。「廚房內少用的電器，如攪拌器等可用膠袋或保鮮紙包裹，可大大減省大掃除時的工夫。」

文：呂瑋宗

編輯：林曉慧

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