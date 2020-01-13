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2020年1月13日星期一
健康
手痹手麻 入夜特別痛 握拳屈掌 揮別腕管綜合症
臨牀測試：手部麻痹 = 腕管綜合症？
紓緩貼士：按摩+貼布 紓緩手麻脹痹
簡易運動：3套運動為腕管減壓
e代精神：孤獨傷身=日吸15支煙？
底層吸水 面層防水 戴錯口罩 病菌有「隙」可乘
兒言自得：無良醫生「退燒靈藥」
性高潮後病情症候群 射精後病幾日 肚痛感冒
知多啲：婦女精液過敏 嚴重可以致命
現代中醫：預防中風 鎮肝熄風活血通經
兒骨物語
安寧意願 點止醫療殯葬 二人三囑 安心道別
專家札記：叮囑、預囑、遺囑 全面照顧身心
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【明報專訊】（請看附圖）
文、圖：李揚立之（威爾斯親王醫院骨科專科醫生）
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