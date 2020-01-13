知多啲：婦女精液過敏 嚴重可以致命

多現局部敏感 皮膚持續紅癢

黃宗顯表示，婦女對丈夫的精液過敏，可歸納為精液過敏症（Seminal Plasma Hypersensitivity），亦屬罕見現象，但案例較POIS多。根據文獻研究，1958年出現首宗個案。2011年一份美國研究指出，現時雖沒有大型統計數據顯示女性患者數目，但估計約有4萬名美國女性受此症困擾。黃指出，有別POIS患者，婦女接觸精液過敏後，多為出現局部性敏感反應，如口部或皮膚痕癢紅腫，情况持續幾小時至幾星期；部分嚴重個案更會生紅疹，呼吸不暢順，出現生命危險。

容易誤判陰道炎

此症患者容易遭誤診為陰道發炎或性病，如要診斷女性是否對丈夫精液過敏，除查詢詳細病歷，亦建議女士比較性交時戴上安全套與否的分別。他表示，此症不但影響伴侶之間性關係，如有生育打算，或需考慮人工受孕。

精液過敏反應可大可小，嚴重者可危及性命。如何預先檢查自己會否對伴侶的精液敏感？可否仿效濕疹人士試用護膚品的做法，把精液搽在手背，測試有否敏感徵狀？黃宗顯表示，「因為皮膚是保護屏障，未必能憑手背就檢測出有否過敏反應」，如要檢測自己有否對精液過敏，皮下檢測較有效及準確。皮下檢測意指把精液注射至皮下，再觀察有否過敏反應。但他指出，除非經醫生臨牀診斷，懷疑患者對精液過敏，否則一般市民毋須特地尋求皮下檢測服務。