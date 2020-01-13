兒言自得：無良醫生「退燒靈藥」

止渴用上毒酒，看似是愚蠢行為，但事實上，許多治療疾病的方法，不論是藥物、手術、電療，或多或少對身體都有副作用，某程度上也算得上是飲酖止渴，應否使用，要視乎「酖」的毒性強弱，療效是否顯著，對病人是否益多害少。許多從事醫學研究的科學家，窮其一生，便是為了要研發療效最強，副作用最少的治療方法，造福病人。前線醫生，用藥施針，當然亦應以病人的最佳利益為依歸，絕對不應明知酖毒厲害，也給病人飲酖止渴。

我的病人敏敏，是一名只有26孕周的極度早產兒，體重只有800克，在新生兒深切治療部住了差不多3個月，出院後在我的門診定期覆診。很慶幸她不但心智發育良好，比同齡兒童一點也不差，在幼稚園考試還名列前茅。因為她一切正常，近年只是每6至9個月才覆診一次。最近一次覆診是去年底，我察覺她面圓圓和紅紅的像個胖番茄，而且臉龐長出了許多短毛髮，加上因頸後皮下脂肪積聚形成的「水牛肩」（buffalo hump），明顯是服用皮質類固醇（corticosteroid）的徵狀。

她母親告訴我，敏敏去年升讀小學，舉家也學「孟母三遷」搬到學校附近居住。升學後敏敏患發燒傷風明顯比以前頻密，每個月都要看兩三次醫生，每次都會找新居樓下診所的吳醫生；這位醫生也真了得，吃了他的藥很快便退燒恢復精神。更難得的是自從看了吳醫生，敏敏的胃口明顯改善，人長胖了，面色也變得紅潤。

我聽了暗叫不妙，要敏敏媽馬上打電話給家裏的傭人，盡快把吳醫生給敏敏的藥瓶拿來給我檢查。幸好敏敏新居離醫院不遠，家傭姐姐半小時內便完成任務。果然不出所料，其中一個藥瓶標明是皮質類固醇！敏敏媽留意到我特別關注這瓶藥，說道：「這幾個月敏敏看吳醫生不知看了多少次，吳醫生每次都開這藥，藥名的英文標籤我看不懂，吳醫生只說有消炎退燒的效用。」

可引發糖尿病 白內障 青光眼

使用類固醇藥物醫治一般的發燒傷風，是典型的飲酖止渴。它就像鴆鳥的羽毛，對人體有許多不良作用，除了會導致脂肪積聚在臉龐、肚腹和頸部等較輕微副作用外，還會嚴重影響兒童發育、體高、骨骼和肌肉生長，同時會引發血壓高、糖尿病、白內障和青光眼。類固醇是強力的免疫系統抑制劑，長期服用會令身體對病菌的抵抗力退減，大大增加嚴重感染的風險。還有一點不可不知的，就是皮質類固醇是人體必須的內分泌之一，我們體內的腎上腺，不斷的分泌低劑量的皮質類固醇，以應付日常所需；長時間服用皮質類固醇，會抑制腎上腺功能，若突然停藥，可能會因急性腎上腺機能不全而導致嚴重甚至致命的併發症。

由於類固醇屬高危藥物，只有在治療嚴重病症，必須使用時醫生才會考慮使用。一般的小兒發燒傷風，根本絕對不應處方這藥物。發燒是人體免疫系統對外來感染的反應，類固醇是強力免疫系統抑制劑，所以是「退燒靈藥」。無良醫生為了招倈病人，給病人飲酖止渴，在所不惜。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）