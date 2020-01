星期日文學‧英年早逝：1917，戰地前線上的詩

一次大戰又稱歐戰,由1914年打到1918年,一次大戰的導火線是1914年奧匈帝國皇儲斐迪南大公和妻子,視察被吞併的波斯尼亞,在波斯尼亞首府薩拉熱窩,被塞爾維亞青年普林西普開槍行刺身亡。於是德國和奧匈帝國為首的同盟國,與英法為首的協約國(英、法、俄在1907年簽訂了《三國協約》),拉開曠日持久的戰幔。

同盟國三面受敵,東線有俄羅斯對德奧作戰,西線有英法聯軍對德國作戰,而南線(巴爾幹戰線)就是塞爾維亞與奧匈帝國決戰為主,除此之外還有海上戰爭。從1916年到1917年的春天,一次大戰的重心在西線戰場(另一重心是潛艇戰),法國北部的邊境地帶是兵家必爭之地,雙方的拉鋸攻防陣地戰十分慘烈,死傷數以百萬計,電影《1917》的地理背景,正是法國北部,而中心人物,就是向前線傳達停止進攻信息的英國士兵史高菲(Schofield)。

電影《1917》有一首詩句,堪稱為全片提綱挈領,英國的艾林摩爾將軍(General Erinmore,Colin Firth飾)命令史高菲和布雷克(Blake)一起傳達軍令。臨行之時,艾林摩爾將軍留下一句吉卜林(Rudyard Kipling)《勝利者》(The Winners)的詩句:「下煉獄或是登王位,孤身上路者捷足先登。」(Down to Gehenna or up to the Throne, He travels the fastest who travels alone.)

活不到1917:勃魯克、格倫弗爾、索利

事實上,一次大戰留下了許多深刻詩章,值得一探,英軍之中就有不少風華正茂的戰爭詩人(war poet),其中有死於戰事中的勃魯克(Rupert Brooke)、格倫弗爾(Julian Grenfell)、索利(Charles Sorley)、羅森堡(Isaac Rosenberg)、奧雲(Wilfred Owen)、湯瑪士(Edward Thomas),也有倖存者如沙遜(Siegfried Sassoon)和格雷夫斯(Robert Graves)。

一次大戰詩人的名聲遜於之前的19世紀浪漫主義與維多利亞時期的詩人,往後又被以艾略特(T. S. Eliot)為首的現代主義詩人蓋過。然而一次大戰詩人的獨特生命體驗,為他們的詩歌留下不平凡的色彩。

勃魯克(1887-1915)在戰前以寫作遊記而略有名氣,一次大戰爆發後,他入伍從軍,1915年發表名作《戰士》(The Soldier),這是充滿愛國熱情的十四行詩,開首如下:

If I should die, think only this of me:

That there's some corner of a foreign field

That is for ever England.

單從這一句,我們可能會想到身在香港、曾被日軍囚禁於域多利監獄的戴望舒,尤其是《我用殘損的手掌》(無形的手掌掠過無限的江山,╱手指沾了血和灰,手掌沾了陰暗,╱只有那遼遠的一角依然完整,╱溫暖,明朗,堅固而蓬勃生春。)和《獄中題壁》(如果我死在這裏,╱朋友啊,不要悲傷,╱我會永遠地生存╱在你們的心上。)至於詩中提到的「some corner of a foreign field」,也化入了Pink Floyd歌曲The Gunner's Dream之中(收於唱片The Final Cut)。

戴望舒還有幸捱過「三年零八個月」,可是勃魯克隨地中海遠征軍(Mediterranean Expeditionary Force)出動,因患上敗血病在1915年身亡。

格倫弗爾(1888-1915)比勃魯克小1歲,他是職業軍人,一次大戰未爆發,他已在軍中服役,戰時為皇家龍騎兵團上尉,積極投入戰爭,可是格倫弗爾因被炮彈碎片擊中頭部,大概兩周後身亡。格倫弗爾死後,《投入戰事》(Into Battle)一詩在《泰晤士報》(The Times)刊出,在一次大戰初期。格倫弗爾的《投入戰事》與勃魯克的《戰士》齊名。

戰事曾為格倫弗爾帶來歡悅,他將自然意象捲入,樹木是友伴,畫眉向他歌唱,馬也有高貴的力量。直至火熱的時刻爆發,詩人心中一切俱空,只有戰爭帶來唯一的歡喜。

中國詩人穆旦自譯詩作《出發》為英文時,也無獨有偶取題為「Into Battle」。《出發》的首兩句,對於戰爭帶來的歡喜,只有諷刺的感觸:「告訴我們和平又必須殺戮,╱而那可厭的我們先得去歡喜。」

格倫弗爾與勃魯克在戰事初期所寫的詩,昂揚有力,正面迎向戰爭。可是一次大戰慘絕人寰,另一些詩人的取態,卻是反面。

索利(1895-1915)的父親為著名蘇格蘭哲學家,專攻倫理學,著有《英國哲學史》(A History of English Philosophy)。索利本來取得牛津大學大學學院獎學金,但入學前到德國耶拿大學學習,戰爭一開始,索利返回英國並立刻入伍,並在西線的盧斯戰役(Battle of Loos)中,頭部中彈身亡,死時年僅20歲,索利留下的詩作不多,卻被格雷夫斯視為一次大戰中陣亡的三大詩人之一。

索利的名句是來自他的一首十四行詩,詩作開頭兩句為人傳誦:「當你看到上百萬無言的死者,沿着蒼白的軍旅走過你的夢」,戰爭在索利的頭腦中,留下死亡的龐大陰影。

在1917年相遇:奧雲與沙遜的同袍故事

奧雲(1893-1918)是一次大戰中的代表詩人。奧雲早年欣賞濟慈的詩作,也是虔誠的基督徒,1913年在法國波爾多擔任教員,戰事一起,奧雲返回英國,但他沒有像索利般立刻入伍,直至1915年才被徵召從軍,接受軍訓。戰爭為奧雲帶來身心創傷和神經衰弱,被送到愛丁堡的戰爭醫院接受治療,因此遇上沙遜(1886-1967)。

1917年7月,當時已成名的詩人沙遜,因發表一份抗議信,抗議戰爭,幾乎送上戰爭法庭。沙遜的詩人朋友格雷夫斯,力說官方相信沙遜只是精神失常,於是沙遜被送入與奧雲同一間戰爭醫院,8月18日,奧雲登門拜訪,兩人首度會晤,從此改變了奧雲的文學歷程。

奧雲的醫生鼓勵他以詩表達,沙遜就給他角度與技巧。奧雲從此稍為離開浪漫主義的風格,轉入戰爭經驗的書寫,而且青出於藍,寫出更勝沙遜的作品。

奧雲的十四行詩《厄運青春的頌歌》(Anthem for Doomed Youth),得沙遜動手修訂,成就了一首佳作。《厄運青春的頌歌》中的青年像畜生般死去,禱詞由槍聲和炮聲啪嗒啪嗒地道出,還有炮彈的大合唱和軍號聲。從詩中的上半段,可以想到一個個死去的無名青年士兵,沒有喪禮,而下半段中,男孩的眼和女孩的臉容哀悼,將士兵升入天堂,他們的花是堅忍心靈的溫柔,而每個緩緩的黃昏,拉下窗簾。

詩中的戰爭意象和宗教意象,平行推進,互相抗衡,而此時奧雲的宗教信仰因戰爭而面對危機,他認為完全的基督教與完全的愛國主義無法相容(pure Christianity will not fit in with pure patriotism)。

1918年,奧雲寫了《徒勞》(Futility),受傷的士兵被抬入陽光,但詩人在後半段指出傷兵陣亡了,他詢問:「難道四肢,如此寶貴,難道腰身,╱充滿活力——如此溫暖——已僵而不動?╱難道為此役塵軀才長高?╱——哦,愚蠢的陽光為何徒勞╱來打斷大地長眠的一覺?」(余光中譯)

同年,奧雲寫下的《奇異的會見》(Strange Meeting)是一次大戰中的詩作代表,有王佐良的譯筆,值得全首引錄在此:

我似乎脫離戰鬥,逃進了

花崗岩下一條沉悶的大坑道,

驚天動地的戰爭早把岩石挖通

那裏擠滿了呻吟着睡覺的人,

有的苦思,有的已死,都不動彈,

等到我試着一碰,有一位跳起緊看,

呆板的眼光像是認識我又憐憫我,

他淒然舉起手向我祝福;

我看他的笑,知道這是在陰森的土地,

他的笑是死的,我知道我們站在地獄裏。

他的臉刻劃着千種痛苦,

但沒有上面人間的血污,

也沒有炮彈落地或發着嘯聲。

「奇怪的朋友,」我說:「這裏沒有理由要傷心。」

「沒有,」他說:「除了那毁掉了的歲月,

那希望的破滅。你希望過的一切

都曾出現於我的生活,我曾狂野地搜尋

世界上最狂野的美人,

不是靜止於眼睛或秀髮的美,

而有嘲笑時間跑得不快的氣概。

如果有悲哀,也是此處所無的深厚悲哀。

多少人曾因我歡樂而笑,

我的悲痛也有東西留下,

但現在也得死了;我還有真話沒談,

戰爭的遺憾,戰爭所散播的遺憾。

現在人們只能滿足於我們弄糟了的東西,

如果不,就鬧個翻騰,然後被拋棄。

他們會敏捷,然而是母老虎的敏捷,

誰也不掉隊,雖然整個民族也會後退。

我有過勇氣,也感到過神秘,

我有過智慧,也掌握過技藝,

我沒參加這世界的後退,

退向那無牆的虛幻堡壘;

等血流成河,阻塞了戰爭車輪,

我將上前用清淨的井水冲洗它們,

甚至告訴它們深藏心裏的真純道理,

無保留地傾倒我精神上的秘密,

但不能通過傷口,不能面對戰爭的糞坑。

多少人額角不露傷口而鮮血內湧!

我是你殺死的敵人,朋友,

我暗中認識你,昨天你皺着眉頭,

對着我衝來,又刺又砍,

我抵擋了,可我的手發冷,無心再戰。

現在,讓我們睡吧……」

奧雲的《奇異的會見》,就像一個古怪的夢,然而這個夢有龐大的現實經驗作穩固基礎,戰場就好像是地獄,詩作大半是「他」的獨白,我們和詩人一樣是聆聽者。戰爭令他的希望破滅了,留下遺憾和一大段感言,最後詩人才揭露「我是你殺死的敵人」(「朋友」一語在此十分諷刺),詩中「敵人」的體驗,其實就是「我」的體驗,不同的只是「我」尚未被殺死,還要從夢中醒來面對殘酷的現實。難能可貴的是,奧雲在詩中沒有採用敵我分明的二元割裂,而是在生死(虛實)之間,寫下言論和聆聽。

1918年7月,奧雲回到法國服役,因為沙遜頭部中槍,被送回英國。奧雲覺得要回到前線,寫關於戰爭的詩,沙遜反對無效,直至奧雲到了法國,才通知沙遜自己已遠在他方。奧雲回到前線,表現英勇,直到11月4日陣亡,一周之後,一次大戰停戰。奧雲的母親在停戰日,才接到兒子戰死的電報,此時,教堂的鐘聲響起,慶賀戰事完結。

1920年,沙遜為奧雲23首詩稿結集成書。1931年,布蘭登(Edmund Blunden,1953至1964年任香港大學英國文學教授)增訂的奧雲詩集,共收80首詩作。奧雲的詩名與日俱增,經歷了二次大戰,英國作曲家布烈頓(Benjamin Britten)的大型合唱曲《戰爭安魂曲》(War requiem,1962年首演)除了安魂曲的傳統拉丁文經文,也加入了奧雲的詩作,由男高音和男中音唱出,其中《厄運青春的頌歌》用於第一首《永遠的安息》(Requiem aeternam),而《奇異的會見》就用於最後一首《安所經》(Libera me),中間還用了7首奧雲詩作。當年《戰爭安魂曲》的唱片發行,不足半年就賣出20萬張。而我在2013年曾聽馬捷爾(Lorin Maazel)指揮香港管弦樂團,在文化中心只演一場,大樂隊、室樂團、獨唱者、合唱團都很合拍,至今印象難忘。

詩就在悲憫之中

回頭看一次大戰,戰場上的詩人走過戰壕,避過毒氣,戰區所見所聞,都是他們常用的意象。香港人沒有經歷過如此慘烈的戰事,但不少身在前線的年輕人,都經歷了奮發、恐懼和失落,他們分享着相似的心理結構,我們閱讀一次大戰英國詩人的作品,直接地產生共鳴,情感激盪。

奧雲曾留下一句名言:「我的主題是戰爭,以及對戰爭的悲憫。詩就在悲憫之中。」(My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the pity.)

從奧雲的詩作,我們感到悲憫,而我們也以悲憫的目光,投向今日的香港社會,哪怕許多人已習慣了麻木不仁和冷酷無情。

彼德積遜(Peter Jackson)的一次大戰紀錄片《不老的戰迹》(They Shall Not Grow Old),片名取自戰爭詩人賓揚(Laurence Binyon)的詩句,這首詩也可以獻給英年早逝的香港年輕人:

They shall grow not old, as we that are left grow old;

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

