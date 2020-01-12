星期日文學‧英年早逝：1917，戰地前線上的詩

一次大戰又稱歐戰，由1914年打到1918年，一次大戰的導火線是1914年奧匈帝國皇儲斐迪南大公和妻子，視察被吞併的波斯尼亞，在波斯尼亞首府薩拉熱窩，被塞爾維亞青年普林西普開槍行刺身亡。於是德國和奧匈帝國為首的同盟國，與英法為首的協約國（英、法、俄在1907年簽訂了《三國協約》），拉開曠日持久的戰幔。

同盟國三面受敵，東線有俄羅斯對德奧作戰，西線有英法聯軍對德國作戰，而南線（巴爾幹戰線）就是塞爾維亞與奧匈帝國決戰為主，除此之外還有海上戰爭。從1916年到1917年的春天，一次大戰的重心在西線戰場（另一重心是潛艇戰），法國北部的邊境地帶是兵家必爭之地，雙方的拉鋸攻防陣地戰十分慘烈，死傷數以百萬計，電影《1917》的地理背景，正是法國北部，而中心人物，就是向前線傳達停止進攻信息的英國士兵史高菲（Schofield）。

電影《1917》有一首詩句，堪稱為全片提綱挈領，英國的艾林摩爾將軍（General Erinmore，Colin Firth飾）命令史高菲和布雷克（Blake）一起傳達軍令。臨行之時，艾林摩爾將軍留下一句吉卜林（Rudyard Kipling）《勝利者》（The Winners）的詩句：「下煉獄或是登王位，孤身上路者捷足先登。」（Down to Gehenna or up to the Throne, He travels the fastest who travels alone.）

活不到1917：勃魯克、格倫弗爾、索利

事實上，一次大戰留下了許多深刻詩章，值得一探，英軍之中就有不少風華正茂的戰爭詩人（war poet），其中有死於戰事中的勃魯克（Rupert Brooke）、格倫弗爾（Julian Grenfell）、索利（Charles Sorley）、羅森堡（Isaac Rosenberg）、奧雲（Wilfred Owen）、湯瑪士（Edward Thomas），也有倖存者如沙遜（Siegfried Sassoon）和格雷夫斯（Robert Graves）。

一次大戰詩人的名聲遜於之前的19世紀浪漫主義與維多利亞時期的詩人，往後又被以艾略特（T. S. Eliot）為首的現代主義詩人蓋過。然而一次大戰詩人的獨特生命體驗，為他們的詩歌留下不平凡的色彩。

勃魯克（1887-1915）在戰前以寫作遊記而略有名氣，一次大戰爆發後，他入伍從軍，1915年發表名作《戰士》（The Soldier），這是充滿愛國熱情的十四行詩，開首如下：

If I should die, think only this of me:

That there's some corner of a foreign field

That is for ever England.

單從這一句，我們可能會想到身在香港、曾被日軍囚禁於域多利監獄的戴望舒，尤其是《我用殘損的手掌》（無形的手掌掠過無限的江山，╱手指沾了血和灰，手掌沾了陰暗，╱只有那遼遠的一角依然完整，╱溫暖，明朗，堅固而蓬勃生春。）和《獄中題壁》（如果我死在這裏，╱朋友啊，不要悲傷，╱我會永遠地生存╱在你們的心上。）至於詩中提到的「some corner of a foreign field」，也化入了Pink Floyd歌曲The Gunner's Dream之中（收於唱片The Final Cut）。

戴望舒還有幸捱過「三年零八個月」，可是勃魯克隨地中海遠征軍（Mediterranean Expeditionary Force）出動，因患上敗血病在1915年身亡。

格倫弗爾（1888-1915）比勃魯克小1歲，他是職業軍人，一次大戰未爆發，他已在軍中服役，戰時為皇家龍騎兵團上尉，積極投入戰爭，可是格倫弗爾因被炮彈碎片擊中頭部，大概兩周後身亡。格倫弗爾死後，《投入戰事》（Into Battle）一詩在《泰晤士報》（The Times）刊出，在一次大戰初期。格倫弗爾的《投入戰事》與勃魯克的《戰士》齊名。

戰事曾為格倫弗爾帶來歡悅，他將自然意象捲入，樹木是友伴，畫眉向他歌唱，馬也有高貴的力量。直至火熱的時刻爆發，詩人心中一切俱空，只有戰爭帶來唯一的歡喜。

中國詩人穆旦自譯詩作《出發》為英文時，也無獨有偶取題為「Into Battle」。《出發》的首兩句，對於戰爭帶來的歡喜，只有諷刺的感觸：「告訴我們和平又必須殺戮，╱而那可厭的我們先得去歡喜。」

格倫弗爾與勃魯克在戰事初期所寫的詩，昂揚有力，正面迎向戰爭。可是一次大戰慘絕人寰，另一些詩人的取態，卻是反面。

索利（1895-1915）的父親為著名蘇格蘭哲學家，專攻倫理學，著有《英國哲學史》（A History of English Philosophy）。索利本來取得牛津大學大學學院獎學金，但入學前到德國耶拿大學學習，戰爭一開始，索利返回英國並立刻入伍，並在西線的盧斯戰役（Battle of Loos）中，頭部中彈身亡，死時年僅20歲，索利留下的詩作不多，卻被格雷夫斯視為一次大戰中陣亡的三大詩人之一。

索利的名句是來自他的一首十四行詩，詩作開頭兩句為人傳誦：「當你看到上百萬無言的死者，沿着蒼白的軍旅走過你的夢」，戰爭在索利的頭腦中，留下死亡的龐大陰影。

在1917年相遇：奧雲與沙遜的同袍故事

奧雲（1893-1918）是一次大戰中的代表詩人。奧雲早年欣賞濟慈的詩作，也是虔誠的基督徒，1913年在法國波爾多擔任教員，戰事一起，奧雲返回英國，但他沒有像索利般立刻入伍，直至1915年才被徵召從軍，接受軍訓。戰爭為奧雲帶來身心創傷和神經衰弱，被送到愛丁堡的戰爭醫院接受治療，因此遇上沙遜（1886-1967）。

1917年7月，當時已成名的詩人沙遜，因發表一份抗議信，抗議戰爭，幾乎送上戰爭法庭。沙遜的詩人朋友格雷夫斯，力說官方相信沙遜只是精神失常，於是沙遜被送入與奧雲同一間戰爭醫院，8月18日，奧雲登門拜訪，兩人首度會晤，從此改變了奧雲的文學歷程。

奧雲的醫生鼓勵他以詩表達，沙遜就給他角度與技巧。奧雲從此稍為離開浪漫主義的風格，轉入戰爭經驗的書寫，而且青出於藍，寫出更勝沙遜的作品。

奧雲的十四行詩《厄運青春的頌歌》（Anthem for Doomed Youth），得沙遜動手修訂，成就了一首佳作。《厄運青春的頌歌》中的青年像畜生般死去，禱詞由槍聲和炮聲啪嗒啪嗒地道出，還有炮彈的大合唱和軍號聲。從詩中的上半段，可以想到一個個死去的無名青年士兵，沒有喪禮，而下半段中，男孩的眼和女孩的臉容哀悼，將士兵升入天堂，他們的花是堅忍心靈的溫柔，而每個緩緩的黃昏，拉下窗簾。

詩中的戰爭意象和宗教意象，平行推進，互相抗衡，而此時奧雲的宗教信仰因戰爭而面對危機，他認為完全的基督教與完全的愛國主義無法相容（pure Christianity will not fit in with pure patriotism）。

1918年，奧雲寫了《徒勞》（Futility），受傷的士兵被抬入陽光，但詩人在後半段指出傷兵陣亡了，他詢問：「難道四肢，如此寶貴，難道腰身，╱充滿活力——如此溫暖——已僵而不動？╱難道為此役塵軀才長高？╱——哦，愚蠢的陽光為何徒勞╱來打斷大地長眠的一覺？」（余光中譯）

同年，奧雲寫下的《奇異的會見》（Strange Meeting）是一次大戰中的詩作代表，有王佐良的譯筆，值得全首引錄在此：

我似乎脫離戰鬥，逃進了

花崗岩下一條沉悶的大坑道，

驚天動地的戰爭早把岩石挖通

那裏擠滿了呻吟着睡覺的人，

有的苦思，有的已死，都不動彈，

等到我試着一碰，有一位跳起緊看，

呆板的眼光像是認識我又憐憫我，

他淒然舉起手向我祝福；

我看他的笑，知道這是在陰森的土地，

他的笑是死的，我知道我們站在地獄裏。

他的臉刻劃着千種痛苦，

但沒有上面人間的血污，

也沒有炮彈落地或發着嘯聲。

「奇怪的朋友，」我說：「這裏沒有理由要傷心。」

「沒有，」他說：「除了那毁掉了的歲月，

那希望的破滅。你希望過的一切

都曾出現於我的生活，我曾狂野地搜尋

世界上最狂野的美人，

不是靜止於眼睛或秀髮的美，

而有嘲笑時間跑得不快的氣概。

如果有悲哀，也是此處所無的深厚悲哀。

多少人曾因我歡樂而笑，

我的悲痛也有東西留下，

但現在也得死了；我還有真話沒談，

戰爭的遺憾，戰爭所散播的遺憾。

現在人們只能滿足於我們弄糟了的東西，

如果不，就鬧個翻騰，然後被拋棄。

他們會敏捷，然而是母老虎的敏捷，

誰也不掉隊，雖然整個民族也會後退。

我有過勇氣，也感到過神秘，

我有過智慧，也掌握過技藝，

我沒參加這世界的後退，

退向那無牆的虛幻堡壘；

等血流成河，阻塞了戰爭車輪，

我將上前用清淨的井水冲洗它們，

甚至告訴它們深藏心裏的真純道理，

無保留地傾倒我精神上的秘密，

但不能通過傷口，不能面對戰爭的糞坑。

多少人額角不露傷口而鮮血內湧！

我是你殺死的敵人，朋友，

我暗中認識你，昨天你皺着眉頭，

對着我衝來，又刺又砍，

我抵擋了，可我的手發冷，無心再戰。

現在，讓我們睡吧……」

奧雲的《奇異的會見》，就像一個古怪的夢，然而這個夢有龐大的現實經驗作穩固基礎，戰場就好像是地獄，詩作大半是「他」的獨白，我們和詩人一樣是聆聽者。戰爭令他的希望破滅了，留下遺憾和一大段感言，最後詩人才揭露「我是你殺死的敵人」（「朋友」一語在此十分諷刺），詩中「敵人」的體驗，其實就是「我」的體驗，不同的只是「我」尚未被殺死，還要從夢中醒來面對殘酷的現實。難能可貴的是，奧雲在詩中沒有採用敵我分明的二元割裂，而是在生死（虛實）之間，寫下言論和聆聽。

1918年7月，奧雲回到法國服役，因為沙遜頭部中槍，被送回英國。奧雲覺得要回到前線，寫關於戰爭的詩，沙遜反對無效，直至奧雲到了法國，才通知沙遜自己已遠在他方。奧雲回到前線，表現英勇，直到11月4日陣亡，一周之後，一次大戰停戰。奧雲的母親在停戰日，才接到兒子戰死的電報，此時，教堂的鐘聲響起，慶賀戰事完結。

1920年，沙遜為奧雲23首詩稿結集成書。1931年，布蘭登（Edmund Blunden，1953至1964年任香港大學英國文學教授）增訂的奧雲詩集，共收80首詩作。奧雲的詩名與日俱增，經歷了二次大戰，英國作曲家布烈頓（Benjamin Britten）的大型合唱曲《戰爭安魂曲》（War requiem，1962年首演）除了安魂曲的傳統拉丁文經文，也加入了奧雲的詩作，由男高音和男中音唱出，其中《厄運青春的頌歌》用於第一首《永遠的安息》（Requiem aeternam），而《奇異的會見》就用於最後一首《安所經》（Libera me），中間還用了7首奧雲詩作。當年《戰爭安魂曲》的唱片發行，不足半年就賣出20萬張。而我在2013年曾聽馬捷爾（Lorin Maazel）指揮香港管弦樂團，在文化中心只演一場，大樂隊、室樂團、獨唱者、合唱團都很合拍，至今印象難忘。

詩就在悲憫之中

回頭看一次大戰，戰場上的詩人走過戰壕，避過毒氣，戰區所見所聞，都是他們常用的意象。香港人沒有經歷過如此慘烈的戰事，但不少身在前線的年輕人，都經歷了奮發、恐懼和失落，他們分享着相似的心理結構，我們閱讀一次大戰英國詩人的作品，直接地產生共鳴，情感激盪。

奧雲曾留下一句名言：「我的主題是戰爭，以及對戰爭的悲憫。詩就在悲憫之中。」（My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the pity.）

從奧雲的詩作，我們感到悲憫，而我們也以悲憫的目光，投向今日的香港社會，哪怕許多人已習慣了麻木不仁和冷酷無情。

彼德積遜（Peter Jackson）的一次大戰紀錄片《不老的戰迹》（They Shall Not Grow Old），片名取自戰爭詩人賓揚（Laurence Binyon）的詩句，這首詩也可以獻給英年早逝的香港年輕人：

They shall grow not old, as we that are left grow old;

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

文//鄭政恆

編輯//關曉陽

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